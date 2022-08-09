Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037455187.html
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
новости
всу
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_6640309ce8554fc37c84ef41f5fa9c48.jpg
Эксперт отметил, что в крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского.Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_123:0:1878:1316_1920x0_80_0_0_6b318664523ea96caa49fdedbb6730f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донбасс
Новости, ВСУ, Донбасс

Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса

15:40 09.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского.
"Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно", - уверен Кнутов.
Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ
17:31У властей Украины нет шансов, Зеленский против россиян. О чём говорили эксперты 9 августа
17:24В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация
17:07Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео
17:07Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
17:03Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму
17:01Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому
16:58Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
16:40Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
16:40Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS
16:24В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке
16:23Хроника событий на Украине на 16:00 9 августа
16:10Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений
16:08Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк
16:06"Дрожал, как осиновый лист": Галкин удивил публику своим трусливым поведением
15:54Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi
15:52"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину
15:40Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
15:31Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?
15:15Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
Лента новостейМолния