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Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
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Эксперт отметил, что в крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского.Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского.
"Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно", - уверен Кнутов.
Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, заключил собеседник издания.