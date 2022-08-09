Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев - 09.08.2022 Украина.ру
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Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев
Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев - 09.08.2022 Украина.ру
Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев
Во вторник президент США Джо Байден посетил с рабочим визитом штат Кентукки, где был замечен в трех странных ситуациях, соответствующие видео появились в сети 9 августа
2022-08-09T10:57
2022-08-09T10:57
новости
джо байден
кентукки
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Во время разговора с губернатором штата Энди Беширом Байден сильно и странно закашлялся, напугав этим аудиторию, особенно на фоне последней информации о его заболевании COVID-19.После этого президент внезапно попросил у Бешира "позволения что-то сказать", на что губернатор отшутился фразой "Вы президент"."Я все еще должен спрашивать разрешение", - улыбнулся Байден.И, наконец, выходя из самолета, Байден не смог надеть пиджак без помощи первой леди Джилл Байден, чем вызвал очередную волну осуждающих комментариев и сомнений в способности президента руководить страной.
https://ukraina.ru/20220804/1037282911.html
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новости, джо байден, кентукки
Новости, Джо Байден, Кентукки

Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев

10:57 09.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Во вторник президент США Джо Байден посетил с рабочим визитом штат Кентукки, где был замечен в трех странных ситуациях, соответствующие видео появились в сети 9 августа
Во время разговора с губернатором штата Энди Беширом Байден сильно и странно закашлялся, напугав этим аудиторию, особенно на фоне последней информации о его заболевании COVID-19.
После этого президент внезапно попросил у Бешира "позволения что-то сказать", на что губернатор отшутился фразой "Вы президент".
"Я все еще должен спрашивать разрешение", - улыбнулся Байден.
И, наконец, выходя из самолета, Байден не смог надеть пиджак без помощи первой леди Джилл Байден, чем вызвал очередную волну осуждающих комментариев и сомнений в способности президента руководить страной.
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 12:02
"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньгиК кризису удержания мирового влияния США приводит безрассудное поведение американского президента Джо Байдена, который испытывает такую же зависимость к конфликтам, как алкоголик к бутылке. Такое мнение в статье для портала The American Conservative 4 августа выразил обозреватель Дуг Бэндоу
 
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