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Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области

Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области - 10.08.2022 Украина.ру

Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области

Населенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

2022-08-10T08:01

2022-08-10T08:01

2022-08-10T08:01

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По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы жители этих поселков могли получать пособия и пенсии.Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом и Донбассом. В регионах уже объявили о планах войти в состав России.В свою очередь, в Николаевской области большая часть населенных пунктов, вместе с административным центром, городом Николаев, находятся под контролем Украины.

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николаев, херсонская область, николаевская область, новости, освобождённые регионы украины