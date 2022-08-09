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Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса

Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру

Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса

Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

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Эксперт отметил, что в крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского.Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс