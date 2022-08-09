https://ukraina.ru/20220809/1037429975.html

"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян

"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян - 09.08.2022 Украина.ру

"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян

Западные страны должны закрыть въезд на свою территорию для всех граждан России на один год, сказал в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский

2022-08-09T07:22

2022-08-09T07:22

2022-08-09T07:22

запад

россия

россияне

новости

владимир зеленский

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Также украинский лидер призвал вернуть в Россию тех граждан, которые ранее покинули страну. По мнению Зеленского, это станет "самыми важными санкциями против РФ".По его словам, "какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", потому что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, россия, россияне, новости, владимир зеленский