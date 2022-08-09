В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037433183.html
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране - 09.08.2022 Украина.ру
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране
Среди жителей Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung
2022-08-09T08:57
2022-08-09T08:57
владимир путин
россия
германия
австрия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_0:312:2921:1955_1920x0_80_0_0_503a7df7ea87535be1933441ab642008.jpg
По его словам, сведения о поддержке Киева со стороны немцев и австрийцев являются обманчивыми. Кроме того, популярность Путина и России растет из-за усугубляющихся экономических проблем в Австрии и Германии, вызванных антироссийскими санкциями.По словам обозревателя Wiener Zeitung, некоторые немцы и австрийцы начали воспринимать президента Украины Владимира Зеленского как "поджигателя конфликта".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_eb676b422b7cb3558543ab9153b7ecf5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, россия, германия, австрия, новости
Владимир Путин, Россия, Германия, Австрия, Новости

В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране

08:57 09.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Среди жителей Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung
По его словам, сведения о поддержке Киева со стороны немцев и австрийцев являются обманчивыми. Кроме того, популярность Путина и России растет из-за усугубляющихся экономических проблем в Австрии и Германии, вызванных антироссийскими санкциями.
Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой.
Герхард Лехнер
Обозреватель в газете Wiener Zeitung
По словам обозревателя Wiener Zeitung, некоторые немцы и австрийцы начали воспринимать президента Украины Владимира Зеленского как "поджигателя конфликта".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Зеленский ВСУ Ривненская область
Вчера, 15:30
Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух
 
Владимир ПутинРоссияГерманияАвстрияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ
10:21Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР
10:13"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона
09:31Хроника событий на Украине на утро 9 августа
09:21В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм
09:00Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец
08:57"Города мертвых птиц". Украинка в Австрии о радостях и трудностях беженцев
08:57В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране
08:51Клоуны приехали, а цирка нет. Провокационный визит делегации Литвы на Тайвань
08:46Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс
08:45Политолог объяснил, зачем Киеву нужна эвакуация Донбасса
08:35Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу
08:30"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы
08:25В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки"
08:15"Отречется и сбежит": Кнутов сказал, как потеря Донбасса может повлиять на Зеленского
08:02Хроника энергетической войны: последние события
07:55"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
07:53"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом
07:45"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса
07:42Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине
Лента новостейМолния