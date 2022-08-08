Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру
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Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня
Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру
Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня
Пекин призвал Вашингтон считаться с интересами Китая и перестать строить иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, сказал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь
2022-08-08T10:25
2022-08-08T10:25
нэнси пелоси
сша
китай
тайвань
новости
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Ранее состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В результате армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за Пелоси.Также в МИД КНР заявили, что все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, новости

Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня

10:25 08.08.2022
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Пекин призвал Вашингтон считаться с интересами Китая и перестать строить иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, сказал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь
КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути
У Цянь
Официальный представитель Минобороны Китая
Ранее состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В результате армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за Пелоси.
Также в МИД КНР заявили, что все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:23
"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
 
Нэнси ПелосиСШАКитайТайваньНовости
 
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