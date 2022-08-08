https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html

Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду

Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду - 08.08.2022 Украина.ру

Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T15:49

2022-08-08T15:49

2022-08-08T16:17

эксклюзив

информационная война

пропаганда

сми

украина

рф

политика

сво

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«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...», — привычно цитируя поэта, мы часто забываем, что серьезные мозговые центры давно и упорно работают как раз над тем, чтобы не просто предугадать, а точно рассчитать последствия информационного воздействия на массы.Результаты такой работы мы можем наблюдать в ходе военной спецоперации России на Украине, когда видим неугасимый «огонь патриотизма» на территории, пока еще подконтрольной Киеву. Многие граждане Украины продолжают поддерживать режим Зеленского, несмотря на потери и лишения. Конечно, нужно делать скидку на то, что выражать несогласие с точкой зрения власти на Украине сейчас просто смертельно опасно. Но не будем обманывать себя: машина пропаганды на Украине действительно работает профессионально и эффективно воздействует на умы и сердца.Достаточно вспомнить, что украинские СМИ объединены в один «кулак», вместо прежнего многообразия телепрограмм телезрители видят один общий телемарафон, интерпретация событий понятна. Делается все профессионально: достаточно, например, посмотреть заставки, где использованы детские рисунки на темы войны и мира. Бьют по эмоциям. Что до новостей, то доступ к «неправильным» источникам информации закрыт. В этих условиях украинские СМИ сообщали, что объединенному телемарафону доверяют 75% граждан — по состоянию на май этого года. Остается только удивляться, что остаются еще и недоверчивые.Понятно, что Киеву помогают западные партнеры. Ранее известный блогер Тамир Шейх (Максим Шихалиев) отметил, что помощь Запада киевскому режиму заключается, помимо прочего, в том, что западные специалисты обеспечивают ему «информационно-психологическое или эмоционально-психологическое вооружение». И это не менее важно, может быть, даже важнее, чем поставки классических вооружений, ведь «когда действуют эмоции, логика не работает, здравый смысл сразу же отключается».Впрочем, говорить о том, что в сфере пропаганды Киев переиграл Москву, не стоит. Так, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО (У) МИД РФ, политтехнолог Евгений Минченко считает, что в информационной войне, длящейся с момента создания независимой Украины, «победителя на всех площадках на данный момент нет».В России власти эту войну выигрывают, об этом говорит уровень поддержки СВО, а вот «в западном общественном мнении — тотальная победа Украины», сказал Минченко в интервью изданию «Бизнес Online». Он отметил, что на Западе сейчас заблокированы российские каналы коммуникации, а на своей территории Киев зачистил все оппозиционные СМИ, оппозиционные партии, закрыл рот оппозиционным политикам и экспертам. Никаких полутонов. В России тоже произошла определенная зачистка, но куда менее жесткая. В результате — на нашей территории побеждает российская пропаганда, на украинской — украинская. Что касается освобожденных территорий, то там «происходит ломка, как в "Обитаемом острове" Стругацких, когда населению отключили ретрансляторы, а альтернативные еще не подключили».О ключевой роли ретрансляторов (точнее, владении информационным пространством) говорят и другие эксперты, в частности, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По ее мнению, нынешние украинские и западные пропагандисты действуют настолько эффективно, что «Геббельс в аду им аплодирует стоя». Однако после смены ретрансляторов зомбированные украинцы будут вполне успешно «раззомбированы», хотя это и займет немало времени, считает Монтян.Но для перенастройки ретрансляторов на территории всей Украины нужны определенные условия, которые создаются на линии соприкосновения военными средствами. Евгений Минченко в интервью Украина.ру отмечает, что все зависит сейчас от хода военных действий.А пока даже на освобожденных территориях украинская пропаганда далеко не сразу сдает позиции. В начале спецоперации, в марте, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев отмечал, что там нужно безотлагательно решать вопрос с украинскими СМИ, поскольку те «работают достаточно профессионально… украинские СМИ, журналисты, работают на высоком уровне, сохраняя высокий патриотический накал». Сейчас ситуация изменилась, на освобожденных территориях запустили вещание российских телеканалов. Организовывать вещание помогают военные.И все же… Анализируя соотношение ресурсов России и Украины, наблюдатели указывают на то, что в информационной сфере киевский режим держится вполне уверенно — вне зависимости от положения дел на поле боя.«…Есть только один ресурс, который несопоставимо больший у Украины, чем у России — это медиа ресурс», — отмечает автор популярного анонимного телеграм-канала «Империя курильщика». И продолжает: это «выражается в возможностях нивелировать все негативные новости с фронтов в украинском обществе и раскачивать минимально негативные новости в российском. Это позволяет реальные потери Украины и России 10:1 (10000:1 если учесть потери в инфраструктуре и экономике) превращать в 1:1 в медиапространстве».Это важный ресурс, если рассматривать его с точки зрения возможности обеспечить лояльность населения даже в условиях поражений и больших потерь. У Киева такая возможность пока сохраняется.

https://ukraina.ru/20220808/1037376658.html

https://ukraina.ru/20220712/1034335727.html

https://ukraina.ru/20220728/1036970968.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, информационная война, пропаганда, сми, украина, рф, политика, сво