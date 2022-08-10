https://ukraina.ru/20220810/1037478490.html
СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов"
СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов" - 10.08.2022 Украина.ру
СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов"
Решение Пентагона об отправке на Украину беспилотников MQ-1C Grey Eagle откладывают из-за страха того, что секретные технологии попадут в Россию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники
2022-08-10T10:15
2022-08-10T10:15
2022-08-10T10:15
украина
сша
беспилотники
новости
пентагон
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Беспилотники MQ-1C Grey Eagle ("Серый орел") производства General Atomics могут летать до 27 часов, преодолевать расстояние в 2,5 тысячи морских миль, и нести на борту ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля". США использовали эти беспилотники на Ближнем Востоке и в странах Африки. На дронах установлены мультиспектральные системы наведения производства Raytheon Technologies.В Управлении по безопасности оборонных технологий Минобороны США в настоящее время оценивают риски о передаче "Серых орлов" Украине. Гарантий, что ведомство разрешит отправку пока нет, руководителям Пентагона не поступили рекомендации, сообщают Politico, ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне.Администрация президента США Джозефа Байдена изначально отказалась от поставок из-за проблем с обучением украинских военнослужащих и логистикой. Теперь, подтвердили Politico четыре источника, американцы рассматривают несколько рисков:Представители компании General Atomics заинтересованы в поставках "Серых орлов" на Украину. 12 апреля состоялась встреча посла Украины в США Оксаной Макаровой с гендиректором GA Линденом Блю. 2 мая производитель предложил оплатить обучение первой группы украинских операторов беспилотников MQ-9. В бюджет заложили расходы на международные поездки и суточные командировочные для сотрудников General Atomics. По словам представителя компании Марка Бринкли, украинской стороне предложили ускоренный график обучения - по 12 часов в день в течение пяти недель. Однако договоренность может заблокировать Конгресс США.Решение о передаче MQ-1C Grey Eagle может принять глава Пентагона Ллойд Остин. По словам источников Politico, он отложит это "на много недель".
https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, беспилотники, новости, пентагон
СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов"
Решение Пентагона об отправке на Украину беспилотников MQ-1C Grey Eagle откладывают из-за страха того, что секретные технологии попадут в Россию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники
Беспилотники MQ-1C Grey Eagle ("Серый орел") производства General Atomics могут летать до 27 часов, преодолевать расстояние в 2,5 тысячи морских миль, и нести на борту ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля". США использовали эти беспилотники на Ближнем Востоке и в странах Африки. На дронах установлены мультиспектральные системы наведения производства Raytheon Technologies.
В Управлении по безопасности оборонных технологий Минобороны США в настоящее время оценивают риски о передаче "Серых орлов" Украине. Гарантий, что ведомство разрешит отправку пока нет, руководителям Пентагона не поступили рекомендации, сообщают Politico, ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне.
Администрация президента США Джозефа Байдена изначально отказалась от поставок из-за проблем с обучением украинских военнослужащих и логистикой. Теперь, подтвердили Politico четыре источника, американцы рассматривают несколько рисков:
—Российские военнослужащие могут захватить беспилотники с секретной технологией,
—Дроны сложнее в эксплуатации, чем меньшие по размеру беспилотники ближнего радиуса действия Switchbladeи Phoenix Ghost, которые Штаты уже поставили Украине,
—Дроны собьет российская ПВО, или они просто "не выживут" из-за количества ракет в воздухе,
—"Серым орлам" нужна наземная инфраструктура, защищенные каналы связи, большие взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием. Американским чиновникам неясно, где Киев сможет это все разместить.
Представители компании General Atomics заинтересованы в поставках "Серых орлов" на Украину. 12 апреля состоялась встреча посла Украины в США Оксаной Макаровой с гендиректором GA Линденом Блю. 2 мая производитель предложил оплатить обучение первой группы украинских операторов беспилотников MQ-9. В бюджет заложили расходы на международные поездки и суточные командировочные для сотрудников General Atomics.
По словам представителя компании Марка Бринкли, украинской стороне предложили ускоренный график обучения - по 12 часов в день в течение пяти недель. Однако договоренность может заблокировать Конгресс США.
Решение о передаче MQ-1C Grey Eagle может принять глава Пентагона Ллойд Остин. По словам источников Politico, он отложит это "на много недель".