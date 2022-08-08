Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области
Несмотря на постоянные обстрелы, ремонт Антоновского моста через Днепр в Херсонской области будет завершен к середине августа, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
Чиновник заявил, что повреждения незначительны, мосту ничего не угрожает.
Мы его отремонтируем. К середине августа будем планировать открыть движение.
Стремоусов подчеркнул, что удары по мосту – это в первую очередь удары по мирному населению.
Именно мирные люди и городская инфраструктура страдают в первую очередь от ракетных ударов. Антоновский мост сейчас стратегического значения не имеет. У нас стоят понтонные переправы, паромы, у нас куча всего.
Ранее Стремоусов сообщил, что мост был обстрелян ракетами из американских РСЗО HIMARS. В ходе обстрела была повреждена строительная техника, в результате чего возобновление движения по мосту будет отложено.
Также чиновник добавил, что возле моста возведут наплавную переправу в качестве как дублера.
2 августа, 06:00"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мостуУкраина планирует наступление на херсонском направлении, поэтому они перерезают пути снабжения для войск России и ударяют по мостам, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру