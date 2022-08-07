Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Запад не готов объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку Турция является очень ценным членом военного блока НАТО. Об этом в своём Telegram-канале написал 6 августа сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, имеющей большое влияние на Ближнем и Среднем Востоке, что выгодно для Североатлантического альянса.
Вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО - самый страшный кошмар Брюсселя
Таким образом он прокомментировал опубликованную ранее в британской газете Financial Times статью, в которой говорится, что страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества Москвы и Анкары.
По сообщению издания, по итогам переговоров президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой, шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
Статья также содержит намёки на переход западных стран к враждебным действиям против Турции, если её сближение с РФ продолжится и турецкая сторона продолжит настаивать на своём неприсоединении к антироссийским санкциям.