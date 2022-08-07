https://ukraina.ru/20220807/1037257401.html

За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии

За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии - 07.08.2022 Украина.ру

За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии

Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T11:42

2022-08-07T11:42

2022-08-07T11:43

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артисты

музыкант

пугачева

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театр

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С начала спецоперации на Украине часть российских артистов, многие годы принимавших участие в государственных мероприятиях, выступавшие на праздничных концертах федеральных телеканалов, получавшие из рук президента награды и премии, уехали из России, выразив свое несогласие с действиями правительства. Кто громкими оскорбительными репризами, кто тихой скорбью растерянности и безыдейности, кто паритетным молчанием, - все они покинули страну из-за событий на Украине.Колбаса - тоже аргументАртист, разумеется, профессия, требующая особой эмоциональной чувствительности и восприимчивости, интернациональной открытости и аполитичности. Однако, можно ли во имя интернационального разнообразия стать врагом своей стране? Можно ли назвать аполитичностью решение встать на одну из сторон, но не ту, которую твоя публика ожидает от тебя?Русский писатель Владимир Набоков, пожалуй, ответил бы, что – да. Его перу принадлежат слова, словно бы объясняющие волны эмиграции и "трагедию" "философского парохода":"То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России — крышка. Там ее никто не любит".Артисты, покинувшие Россию теперь, очевидно имеют самые разные убеждения. И хотя российский музыкант Григорий Лепс хлестко уровнял всех их в мотивах:Все же, едва ли можно поставить в один ряд рок-музыканта Юрия Шевчука, позволяющего себе высказывания, наполненные откровенной ненависти и вражды, элегантную актрису Ренату Литвинову, переехавшую во Франции еще до событий февраля этого года, певицу Веру Брежневу, избегающую политических высказываний и занимающуюся помощью украинским беженцам.Хотя в истории с Брежневой нужно делать поправку - родом она - с Украины, там же начинала свою карьеру певицы.Скромное обаяние волшебницыУспех и, как любят выражаться искусствоведы, "феномен" популярности певицы Аллы Пугачёвой, не требует, по сути, представления и комментариев. По мнению музыкального критика Сергея Соседова – это "артистический идеал", недостижимый, бескрайний, но при этом – парадоксально национальный.Скучные статистические данный подтверждают: ни одно музыкальное имя в Советском Союзе, ни один певец или певица, даже легендарная группа Beatles, - никто не мог так долго жить в сознании советского человека, как Алла Пугачева. Отвлекаясь от безликой статистики, любой из нас может получить подтверждение этому факту в теплой улыбке старшего родственника – любимая, народная, всесоюзная артистка.Но вот – февраль. Алла Пугачева и ее супруг комик Максим Галкин выезжают в Израиль, а после – в Юрмалу, в Латвию. Сама певица свой отъезд никак не комментирует, не давая никакой почвы злым языкам для сплетен и пересуд, в то время как Галкин всеми своими дейcтвиями и словами всячески высмеивает и обвиняет Россию, фонтанируя оскорбительными выпадами в адрес соотечественников."Зачем так делать? То есть это какая-то нелюбовь к одному человеку или к сложившейся ситуации? А зачем уезжать? Говорить, что это надо или не надо остановить… Нужно просто взвешивать каждое слово и относиться к родине как к родине", - прокомментировал поведение звездной пары продюсер и композитор Александр Добронравов.Однако, едва ли не основной вопрос зрителя к артистам – муки совести. Практически сразу стало известно, что комические антрепризы и стендапы, которые Галкин проводил в Израиле, собирали несколько сотен зрителей, в то время как в России, артист собирал стадионы и покорял сердца аудитории "Голубого огонька". Продажа билетов на концерт, назначенный для Пугачевой в Латвии, не окупила мероприятие. Совсем скоро всем стало очевидно – масштабы не те, заработки не те, любовь – не та.Сцена – опустела?Не меньше дискуссий вызвал отъезд звезд русского театра, таких как актриса Чулпан Хаматова или режиссер Кантемир Балагов. Все спектакли и проекты с их участием были экстренно отменены, по признанию самой Хаматовой, например, "решение об эмиграции стало полной неожиданностью". Актриса получила место в труппе Нового Рижского театра под руководством Алвиса Херманиса, и многие театральные критики, перечисляя имена уехавших артистов, задались вопросом – неужели русский театр – все?.. Неужели эта очередная волна творческой эмиграции – последняя, роковая?..Однако, словно в ответ на эти тревожные вопросы, коллектив московского театра "Современник", в котором служила Хаматова, отвечает не словом, а делом: нет, все в порядке, работаем. Все основная часть спектаклей с участием актрисы были сохранена в репертуаре, новый состав – найден. Аналогично поступил и второй театр, с которым она сотрудничала наиболее активно – Театр Наций.Словно подводя черту под провокационными вопросам директором Театра имени Вахтангова Кирилл Крок на днях заявил:Театр с более чем столетней историей и множеством славных имен продолжает служить своей стране, столице и публике. Вопросы журналистов на эту тему даже удивляют многих артистов.РезюмеВ качестве эпиграфа хочется в заключении напомнить слова из популярной когда-то советской песни (фильм "Судьба резидента")."И окурки я за борт бросал в океан,Проклинал красоту островов и морей,И бразильских болот малярийный туман,И вино кабаков, и тоску лагерей..."Е. АграновичБудет ли готова российская публика принять назад артистов, уехавших в часы тяжелых испытаний? Будут ли снова Пугачева и Брежнева выступать на новогодних шоу, Noize MC и Монеточка – собирать стадионы молодежи, Земфира и Литвинова – очаровывать эстетически избалованную публику изысканными метафорами?..Вероятно, многих простят и примут в объятия. Милосердие и всепрощение, как известно, отличительная черта славянской души. Но совершенно очевидно, что в обществе, пережившем очередной для истории и лишь второй с распада Советского Союза в нашей жизни нравственный перелом (или – подъем?..), не будет места музыканту Андрею Макаревичу, называющему россиян "злобными дебилами", Шевчуку называющему русский народ "нацией убийц", и многим прочим, выбравшим не милосердие и поддержку, а желчь и ненависть.

https://ukraina.ru/20220701/1034264015.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

новости, артисты, музыкант, пугачева, эксклюзив, театр