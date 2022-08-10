"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
08:23 10.08.2022 (обновлено: 08:51 10.08.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
На территории Украины находится значительное количество сочувствующих России и готовых помогать российским военным, это следствие слабой работы украинских спецслужб в прошлом. Об этом сказал в эфире объединенного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Ранее бывший руководитель обороны Николаева генерал Дмитрий Марченко сообщил о задержании в Николаеве четырехсот якобы российских диверсантов за минувшие выходные во время продленного комендантского часа (с 5 по 8 августа). Всех их подозревают в сотрудничестве с РФ.
8 августа, 13:59Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городеГубернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале
Комментируя это сообщение в эфире объединенного телемарафона, Вадим Денисенко отметил, что общей статистики «сочувствующих России нет, но эти цифры Николаева можно экстраполировать на другие регионы».
«Поэтому, в данном случае, цифры действительно большие. К сожалению, 30 лет они работали на нашей территории. К сожалению, 30 лет, — мы должны сейчас уже честно сказать, что наши спецслужбы достаточно слабо справлялись с этим, достаточно слабо работали над этим вопросом. Ну, а в период с 2010 по 2014 года — надо четко понимать, что в этот момент россияне просто руководили украинскими спецслужбами и украинской армией», — сказал советник министра.
Он добавил, что «потому в начале войны, в такие же самые долгие комендантские часы» только в Киеве и в Киевской области в течение определенного времени выявляли в районе до двухсот диверсионных групп. По мнению Денисенко, «количество "консервов" было заложено большое, и над этим надо дальше будет работать», усиливая украинские спецслужбы.
Кстати, украинские СМИ сообщают, ссылаясь на некие «неофициальные источники», что одного из экс-руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко могут подозревать в госизмене. Речь идет о том, что он будто бы мог быть кандидатом на должность руководителя страны в случае возможного бегства президента Зеленского в первые дни после начала спецоперации. Напомним, Игорь Смешко возглавлял СБУ в 2002—2005 годах.
Денисенко по этому поводу сказал, что не может комментировать эти сообщения, поскольку не располагает какой-либо информацией по этому поводу. По его словам, «в принципе, это допущения определенных людей, пока что официальной информации нет». Когда и если официальная информация появится, вот тогда можно будет комментировать — «и смотреть на его (Смешко. — Ред.) ближайшее окружение», сказал советник министра. При этом он назвал странным тот факт, что экс-глава СБУ «исчез из эфира, из Фейсбука* даже, исчез с каких-либо радаров с 24 числа…».
Ранее в эфире «1+1» ситуацию комментировал представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов. Он сказал, что сейчас не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию (о подозрениях относительно Игоря Смешко. — Ред.), однако добавил, что украинским контрразведывательным службам необходимо выявить тех, кто готов был россиян «встречать с цветами, с ключами от кабинетов». По его словам, «это не какие-то отдельные инициативы и одинокие случаи», в этом «были задействованы абсолютно разные люди, и представители разных как будто бы, формально, и по цветам, и по должностям, и по позициям, людей».
Что касается результатов совмещенного с облавами комендантского периода в Николаеве, то данные о задержанных разнятся. Так, экс-депутат Верховной Рады, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщил в телеграм-канале, что более ста человек арестовали и увезли в Киев. По данным политика, эти аресты нигде не зарегистрированы. Среди арестованных, утверждает бывший парламентарий, представители бизнеса и запрещенных на Украине политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партии Шария».
3 августа, 16:15"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают РоссиюОбозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля
Напомним, в Николаеве с 5 по 8 августа действовал режим комендантского часа. Губернатор Николаевской области Виталий Ким пояснял это необходимостью работать «и по коллаборантам в том числе». Чиновник предлагал гражданам сотрудничать и «давать полезную информацию» — по всей видимости, о «подозрительных» лицах.
Возможно, такие репрессивные меры были предприняты властями в Николаеве в ожидании скорого наступления союзных сил. Ранее замглавы Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал освобождение Одесской и Николаевской областей. Как отметил в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков, когда ситуация у противника начинает ухудшаться — «всегда начинают искать предателей».
В целом же понятно, что клеймо «шпионов», «диверсантов» и «сепаратистов» режим Зеленского вешает на всех тех, кто не согласен (гласно, а чаще всего из-за страха репрессий негласно) с действиями, идеологией и функционированием нынешней украинской власти. Функционирование этого «антишпионского механизма» до примитивности простое: раз не согласен с тем, что вещает с экранов телевизоров президент, значит ты либо «шпион» либо «диверсант», а потому должен быть подвергнут аресту и содержанию в тюрьме.
Такова реальная нацистская психология власти, в точности (скорее не специально, а в силу своей природы) копирующая действия и идеологию нацистской Германии. Только вот нацистской Германии уже почти 80 лет нет, а нацизм, преследование инакомыслящих за их взгляды, вплоть до арестов и содержания за это в застенках, есть. И всё это демонстрирует нынешняя Украина, вернее, ее власть.
* Соцсеть запрещена в России.