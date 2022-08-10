https://ukraina.ru/20220810/1037456612.html

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте

Сейчас участвуют в боевых действиях со стороны Украины около 40-45 тысяч человек, но группировка противника раскинута по различным направлениям и в некоторых частях она ослабла в силу понесенных потерь, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-10T06:00

2022-08-10T06:00

2022-08-10T06:00

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Он рассказал, что если брать всю линию фронта Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там группировка противника порядка 40—45 тысяч человек.Еще значительная часть войск находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой, добавил эксперт.По его словам, выбранная РФ тактика не предусматривает операции на глубокое окружение, поэтому вариант России – это огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, численность, новости