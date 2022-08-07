https://ukraina.ru/20220807/1037376370.html

Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана

Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана - 07.08.2022 Украина.ру

Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана

Запад не готов объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку Турция является очень ценным членом военного блока НАТО. Об этом в своём Telegram-канале написал 6 августа сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2022-08-07T11:41

2022-08-07T11:41

2022-08-07T11:41

нато

новости

запад

алексей пушков

эрдоган

турция

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По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, имеющей большое влияние на Ближнем и Среднем Востоке, что выгодно для Североатлантического альянса.Таким образом он прокомментировал опубликованную ранее в британской газете Financial Times статью, в которой говорится, что страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества Москвы и Анкары. По сообщению издания, по итогам переговоров президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой, шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.Статья также содержит намёки на переход западных стран к враждебным действиям против Турции, если её сближение с РФ продолжится и турецкая сторона продолжит настаивать на своём неприсоединении к антироссийским санкциям.

https://ukraina.ru/20220730/1037029836.html

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2022

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нато, новости, запад, алексей пушков, эрдоган, турция