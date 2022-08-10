Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте
Сейчас участвуют в боевых действиях со стороны Украины около 40-45 тысяч человек, но группировка противника раскинута по различным направлениям и в некоторых частях она ослабла в силу понесенных потерь, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T06:00
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украина
всу
численность
новости
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Он рассказал, что если брать всю линию фронта Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там группировка противника порядка 40—45 тысяч человек.Еще значительная часть войск находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой, добавил эксперт.По его словам, выбранная РФ тактика не предусматривает операции на глубокое окружение, поэтому вариант России – это огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html
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украина, всу, численность, новости
Украина, ВСУ, численность, Новости

Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте

06:00 10.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Сейчас участвуют в боевых действиях со стороны Украины около 40-45 тысяч человек, но группировка противника раскинута по различным направлениям и в некоторых частях она ослабла в силу понесенных потерь, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что если брать всю линию фронта Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там группировка противника порядка 40—45 тысяч человек.
Еще значительная часть войск находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой, добавил эксперт.
Вся эта огромная группировка раскинута по различным направлениям. На некоторых направлениях она потрескивает в силу понесенных потерь, и мы ее давим. Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, выбранная РФ тактика не предусматривает операции на глубокое окружение, поэтому вариант России – это огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:49
Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду
 
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