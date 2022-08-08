https://ukraina.ru/20220808/1037386891.html

Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"

Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром" - 08.08.2022 Украина.ру

Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"

США не станут оказывать Тайваню военную помощь напрямую, и заявление Байдена в Токио об обратном ни о чем не говорит, считает эксперт-востоковед Юрий Тавровский.

2022-08-08T08:40

2022-08-08T08:40

2022-08-08T08:40

китай

сша

тайвань

новости

кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103367/39/1033673900_0:131:2935:1782_1920x0_80_0_0_d922a16622d1c767ffd5256c60ccb88d.jpg

По его мнению, США не станут непосредственно вступать в конфликт.Эксперт заявил, что "Америку китайцы все чаще называют "бумажный тигр". Причиной тому является поведение США в 2017 году, во время очередного витка Корейского кризиса. Когда КНДР начала регулярно проводить ракетные пуски и ядерные испытания, президент Трамп направил к берегам Кореи три авианосные группировки.По мнению Тавровского, США хотят ослабить Китай, желательно чужими руками, может быть руками тайваньцев, однако в войну Вашингтон вступать не будет.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036644660.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, сша, тайвань, новости, кризис