Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР
Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР
Возможно, к концу августа союзным силам удастся освободить территорию ДНР. Такую надежду высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T06:45
2022-08-09T06:45
спецоперация
пески
новости
владимир евсеев
авдеевка
днр
артёмовск (бахмут)
северск
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Он указал, что самая прочная оборона ВСУ была создана в населённых пунктах Пески и Авдеевка, и она уже преодолевается.Он объяснил, что оборона населённых пунктов Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, за которые в настоящее время продолжаются бои, гораздо слабее.Эксперт добавил, что группировка ВСУ в Донбассе испытывает проблемы с артиллерией и батальонными миномётами.Он выразил надежду, что к концу августа территория ДНР будет освобождена.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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пески, новости, владимир евсеев, авдеевка, днр, артёмовск (бахмут), северск
Спецоперация, Пески, Новости, Владимир Евсеев, Авдеевка, ДНР, Артёмовск (Бахмут), Северск

Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР

06:45 09.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Возможно, к концу августа союзным силам удастся освободить территорию ДНР. Такую надежду высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что самая прочная оборона ВСУ была создана в населённых пунктах Пески и Авдеевка, и она уже преодолевается.
Он объяснил, что оборона населённых пунктов Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, за которые в настоящее время продолжаются бои, гораздо слабее.

Я пока не знаю, какую оборону они создали по линии Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, но вы понимаете, что за это время невозможно создать такую линию обороны, которая была в Песках.

Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Эксперт добавил, что группировка ВСУ в Донбассе испытывает проблемы с артиллерией и батальонными миномётами.
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Он выразил надежду, что к концу августа территория ДНР будет освобождена.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияПескиНовостиВладимир ЕвсеевАвдеевкаДНРАртёмовск (Бахмут)Северск
 
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