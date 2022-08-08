https://ukraina.ru/20220808/1037396837.html
Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня
Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру
Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня
Пекин призвал Вашингтон считаться с интересами Китая и перестать строить иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, сказал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь
2022-08-08T10:25
2022-08-08T10:25
2022-08-08T10:25
нэнси пелоси
сша
китай
тайвань
новости
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Ранее состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В результате армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за Пелоси.Также в МИД КНР заявили, что все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, новости
Китай призвал США отказаться от идеи контролировать Пекин с помощью Тайваня
Пекин призвал Вашингтон считаться с интересами Китая и перестать строить иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня, сказал официальный представитель Минобороны Китая У Цянь
КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути
У Цянь
Официальный представитель Минобороны Китая
Ранее состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В результате армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за Пелоси.
Также в МИД КНР заявили, что все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.