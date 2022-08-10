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Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области - 10.08.2022 Украина.ру
Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
Населенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
2022-08-10T08:01
2022-08-10T08:01
2022-08-10T08:01
николаев
херсонская область
николаевская область
новости
освобождённые регионы украины
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По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы жители этих поселков могли получать пособия и пенсии.Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом и Донбассом. В регионах уже объявили о планах войти в состав России.В свою очередь, в Николаевской области большая часть населенных пунктов, вместе с административным центром, городом Николаев, находятся под контролем Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николаев, херсонская область, николаевская область, новости, освобождённые регионы украины
Николаев, Херсонская область, Николаевская область, Новости, освобождённые регионы Украины
Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
Населенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.