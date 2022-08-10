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Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте
Сейчас участвуют в боевых действиях со стороны Украины около 40-45 тысяч человек, но группировка противника раскинута по различным направлениям и в некоторых частях она ослабла в силу понесенных потерь, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T06:00
2022-08-10T06:00
2022-08-10T06:00
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Он рассказал, что если брать всю линию фронта Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там группировка противника порядка 40—45 тысяч человек.Еще значительная часть войск находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой, добавил эксперт.По его словам, выбранная РФ тактика не предусматривает операции на глубокое окружение, поэтому вариант России – это огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, всу, численность, новости
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте
Сейчас участвуют в боевых действиях со стороны Украины около 40-45 тысяч человек, но группировка противника раскинута по различным направлениям и в некоторых частях она ослабла в силу понесенных потерь, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что если брать всю линию фронта Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там группировка противника порядка 40—45 тысяч человек.
Еще значительная часть войск находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой, добавил эксперт.
Вся эта огромная группировка раскинута по различным направлениям. На некоторых направлениях она потрескивает в силу понесенных потерь, и мы ее давим. Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение.
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, выбранная РФ тактика не предусматривает операции на глубокое окружение, поэтому вариант России – это огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь