https://ukraina.ru/20220809/1037451582.html

Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?

Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны? - 09.08.2022 Украина.ру

Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T15:31

2022-08-09T15:31

2022-08-09T16:45

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Вашингтон и Киев устами своих высоких представителей опять путаются в показаниях, кто чего хочет от войны на Украине, вызванной спецвоенной операцией (СВО) России. Тон задал, конечно же, президент Украины Владимир Зеленский, однозначно выступивший за продолжение бойни до победного конца. Своего, разумеется.И конец ему будет однозначно. Не совсем такой, как он хочет, но сейчас Зеленский храбрится, и в своем очередном видосике он сказал: «После этой русской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию является предохранителями против любой новой войны. Именно над чем работают наши дипломаты, офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию».При этом Зеленский традиционно намекнул, что Запад должен его и его режим содержать, ибо «защищая наше государство, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало или еще может угрожать государство-террорист. И, конечно, наибольший вклад сейчас делают наши военные — все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину».В переводе на нормальный язык это означает: дайте еще денег и оружия. Отлично в озвучке этой позиции выступил, как всегда, спикер Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович, который приплел к ситуации даже обстрелы Запорожской АЭС. Дескать, попытки России взорвать Запорожскую АЭС — это попытка выклянчить переговоры, но Украина на них не пойдет. «Я думаю, что они выклянчивают переговоры. Это совершенно очевидно для нас. По зерну не получилось, мол, давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается… Мы не пойдем на переговоры с ними», — резюмировал он.И коллективный Запад, ведомый США и впечатленный такой «решимостью», все Украине дает. Штаты, ясное дело, запевают и выделили 18-й пакет помощи на 1 млрд долл. Там нет ни одной новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зато очень много ракет к уже воюющим на Украине, мины, артиллерийские снаряды, «Джавелины», пять десятков бронированных машин скорой помощи то да се.Но в то же время представитель Пентагона, замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кал сообщил, что США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время. Потому что, по его словам, США не завершили обсуждение на эту тему. «Не является непостижимым то, что в будущем западные самолеты могли бы стать частью помощи. Однако окончательный анализ этого вопроса не был завершен», — напустил туману этот Кал.И рассказал, что сегодня США озабочены текущими боями и сосредоточены только на том, что поставлять Украине только то вооружение, «которое уместно в текущих боевых действиях». «Мы концентрируем внимание на этих вещах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее», — сказал он.Еще большим «голубком мира» внезапно выступил госсекретарь США Энтони Блинкен и, опровергнув воинственные речи Зеленского, заявил: «Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через время». Другими словами, сейчас пока воюйте, но готовьтесь к миру и дипломатическому разрешению ситуации на Украине через какое-то время, если что-то пойдет не так. «В то же время мы должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира», — загадочно сказал Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.И позиции сторон, в принципе, понятны. Киеву необходима война, чтобы: а) получать и дальше помощь Запада и держаться на плаву; б) предотвратить проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях, которые уже не просто анонсированы, но и объявлены, как данность: в Запорожье вчера, 8 августа 2022 года, подписано такое решение новой властью.Точно так же настроены и власти Херсонской области. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов по этому поводу, как известно, сказал: «Они (режим Зеленского. — Авт.) не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное».И поэтому киевские власти взяли курс на тотальный террор с целью запугивания населения указанных регионов. Террор во всех проявления — от обстрела важнейших объектов социальной и промышленной инфраструктуры до убийств деятелей новой власти и ее активистов. После убийства замглавы Новокаховской администрации Виталия Гура, которого так называемые «украинские партизаны» расстреляли из автоматов и пистолета, они же (партизаны) пообещали сделать то же самое со всеми «предателями». И подкрепили свои обещания наглядной агитацией, развешанной во многих людных местах и, конечно же, вброшенной в соцсети (для отчетности о проделанной работе — без этого денег не дают).Однако понятна и позиция США, которые действуют, как любил делать и бывший президент Дональд Трамп в бизнесе и политике, на разных треках и с разной скоростью. Делая акценты там, где складываются более выгодные обстоятельства, ведущие к выгоде или победе.Конечно, сейчас США настроены на войну с Россией на Украине как можно дольше, до последнего украинца, как недавно подтвердил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Это война на истощение и ослабление России, на отвлечение ее внимания и ресурсов на негодный объект от других театров дипломатических и геополитических битв. И потому США уже поставил Украине вооружения на 18 млрд долл. и еще подкинут, если война (она же СВО) будет идти так тягуче и изнурительно, на вытягивание жил из людей и военных ресурсов из стран, как сейчас. Это война вдолгую, и Вашингтону это любо.Однако у США действительно есть и другой вариант — дипломатическое решение. Недавно колумнист газеты New York Times Томас Фридман написал, что Белый дом относится к властям в Киеве с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике. То есть не очень веря в то, что втирает им Зеленский. И колумниста красноречиво никто не опроверг и не одернул. Значит, США допускают тактический мир или (это лучше) перемирие на какое-то время. И знаете почему? Да потому что США прекрасно понимают, что выиграть у России у Украины шансов нет. От слова совсем. И дальнейшая СВО может привести лишь к тому, что Украина либо проиграет полностью и вся перейдет под контроль России, которая и проведет на этих территориях денацификацию и демилитаризацию.Либо же киевский неонацистский режим что-то, конечно, территориально потеряет, откажется от Крыма, ЛДНР, Херсонщины, Харьковщины и Запорожья, но сохранит за собой какую-то часть Украины и от ее имени заключит мир или перемирие. Чтобы на оставшейся территории продолжить превращение этой обрезанной Украины в еще более оголтелую и агрессивную «АнтиРоссию». С напичкиванием ее западным оружием, обучением бойцов, подготовкой террористов-камикадзе. С одной целью — при удобном случае повторить то, что есть сейчас.Но последний вариант хорошо понимают все, у кого, в отличие от деятелей режима Зеленского, еще сохранились мозги. И в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне. Поэтому:— в Киеве и говорят, что мир и перемирие возможно после поражения России на поле боя. И украинцы делают все, чтобы победы эти хотя бы сымитировать;— в Вашингтоне готовы согласиться с миром на Украине, если война там станет войной на два фронта. Например, если США придется поддерживать еще и Тайвань в противостоянии его с Китаем. Это будет та война, которую американский Боливар точно не вывезет. Например, экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Wprost так и сказал: США придется вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины в случае обострения ситуации на Тайване;— Вашингтон, — чтобы окончательно не потерять Европу, — решил, не исключено, поддержать мир, выгодный и нужный Европе для налаживания ее энергетических связей с Россией. Об этом, по сведениям западных СМИ и аналитиков, президента США Джо Байдена якобы просили президент США и Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. И Байден вроде бы готов им подыграть. По ситуации и на время;— в Москве отлично понимают, что украинский гнойник или раковую опухоль на Украине нужно подвергать тотальной резекции. Целиком. Вместе с метастазами в виде западной помощи. Иначе даже на клочке украинской территории размером с кленовый лист все равно возродится неонацизм. Заказанный и проплаченный на Западе, унавоженный соответствующими кадрами и методичками — как действенный антироссийский инструмент.Все это так банально, что повторять нужно только для особо тупых. Но поскольку некоторые делают вид, что не понимают, то приходится это делать всем. От журналистов до высших чинов российской власти.Но война-то на Украине продолжается, а СВО продолжает выполнять свои задачи. Одно плохо: даже разговоры о мире ведутся во имя будущей войны.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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