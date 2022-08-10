https://ukraina.ru/20220810/1037471350.html

ООН отмечает падение цен на продовольствие

ООН отмечает падение цен на продовольствие - 10.08.2022 Украина.ру

ООН отмечает падение цен на продовольствие

Снижение цен на продовольствие в мире заметили в ООН на фоне новостей о прибытии украинского зерна в страны Европы, заявил 9 августа на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

2022-08-10T07:57

2022-08-10T07:57

2022-08-10T07:57

украина

оон

зерно

кризис продовольствия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/88/1034298854_0:130:2820:1716_1920x0_80_0_0_c9f618a4f9401a8ae2dfa119f2b87a58.jpg

Отвечая на вопрос относительно маршрутов судов с украинским зерном, представитель ООН отметил, что суда направляются преимущественно в развитые страны, поскольку "речь идет о коммерческих сделках", но подчеркнул, что эти поставки снизили цены на продовольствие в мире.Дюжаррик также отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН также планирует осуществить поставки зерна для гуманитарных нужд из портов Украины.Он напомнил, что ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила о снижении по итогам июля мировых цен на продовольствие, в том числе на пшеницу.

https://ukraina.ru/20220808/1037417252.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, оон, зерно, кризис продовольствия, новости