https://ukraina.ru/20220809/1037420743.html
Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР
Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР
Возможно, к концу августа союзным силам удастся освободить территорию ДНР. Такую надежду высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T06:45
2022-08-09T06:45
2022-08-09T06:45
спецоперация
пески
новости
владимир евсеев
авдеевка
днр
артёмовск (бахмут)
северск
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Он указал, что самая прочная оборона ВСУ была создана в населённых пунктах Пески и Авдеевка, и она уже преодолевается.Он объяснил, что оборона населённых пунктов Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, за которые в настоящее время продолжаются бои, гораздо слабее.Эксперт добавил, что группировка ВСУ в Донбассе испытывает проблемы с артиллерией и батальонными миномётами.Он выразил надежду, что к концу августа территория ДНР будет освобождена.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037053188.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пески, новости, владимир евсеев, авдеевка, днр, артёмовск (бахмут), северск
Спецоперация, Пески, Новости, Владимир Евсеев, Авдеевка, ДНР, Артёмовск (Бахмут), Северск
Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР
Возможно, к концу августа союзным силам удастся освободить территорию ДНР. Такую надежду высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру