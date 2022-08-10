ООН отмечает падение цен на продовольствие
Снижение цен на продовольствие в мире заметили в ООН на фоне новостей о прибытии украинского зерна в страны Европы, заявил 9 августа на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос относительно маршрутов судов с украинским зерном, представитель ООН отметил, что суда направляются преимущественно в развитые страны, поскольку "речь идет о коммерческих сделках", но подчеркнул, что эти поставки снизили цены на продовольствие в мире.
Давайте не будем забывать о том, какое заметное влияние эта сделка имела на мировые цены на продовольствие.
Дюжаррик также отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН также планирует осуществить поставки зерна для гуманитарных нужд из портов Украины.
Он напомнил, что ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила о снижении по итогам июля мировых цен на продовольствие, в том числе на пшеницу.
Он напомнил, что ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила о снижении по итогам июля мировых цен на продовольствие, в том числе на пшеницу.