Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области - 10.08.2022 Украина.ру
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Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области - 10.08.2022 Украина.ру
Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
Населенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
2022-08-10T08:01
2022-08-10T08:01
николаев
херсонская область
николаевская область
новости
освобождённые регионы украины
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По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы жители этих поселков могли получать пособия и пенсии.Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом и Донбассом. В регионах уже объявили о планах войти в состав России.В свою очередь, в Николаевской области большая часть населенных пунктов, вместе с административным центром, городом Николаев, находятся под контролем Украины.
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николаев, херсонская область, николаевская область, новости, освобождённые регионы украины
Николаев, Херсонская область, Николаевская область, Новости, освобождённые регионы Украины

Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области

08:01 10.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Населенные пункты в Николаевской области, занятые российскими войсками, передадут в подчинение администрации Херсонской области, сообщают 9 августа РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы жители этих поселков могли получать пособия и пенсии.

Некоторые населенные пункты Николаевской области освобождены и прикреплены к херсонской администрации. Мы помогаем им гуманитарно, выплачиваем социальные пособия и пенсии.

Кирилл Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области
Напомним, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом и Донбассом. В регионах уже объявили о планах войти в состав России.
В свою очередь, в Николаевской области большая часть населенных пунктов, вместе с административным центром, городом Николаев, находятся под контролем Украины.
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Вчера, 07:53
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума КиевомХерсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по воссоединению с Россией со стороны Киева, сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
 
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