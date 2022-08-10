https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html

Хроника событий на Украине на утро 10 августа

Хроника событий на Украине на утро 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 10 августа

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T09:00

2022-08-10T09:00

2022-08-10T09:38

хроники

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украина

владимир зеленский

захарова

япония

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Захарова обвинила Японию в дискредитации России. Зеленский планирует распродать Украину ради собственной выгоды. В Закарпатье заявили о покупке земли компаниями неизвестных владельцев Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что состоявшаяся на днях в Хиросиме церемония памяти жертв атомной бомбардировки города военно-воздушными силами США стала циничной попыткой умолчать об истинных виновниках трагедии 1945 года. Дипломат обвинила Токио в очередной попытке дискредитировать Россию, сообщили на сайте ведомства. «На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники — Соединенные Штаты Америки — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир"», — возмутилась Захарова. Она добавила, что в воззвании мэра Хиросимы на траурной церемонии было неуместно цитирование русского писателя Льва Толстого. Представитель МИД России отметила, что стоило бы вспомнить японских литературных классиков, например, писателя Токутоми Рока.На траурной церемонии в Хиросиме 6 августа выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. В своей речи городской глава почтил память погибших, процитировав русского писателя. Он подчеркнул, что стоит «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других"». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь раскритиковал Японию после выступления премьера страны Фумио Кисиды. Он заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться, и ответственность за это лежит на Японии, как на единственной стране, пострадавшей от атомных бомбардировок. «Но на самом деле Япония всегда пользовалась "ядерным зонтиком" США, выступала против и препятствовала тому, чтобы США отказались от политики применения ядерного оружия первыми», — отметил Вэньбинь. По словам официального представителя МИД Китая, некоторые японские политики даже призывали к совместному использованию американского ядерного оружия. Дипломат подчеркнул, что власти в Токио попустительствовали подобным дискуссиям и исключили «три безъядерных принципа» из доклада на Обзорной конференции ДНЯО. «Люди невольно задаются вопросом: какие именно намерения у Японии? Соответствуют ли заявления Японии в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия ее делам?», — указал он. Пекин призвал Японию добросовестно выполнять международные обязательства, в том числе в соответствии с «тремя безъядерными принципами» не разрабатывать и не ввозить ядерное оружие. 6 и 9 августа 1945 года случились два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия — атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они были осуществлены Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. 22 марта мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ пригласили президента США Джо Байдена посетить эти японские города, пострадавшие от американских атомных бомбардировок. В минувшую субботу Генсек ООН выступил на церемонии в память о жертвах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он призвал не забывать о трагедии и отметил, что ядерному оружию «нет места на нашей планете». Политик упомянул кризисы «с ядерным оттенком», распространяющиеся от Ближнего Востока до Корейского полуострова, а также спецоперацию на Украине, однако умолчал о том, что США сбросили на японские города атомные бомбы, жертвами которых стали сотни тысяч человек, подавляющее число из них были мирными жителями. В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на недосказанность. Он отметил, что тот, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто именно сбросил на город атомную бомбу. «Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды», — сказал Полянский. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даты 6 и 9 августа должны быть установлены как дни покаяния США перед человечеством за использование ядерного оружия против мирного населения. Политик напомнил, что США стали единственным государством в мире, которое применило ядерное оружие, сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Распродажа Украины Массовая приватизация на Украине обернется тотальной распродажей страны, а прибыль поделят президент Владимир Зеленский и его команда, считает журналист китайского портала «Гуаньча» Хуша Мунлайт. Автор материала полагает, что украинский лидер решил продать страну по частям Западу ради собственной выгоды. По его словам, из-за этого Украина «рухнет».Мунлайт пишет, что с июля популярность темы Украины в западных СМИ резко пошла на убыль. Зеленский пробовал подбрасывать инфоповоды, но это не помогло, считает автор. Страны Евросоюза страдают от газового кризиса, инфляции и девальвации евро, что заботит их больше военного конфликта. Британская Financial Times сообщила, что украинская армия отказалась от плана контрнаступления из-за недостатка оружия, напомнил автор. «Украинская армия наносит удары из реактивных установок HIMARS, чтобы показать, что она все еще "воюет". Российские военные не предпринимают активных наступлений. Обе стороны пока остаются в определенном статусе-кво. <...> Зеленский воспользовался этим спокойным периодом и не сидел сложа руки. Но он не пытался помочь украинскому народу и восстановить производство, а был занят получением прибыли», — указал Мунлайт.Он добавил, что в «спокойное» время Зеленский занялся обогащением: на Украине начинается приватизация. Передача государственного имущества в частные руки во время конфликта кажется автору нецелесообразной. По мнению обозревателя, это может объясняться только желанием Зеленского увеличить свои накопления.«Подход Зеленского удивил даже европейские СМИ. С одной стороны, на Украине действуют законы военного времени, экономика, производство и ресурсы — все под контролем государства. Сейчас явно нецелесообразно заниматься увеличением доли частной собственности. После более чем 20-летней приватизации на Украине не так много базовых предприятий, связанных с народным хозяйством и жизнеобеспечением людей. Если их продать, то как люди будут выживать в будущем?», — задался вопросом журналист. В конце июля правительство Украины подготовило перечень из 420 госпредприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. В целом в список объектов приватизации на 2022 год попали в том числе 20 активов ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт», два агропромышленных комплекса и два объекта винодельческой отрасли. При этом Верховная Рада приняла закон о запрете на приватизацию оборонных предприятий и фирм, заключивших контракт на ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно, что Украина начнет приватизацию с хлебокомбинатов и спиртзаводов. Уже есть около 200 объектов, готовых к приватизации, сказала исполняющая обязанности председателя Фонда госимущества Украины Ольга Батова. Все они расположены на Западной Украине и в тех регионах, где нет активных боевых действий. Батова заключила, что «эти предприятия интересны для релокации бизнеса».Скупка украинских земельКрупные компании неизвестных владельцев еще до моратория на продажу сельскохозяйственных угодий арендовали земли на Украине и с 2024 года будут иметь приоритетное право для их покупки после отмены Верховной Радой моратория на продажу земли, действовавшего в стране 18 лет. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович.Он отметил, что еще до его отмены разрешалось сдавать сельхозугодия в аренду сроком до 49 лет, таких земель оказалось сотни тысяч гектаров.По словам Брензовича, общественность на Украине долгое время сопротивлялось снятию моратория, однако в итоге закон был принят. После 2014 года процесс заключения договоров аренды и принятия закона о земле ускорился, добавил он. В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.

https://ukraina.ru/20220809/1037434151.html

https://ukraina.ru/20220809/1037443470.html

https://ukraina.ru/20220809/1037457518.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, владимир зеленский, захарова, япония