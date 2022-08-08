https://ukraina.ru/20220808/1037396837.html

Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня

Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру

Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня

Пекин призвал Вашингтон считаться с интересами Китая и перестать строить иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, сказал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь

2022-08-08T10:25

2022-08-08T10:25

2022-08-08T10:25

нэнси пелоси

сша

китай

тайвань

новости

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Ранее состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В результате армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за Пелоси.Также в МИД КНР заявили, что все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html

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2022

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нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, новости