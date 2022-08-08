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Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром" - 08.08.2022 Украина.ру
Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
США не станут оказывать Тайваню военную помощь напрямую, и заявление Байдена в Токио об обратном ни о чем не говорит, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
2022-08-08T08:40
2022-08-08T08:40
2022-08-08T08:40
китай
сша
тайвань
новости
кризис
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По его мнению, США не станут непосредственно вступать в конфликт.Эксперт заявил, что "Америку китайцы все чаще называют "бумажный тигр". Причиной тому является поведение США в 2017 году, во время очередного витка Корейского кризиса. Когда КНДР начала регулярно проводить ракетные пуски и ядерные испытания, президент Трамп направил к берегам Кореи три авианосные группировки.По мнению Тавровского, США хотят ослабить Китай, желательно чужими руками, может быть руками тайваньцев, однако в войну Вашингтон вступать не будет.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036644660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, сша, тайвань, новости, кризис
Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
США не станут оказывать Тайваню военную помощь напрямую, и заявление Байдена в Токио об обратном ни о чем не говорит, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.
По его мнению, США не станут непосредственно вступать в конфликт.
Я уверен, что эта военная помощь будет состоять в том, что выйдут из портов американские авианосные группы, взлетят самолеты, покружат и сядут на свои аэродромы. А авианосные группы походят-походят по морю и вернутся в свои порты.
Юрий Тавровский
Востоковед
Эксперт заявил, что "Америку китайцы все чаще называют "бумажный тигр". Причиной тому является поведение США в 2017 году, во время очередного витка Корейского кризиса. Когда КНДР начала регулярно проводить ракетные пуски и ядерные испытания, президент Трамп направил к берегам Кореи три авианосные группировки.
Все затаили дыхание: неужели сейчас с них взлетят самолеты и вдарят по северокорейским военным объектам? И ничего не вышло. И никто даже не знает, чем все закончилось. Где они свернули, где они развернулись? Вот это военная поддержка американская. Американцы действительно бумажный тигр. Воевать с Китаем они не будут.
Юрий Тавровский
Востоковед
По мнению Тавровского, США хотят ослабить Китай, желательно чужими руками, может быть руками тайваньцев, однако в войну Вашингтон вступать не будет.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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