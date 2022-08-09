"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян - 09.08.2022 Украина.ру
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"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян
"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян - 09.08.2022 Украина.ру
"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян
Западные страны должны закрыть въезд на свою территорию для всех граждан России на один год, сказал в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский
2022-08-09T07:22
2022-08-09T07:22
запад
россия
россияне
новости
владимир зеленский
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Также украинский лидер призвал вернуть в Россию тех граждан, которые ранее покинули страну. По мнению Зеленского, это станет "самыми важными санкциями против РФ".По его словам, "какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", потому что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html
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запад, россия, россияне, новости, владимир зеленский
Запад, Россия, россияне, Новости, Владимир Зеленский

"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян

07:22 09.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Западные страны должны закрыть въезд на свою территорию для всех граждан России на один год, сказал в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский
Также украинский лидер призвал вернуть в Россию тех граждан, которые ранее покинули страну. По мнению Зеленского, это станет "самыми важными санкциями против РФ".
Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Президент Украины
По его словам, "какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", потому что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Зеленский ВСУ Ривненская область
Вчера, 15:30
Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух
 
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