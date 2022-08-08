Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области - 08.08.2022 Украина.ру
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Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области
Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области - 08.08.2022 Украина.ру
Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области
Несмотря на постоянные обстрелы, ремонт Антоновского моста через Днепр в Херсонской области будет завершен к середине августа, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-08-08T12:59
2022-08-08T12:59
херсон
кирилл стремоусов
мост
украина
новости
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Чиновник заявил, что повреждения незначительны, мосту ничего не угрожает.Стремоусов подчеркнул, что удары по мосту – это в первую очередь удары по мирному населению.Ранее Стремоусов сообщил, что мост был обстрелян ракетами из американских РСЗО HIMARS. В ходе обстрела была повреждена строительная техника, в результате чего возобновление движения по мосту будет отложено.Также чиновник добавил, что возле моста возведут наплавную переправу в качестве как дублера.
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херсон, кирилл стремоусов, мост, украина, новости

Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области

12:59 08.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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Несмотря на постоянные обстрелы, ремонт Антоновского моста через Днепр в Херсонской области будет завершен к середине августа, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
Чиновник заявил, что повреждения незначительны, мосту ничего не угрожает.

Мы его отремонтируем. К середине августа будем планировать открыть движение.

Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Стремоусов подчеркнул, что удары по мосту – это в первую очередь удары по мирному населению.
Именно мирные люди и городская инфраструктура страдают в первую очередь от ракетных ударов. Антоновский мост сейчас стратегического значения не имеет. У нас стоят понтонные переправы, паромы, у нас куча всего.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Ранее Стремоусов сообщил, что мост был обстрелян ракетами из американских РСЗО HIMARS. В ходе обстрела была повреждена строительная техника, в результате чего возобновление движения по мосту будет отложено.
Также чиновник добавил, что возле моста возведут наплавную переправу в качестве как дублера.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 06:00
"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мостуУкраина планирует наступление на херсонском направлении, поэтому они перерезают пути снабжения для войск России и ударяют по мостам, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
 
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