https://ukraina.ru/20220807/1037371735.html
Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин
Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин - 07.08.2022 Украина.ру
Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин
Примерно десятая часть тех, кто в РФ приезжала, оформляли себе право на временное убежище. Одним из препятствий, как выяснилось, была необходимость отдать... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T07:15
2022-08-07T07:15
2022-08-07T07:26
спецоперация
украина
россия
паспорт
пошлина
сво
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Примерно десятая часть тех, кто в РФ приезжала, оформляли себе право на временное убежище. Одним из препятствий, как выяснилось, была необходимость отдать украинский паспорт, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Многие к этому относились подозрительно, не хотели отдавать свой паспорт, хотели немедленно вернуться и поэтому не собирались получать вообще право на временное убежище, мы отменили эту норму и в любой момент, если вы желаете, вернуться обратно - заверил политик.Въехали один раз, потом вернулись, такое тоже возможно, повтор не в счет, то же самое происходит и с цифрами в Польше - они завышают цифры в расчете на большую помощь ЕС, так что въехали пять миллионов, причем некоторые - просто двойной счет или тройной - несколько раз въехали и уехали, а часть из них могла вернуться - добавил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037371619.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, паспорт, пошлина, сво
Примерно десятая часть тех, кто в РФ приезжала, оформляли себе право на временное убежище. Одним из препятствий, как выяснилось, была необходимость отдать украинский паспорт, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.
Многие к этому относились подозрительно, не хотели отдавать свой паспорт, хотели немедленно вернуться и поэтому не собирались получать вообще право на временное убежище, мы отменили эту норму и в любой момент, если вы желаете, вернуться обратно - заверил политик.
Восемь миллионов – это цифры переехавших через границу с Польшей, границу с Россией, Венгрией и т.д. Часть этих людей действительно вернулись. Из двух миллионов человек многие на самом деле вернулись. То есть, одномоментно из этого числа в два с лишним миллиона человек - примерно семьсот тысяч находятся у нас в России сейчас. Остальные вернулись.
Въехали один раз, потом вернулись, такое тоже возможно, повтор не в счет, то же самое происходит и с цифрами в Польше - они завышают цифры в расчете на большую помощь ЕС, так что въехали пять миллионов, причем некоторые - просто двойной счет или тройной - несколько раз въехали и уехали, а часть из них могла вернуться - добавил Затулин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.