https://ukraina.ru/20220809/1037433183.html

В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране

В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране - 09.08.2022 Украина.ру

В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране

Среди жителей Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung

2022-08-09T08:57

2022-08-09T08:57

2022-08-09T08:57

владимир путин

россия

германия

австрия

новости

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По его словам, сведения о поддержке Киева со стороны немцев и австрийцев являются обманчивыми. Кроме того, популярность Путина и России растет из-за усугубляющихся экономических проблем в Австрии и Германии, вызванных антироссийскими санкциями.По словам обозревателя Wiener Zeitung, некоторые немцы и австрийцы начали воспринимать президента Украины Владимира Зеленского как "поджигателя конфликта".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, россия, германия, австрия, новости