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Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области

Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области - 08.08.2022 Украина.ру

Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области

Несмотря на постоянные обстрелы, ремонт Антоновского моста через Днепр в Херсонской области будет завершен к середине августа, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов

2022-08-08T12:59

2022-08-08T12:59

2022-08-08T12:59

херсон

кирилл стремоусов

мост

украина

новости

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Чиновник заявил, что повреждения незначительны, мосту ничего не угрожает.Стремоусов подчеркнул, что удары по мосту – это в первую очередь удары по мирному населению.Ранее Стремоусов сообщил, что мост был обстрелян ракетами из американских РСЗО HIMARS. В ходе обстрела была повреждена строительная техника, в результате чего возобновление движения по мосту будет отложено.Также чиновник добавил, что возле моста возведут наплавную переправу в качестве как дублера.

https://ukraina.ru/20220802/1037073612.html

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2022

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херсон, кирилл стремоусов, мост, украина, новости