https://ukraina.ru/20220807/1037371735.html

Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин

Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин - 07.08.2022 Украина.ру

Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин

Примерно десятая часть тех, кто в РФ приезжала, оформляли себе право на временное убежище. Одним из препятствий, как выяснилось, была необходимость отдать... Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T07:15

2022-08-07T07:15

2022-08-07T07:26

спецоперация

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россия

паспорт

пошлина

сво

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Примерно десятая часть тех, кто в РФ приезжала, оформляли себе право на временное убежище. Одним из препятствий, как выяснилось, была необходимость отдать украинский паспорт, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Многие к этому относились подозрительно, не хотели отдавать свой паспорт, хотели немедленно вернуться и поэтому не собирались получать вообще право на временное убежище, мы отменили эту норму и в любой момент, если вы желаете, вернуться обратно - заверил политик.Въехали один раз, потом вернулись, такое тоже возможно, повтор не в счет, то же самое происходит и с цифрами в Польше - они завышают цифры в расчете на большую помощь ЕС, так что въехали пять миллионов, причем некоторые - просто двойной счет или тройной - несколько раз въехали и уехали, а часть из них могла вернуться - добавил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037371619.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, паспорт, пошлина, сво