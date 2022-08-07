https://ukraina.ru/20220807/1037367522.html
"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - Дробницкий
"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру
"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - Дробницкий
Китаисты бросились говорить про тысячелетнюю историю Китая и что он всегда играет в долгую, но сейчас времени у них нет, у товарища Си на носу съезд партии, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T05:15
2022-08-07T05:15
2022-08-07T05:15
дмитрий дробницкий
сша
китай
кризис
си цзиньпин
пекин
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай провел военные учения вокруг Тайваня.Может быть, он воспользуется ситуацией в свою пользу, может нет - мы не знаем, что происходит внутри Китая, а если это сделают его враги, то это будут плохие новости для тех, кто верил в великий Китай - говорит политолог.По мнению Дмитрия Дробницкого, именно поэтому китайцы пытаются строить общие рынки, надеясь на то, что эффективность при увеличении рынка возрастет, потому что тогда появляется диверсификация вложений. Внутренний рынок в Китае большой, но малоэффективный, проблем везде много - отметил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий дробницкий, сша, китай, кризис, си цзиньпин, пекин
"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - Дробницкий
Китаисты бросились говорить про тысячелетнюю историю Китая и что он всегда играет в долгую, но сейчас времени у них нет, у товарища Си на носу съезд партии, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай провел военные учения вокруг Тайваня.
Может быть, он воспользуется ситуацией в свою пользу, может нет - мы не знаем, что происходит внутри Китая, а если это сделают его враги, то это будут плохие новости для тех, кто верил в великий Китай - говорит политолог.
Потому что у Китая своих внутренних экономических проблем много, там кризис нарастает тоже, эффективность использования капитала внутри страны очень низкая, китаисты об этом говорят. Это общая проблема всех стран, которые противостоят Америке. И Ирана, и России, и Китая.
Дмитрий Дробницкий.
политолог-американист
По мнению Дмитрия Дробницкого, именно поэтому китайцы пытаются строить общие рынки, надеясь на то, что эффективность при увеличении рынка возрастет, потому что тогда появляется диверсификация вложений. Внутренний рынок в Китае большой, но малоэффективный, проблем везде много - отметил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.