https://ukraina.ru/20220806/1037359329.html

Разлет поколений-2. Дети и внуки вождей игнорировали дело отцов и дедов

Разлет поколений-2. Дети и внуки вождей игнорировали дело отцов и дедов - 06.08.2022 Украина.ру

Разлет поколений-2. Дети и внуки вождей игнорировали дело отцов и дедов

После Никиты Хрущева к руководству СССР в 1964 году пришел русский человек из Украины Леонид Брежнев, о котором Иосиф Сталин, по легенде, на XIX съезде партии,... Украина.ру, 06.08.2022

2022-08-06T11:37

2022-08-06T11:37

2022-08-06T11:37

мнения

ссср

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После Никиты Хрущева к руководству СССР в 1964 году пришел русский человек из Украины Леонид Брежнев, о котором Иосиф Сталин, по легенде, на XIX съезде партии, переименованной тогда в КПСС, сказал: "Какой красивый молдаванин". А руководил тогда Брежнев компартией Молдавии. Но сам себя в разных анкетах называл то великороссом, то украинцем, то русским.И только в мемуарах он наконец-то определился: "Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург". Почти как второй президент Украины Леонид Кучма, который как-то охарактеризовал себя: "Я – не политик, я – ракетчик!". И по профессии они были земляками – начинали в Днепропетровской области.Но не суть. Не в этой области родилась эта двойственность и даже тройственность, в которой они приучали жить свои страны, когда нужно было и вождям и подчиненным одновременно и жить, и выживать создавать видимость счастья от жизни. За 18 лет своей власти он построил то, что назвали "развитым социализмом", который закончился "гонкой на лафетах". И практически полным извращением, а потом и забвением тех идей, с которых все эти вожди СССР начинали.О детях и внуках уже "столпов развитого социализма" — послехрущевских лидеров СССР Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева – после окончательного развала страны как о преемниках идей и говорить не приходится. Они о "светлом будущем человечества" для всех уже не думали и сейчас не думают. Исключением одно время был младший внук "дорогого Леонида Ильича" — Андрей Юрьевич Брежнев, который в 2002-2004 годах являлся генеральным секретарем созданной им незарегистрированной "Новой коммунистической партии" (НКП). Он, как и положено мальчику-мажору, окончил МГИМО, работал в министерстве торговли и МИД СССР, но в новые времена и при новых перекрашенных хозяевах жизни оттуда был уволен из-за фамилии и с формулировкой "не хотим притягивать к себе неприятности". Пострадал, стало быть, из-за фамилии.После увольнения сменил несколько занятий. Был даже совладельцем пивбара на Красной Пресне -- в некогда славном историческом суперреволюционном районе в Москве. Но потом пошел в политику. Самую разную по партийному окрасу. В 1999 году на пост вице-мэра Москвы даже были выдвинут ЛДПР Владимира Жириновского.С 2004 по 2014 год был членом Коммунистической партии Российской Федерации (КПАР) Геннадия Зюганова, пока не был избран опять же (во как сильны гены дедушки!) генсеком ЦК "Коммунистической партии социальной справедливости" (ЦК КПСС), организованной и зарегистрированной в 2012 году политтехнологом, политиком и вечным кандидатом в президенты России неким Андреем Богдановым. Новая "КПСС" электоральных успехов не снискала и в 2016 году не вошла в число утвержденных Минюстом партий, которые освобождаются от сбора подписей. Партия ребрендинговалась в Российскую партию свободы и справедливости, а Андрей Юрьевич покончил с работой на благо трудящихся и уехал в Севастополь жить. Там он и умер 10 июля 2018 года от инфаркта, чтобы навсегда упокоиться на Новодевичьем кладбище в Москве.Андрей Брежнев был дважды женат. У него два сына — Леонид и Дмитрий. А один из правнуков Леонида Ильича Брежнева — Леонид Андреевич — опять удивил общественность. Тем, что, как всякий не сумевший отмазаться россиянин-неудачник, отслужил в армии полтора года, а потом отучился в Военном университете на военного переводчика. Переводчиком сейчас и работает. Впрочем, Леонид Брежнев от армии не отмазывался и пошел служить сознательно. Утверждал, что хотел-де что-то свое в жизни сделать и сам всего добиться. Бывает…Его младший брат Дмитрий, еще один правнук Леонида Ильича, оказался попроще — поступил в Оксфордский университет, изучил там политологию, но работает сейчас в сфере продаж программного обеспечения.Из-за не забытой еще фамилии пострадал — на улице получил по физиономии от милиции — и старший внук Леонида Брежнева, еще один его тезка — Леонид Юрьевич, стало быть, сын сына — Юрия Леонидовича. Менты придрались ни за что ни про что и то ли не поверили, что он — Леонид Брежнев, то ли отомстили за то, что им теперь так плохо живется. Но Леонид Юрьевич не унывает. Он четыре раза женился, имеет двух дочерей — Алину и Марию — и сына Юрия. В свое время он окончил химфак МГУ, потом пробовал себя в бизнесе и сейчас на фармацевтическом предприятии занимается выпуском лекарств. Дело прибыльное…Хуже, конечно, пришлось сыну генсека Юрию Леонидовичу. Он круче всех спускался с вершин комми-селебрити в обычную жизнь и встретил старость простым человеком. В тени папы Юрий успешно и неспешно работал во Внешторге СССР первым замминистра, вволю попил горькую и основательно подорвал здоровье. После отставки со всех постов в 1986 году чуть ли не по личному указанию сменщика отца генсека Юрия Андропова чурался общественности, тихо получил инвалидность и пробавлялся просмотром спортивных передач и книг на историческую тематику. Как в насмешку в 2003 году ему была назначена персональная (дополнительная к основной по старости) пенсия за особые заслуги перед Россией в области государственного управления народным хозяйством страны в размере 3000 рублей. Трех тысяч, Карл!