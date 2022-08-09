https://ukraina.ru/20220809/1037437702.html

Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев

Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев - 09.08.2022 Украина.ру

Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев

Во вторник президент США Джо Байден посетил с рабочим визитом штат Кентукки, где был замечен в трех странных ситуациях, соответствующие видео появились в сети 9 августа

2022-08-09T10:57

2022-08-09T10:57

2022-08-09T10:57

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Во время разговора с губернатором штата Энди Беширом Байден сильно и странно закашлялся, напугав этим аудиторию, особенно на фоне последней информации о его заболевании COVID-19.После этого президент внезапно попросил у Бешира "позволения что-то сказать", на что губернатор отшутился фразой "Вы президент"."Я все еще должен спрашивать разрешение", - улыбнулся Байден.И, наконец, выходя из самолета, Байден не смог надеть пиджак без помощи первой леди Джилл Байден, чем вызвал очередную волну осуждающих комментариев и сомнений в способности президента руководить страной.

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кентукки

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новости, джо байден, кентукки