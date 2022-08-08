"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете
11:29 08.08.2022 (обновлено: 12:24 08.08.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Обвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Он утверждал, что доклад, в котором Amnesty International обвинила киевский режим в различных нарушениях международного гуманитарного права и законов ведения войны, "дискредитируют саму концепцию международных гуманитарных организаций".
Amnesty International оправдывает вторжение, варварский способ ведения войны. Эта организация отказывается от того, чтобы страна, подвергшаяся нападению, защищала своих граждан, требует, чтобы она передала свою территорию врагу … Мы видим, что Amnesty ведет себя непрофессионально, пользуется пропагандистской риторикой РФ. Необходимо расследовать, не получает ли эта организация выгоды от России.
Amnesty International — всемирная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. В её рядах насчитываются миллионы активистов. Хотя, по утверждению руководства организации, большая часть её бюджета основана на пожертвованиях частных лиц, среди её спонсоров фигурируют Министерство международного развития Великобритании, Европейская комиссия и Государственный департамент США.
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После начала российской спецоперации Роскомнадзор заблокировал сайт организации за "размещение недостоверной общественно значимой информации" о ходе СВО.
4 августа Amnesty International опубликовала резонансный доклад, в котором обвинила ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры украинских населённых пунктов в качестве прикрытия.
7 августа организация принесла извинения за "боль и гнев", который вызвал доклад у украинских и западных политиков, однако подтвердила его справедливость.
Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это и было нашей единственной целью при публикации нашего последнего расследования. Мы по-прежнему полностью поддерживаем наши выводы