Унижения все же били по здоровью, и в 2006 году Юрию Леонидовичу сделали операцию по удалению менингиомы правой теменной области головного мозга, а в 2013-м он скончался на 81-м году жизни от опухоли мозга. Похоронила его к жене на Ваганьковском кладбище Москвы в колумбарии. Ну не к отцу е же его на Красную площадь подзахоранивать, ерничали пересмешники…И что самое удивительное — в Юрии Брежневе всю жизнь жила Украина. И сказывались украинские корни: он любил украинскую кухню. Особенно, как и отцу, ему нравились борщ и фаршированный перец. Начинал-то он в Украине: в 1955 году окончил Днепропетровский металлургический институт и даже работал помощником прораба, а затем — управляющим заводом им. Либкнехта в Днепропетровске. И только в 1960 году осилил Всесоюзную академию внешней торговли и пошел по алкогольно-торговой линии. Дошел при папе до кандидата в члены ЦК, а потом папа умер и пришел Андропов.Впрочем, Юрию Леонидовичу еще ничего. Гораздо хуже пришлось дочери генсека — Галине Леонидовне. Разгульная, далеко не социалистическая жизнь, мужья на любой вкус и по первому требованию, "крыша" папы и спасение от арестов, бриллианты, спиртное, неумеренный секс и, в конце концов, одинокая смерть в дурдоме в 1998 году. Цирроз печени и реактивный панкреатит — это вам не шутка. Ее дочь — Виктория Филиппова (по перовому мужу Михаилу Филиппову) — в отличие от матери не пила, долгое время жила распродавая "достижения" мамаши — от квартиры до "милых сердцу вещиц" высокой пробы и солидной каратности. Капитализм тоже принял ее неуютно, вместе с дочерью, тоже Галиной (в честь мамы), она чуть не стала бомжом (мошенники обобрали ее), неумело, как и мать, спекулируя квартирами…А до этого Виктория рассталась с мужем, вышла замуж за шустрого киевлянина, студента ГИТИС Геннадия Варакуту, все норовившего благодаря "настоящей любви" попасть на дипломатическую ниву. Дед-генсек был очень недоволен. И первым мужем, и вторым его сменщиком, а посему натравил на внучкиного хахаля самого Юрия Андропова. Его люди нашли у Геннадия медикаменты, выдали их за наркотики, но он все равно женился и при Союзе дослужился до зампредседателя Комитета молодежных организаций (КМО).Потом, в перестройку, Гена-муж был бизнесменом, разорился. Потом он Викторию, разумеется, бросил, у него новая семья и две свои дочери. Сама же Виктория страшно нуждалась, жила на даче под Москвой, одно время выпрашивала у всех знакомых и родных деньги в долг на лечение дочери Гали -- правнучки, стало быть, бровастого генсека. Знакомые и родные давали редко. Двоюродные братья Леонид и Андрей общаться с ней вообще не хотели. Умерла Виктория от онкологии в январе 2018 года.Ни о каком коммунизме или продолжении политической традиции деда и речи быть не могло. Особенно на всевозможных телешоу, где потомки семьи генсека азартно полоскали несвежее исподнее друг друга. Правнучка генсека Галина после нескольких лет бродяжничества и 6 лет в психиатрической больнице живет в Звенигороде и, говорят, очень нуждается.Но вот что удивительно: в Америке, конкретнее — в Майами – осели и внуки еще одного (да еще и какого!) коммунистического генсека Юрия Андропова -- Татьяна Игоревна (преподает там хореографию) и Константин Игоревич (бизнесмен-любитель) Андроповы, дети, значит, его сына Игоря. Знал бы дед — в гробу перевернулся бы: он-то, всесильный и всезнающий, столько сил положил на борьбу с "главным идеологическим врагом", будучи и председателем КГБ СССР, и главой КПСС и СССР. А тут — такой коленкор.Третий внук Андропова Дмитрий, сын его дочери Ирины и актера московского Театра имени Маяковского Михаила Филиппова (почему-то не везет генсекам, как видим, на эту фамилию), — тоже не красный и не революционер, а банковский служащий. Так оно, знаете ли, надежнее и сытнее. И не до коммунизма.Вообще-то, дети Андропова от второго брака, упомянутые Игорь и Ирина, в матримониальных связях "богемствовали". Сами они очень хотели быть актерами. А когда отец воспротивился и знаменитый режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов по его просьбе отказался принять их в труппу, Ирина вышла замуж за артиста Филиппова, который после смерти тестя очень быстро поменял ее на Наталию Гундареву, а уже после смерти Наталии — на совсем молоденькую артистку.Сейчас Ирина Юрьевна на пенсии, ведет замкнутый образ жизни и старается держаться подальше от прессы.Игорь же Андропов, став дипломатом, послом в Греции, менял одно время первую жену на актрису Людмилу Чурсину. А когда с Чурсиной ничего путного у него не сложилось, пришлось вернуться к "брошенке". Умер Игорь в 2006 году, и хоронили его почему-то тайно. А вот дети его, как уже было сказано, "выбрали свободу" …Юрий Андропов был женат дважды И от первой жены имел тоже двух детей – дочь Евгению и сына Владимира. Они тоже не занимались политикой, даже наоборот – чурались ее. И от них у Андропова тоже есть внуки. Два сына дочери Евгении — