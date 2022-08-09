https://ukraina.ru/20220809/1037433183.html
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране - 09.08.2022 Украина.ру
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране
Среди жителей Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung
2022-08-09T08:57
2022-08-09T08:57
2022-08-09T08:57
владимир путин
россия
германия
австрия
новости
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По его словам, сведения о поддержке Киева со стороны немцев и австрийцев являются обманчивыми. Кроме того, популярность Путина и России растет из-за усугубляющихся экономических проблем в Австрии и Германии, вызванных антироссийскими санкциями.По словам обозревателя Wiener Zeitung, некоторые немцы и австрийцы начали воспринимать президента Украины Владимира Зеленского как "поджигателя конфликта".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, россия, германия, австрия, новости
Владимир Путин, Россия, Германия, Австрия, Новости
В Германии удивились "странной" популярности Путина и России в стране
Среди жителей Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung
По его словам, сведения о поддержке Киева со стороны немцев и австрийцев являются обманчивыми. Кроме того, популярность Путина и России растет из-за усугубляющихся экономических проблем в Австрии и Германии, вызванных антироссийскими санкциями.
Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой.
Герхард Лехнер
Обозреватель в газете Wiener Zeitung
По словам обозревателя Wiener Zeitung, некоторые немцы и австрийцы начали воспринимать президента Украины Владимира Зеленского как "поджигателя конфликта".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.