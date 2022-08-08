https://ukraina.ru/20220808/1037400580.html

"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете

"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете - 08.08.2022 Украина.ру

"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете

Обвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais

2022-08-08T11:29

2022-08-08T11:29

2022-08-08T12:24

спецоперация

новости

михаил подоляк

amnesty international

el país

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037348774_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_20725b6e541cc5ac1d5ddbccf6e0db45.jpg

Он утверждал, что доклад, в котором Amnesty International обвинила киевский режим в различных нарушениях международного гуманитарного права и законов ведения войны, "дискредитируют саму концепцию международных гуманитарных организаций".Amnesty International — всемирная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. В её рядах насчитываются миллионы активистов. Хотя, по утверждению руководства организации, большая часть её бюджета основана на пожертвованиях частных лиц, среди её спонсоров фигурируют Министерство международного развития Великобритании, Европейская комиссия и Государственный департамент США.После начала российской спецоперации Роскомнадзор заблокировал сайт организации за "размещение недостоверной общественно значимой информации" о ходе СВО.4 августа Amnesty International опубликовала резонансный доклад, в котором обвинила ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры украинских населённых пунктов в качестве прикрытия.7 августа организация принесла извинения за "боль и гнев", который вызвал доклад у украинских и западных политиков, однако подтвердила его справедливость.

https://ukraina.ru/20220806/1037354216.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил подоляк, amnesty international, el país