Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана - 07.08.2022 Украина.ру
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Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана
Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана - 07.08.2022 Украина.ру
Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана
Запад не готов объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку Турция является очень ценным членом военного блока НАТО. Об этом в своём Telegram-канале написал 6 августа сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2022-08-07T11:41
2022-08-07T11:41
нато
новости
запад
алексей пушков
эрдоган
турция
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По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, имеющей большое влияние на Ближнем и Среднем Востоке, что выгодно для Североатлантического альянса.Таким образом он прокомментировал опубликованную ранее в британской газете Financial Times статью, в которой говорится, что страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества Москвы и Анкары. По сообщению издания, по итогам переговоров президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой, шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.Статья также содержит намёки на переход западных стран к враждебным действиям против Турции, если её сближение с РФ продолжится и турецкая сторона продолжит настаивать на своём неприсоединении к антироссийским санкциям.
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нато, новости, запад, алексей пушков, эрдоган, турция

Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана

11:41 07.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Запад не готов объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку Турция является очень ценным членом военного блока НАТО. Об этом в своём Telegram-канале написал 6 августа сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, имеющей большое влияние на Ближнем и Среднем Востоке, что выгодно для Североатлантического альянса.

Вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО - самый страшный кошмар Брюсселя

Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ
Таким образом он прокомментировал опубликованную ранее в британской газете Financial Times статью, в которой говорится, что страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества Москвы и Анкары.
Эрдоган Байден Столтенберг Джонсон саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 09:00
"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и СШАУ США есть влияние на Турцию по военному и политическому направлению, американцы могут устроить социально-политическую нестабильность в стране, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
По сообщению издания, по итогам переговоров президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой, шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
Статья также содержит намёки на переход западных стран к враждебным действиям против Турции, если её сближение с РФ продолжится и турецкая сторона продолжит настаивать на своём неприсоединении к антироссийским санкциям.
 
НАТОНовостиЗападАлексей ПушковЭрдоганТурция
 
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