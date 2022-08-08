"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете - 08.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете
"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете - 08.08.2022 Украина.ру
"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете
Обвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
2022-08-08T11:29
2022-08-08T12:24
спецоперация
новости
михаил подоляк
amnesty international
el país
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Он утверждал, что доклад, в котором Amnesty International обвинила киевский режим в различных нарушениях международного гуманитарного права и законов ведения войны, "дискредитируют саму концепцию международных гуманитарных организаций".Amnesty International — всемирная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. В её рядах насчитываются миллионы активистов. Хотя, по утверждению руководства организации, большая часть её бюджета основана на пожертвованиях частных лиц, среди её спонсоров фигурируют Министерство международного развития Великобритании, Европейская комиссия и Государственный департамент США.После начала российской спецоперации Роскомнадзор заблокировал сайт организации за "размещение недостоверной общественно значимой информации" о ходе СВО.4 августа Amnesty International опубликовала резонансный доклад, в котором обвинила ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры украинских населённых пунктов в качестве прикрытия.7 августа организация принесла извинения за "боль и гнев", который вызвал доклад у украинских и западных политиков, однако подтвердила его справедливость.
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новости, михаил подоляк, amnesty international, el país

"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете

11:29 08.08.2022 (обновлено: 12:24 08.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
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Обвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Он утверждал, что доклад, в котором Amnesty International обвинила киевский режим в различных нарушениях международного гуманитарного права и законов ведения войны, "дискредитируют саму концепцию международных гуманитарных организаций".

Amnesty International оправдывает вторжение, варварский способ ведения войны. Эта организация отказывается от того, чтобы страна, подвергшаяся нападению, защищала своих граждан, требует, чтобы она передала свою территорию врагу … Мы видим, что Amnesty ведет себя непрофессионально, пользуется пропагандистской риторикой РФ. Необходимо расследовать, не получает ли эта организация выгоды от России.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины
Amnesty International — всемирная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. В её рядах насчитываются миллионы активистов. Хотя, по утверждению руководства организации, большая часть её бюджета основана на пожертвованиях частных лиц, среди её спонсоров фигурируют Министерство международного развития Великобритании, Европейская комиссия и Государственный департамент США.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 07:40
"Американская брехня об СВО трещит по швам" - Баранец о докладе Amnesty InternationalЗаявление Amnesty International, в котором говорит о нарушении правил войны украинской армией, довольно неожиданный, но это весьма хорошая новость. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
После начала российской спецоперации Роскомнадзор заблокировал сайт организации за "размещение недостоверной общественно значимой информации" о ходе СВО.
4 августа Amnesty International опубликовала резонансный доклад, в котором обвинила ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры украинских населённых пунктов в качестве прикрытия.
7 августа организация принесла извинения за "боль и гнев", который вызвал доклад у украинских и западных политиков, однако подтвердила его справедливость.

Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это и было нашей единственной целью при публикации нашего последнего расследования. Мы по-прежнему полностью поддерживаем наши выводы

Amnesty International
Международная правозащитная организация
 
СпецоперацияНовостиМихаил ПодолякAmnesty InternationalEl País
 
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