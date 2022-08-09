https://ukraina.ru/20220809/1037420743.html

Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР

Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР

Возможно, к концу августа союзным силам удастся освободить территорию ДНР. Такую надежду высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T06:45

2022-08-09T06:45

2022-08-09T06:45

спецоперация

пески

новости

владимир евсеев

авдеевка

днр

артёмовск (бахмут)

северск

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Он указал, что самая прочная оборона ВСУ была создана в населённых пунктах Пески и Авдеевка, и она уже преодолевается.Он объяснил, что оборона населённых пунктов Соледар, Артёмовск (Бахмут) и Северск, за которые в настоящее время продолжаются бои, гораздо слабее.Эксперт добавил, что группировка ВСУ в Донбассе испытывает проблемы с артиллерией и батальонными миномётами.Он выразил надежду, что к концу августа территория ДНР будет освобождена.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037053188.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пески, новости, владимир евсеев, авдеевка, днр, артёмовск (бахмут), северск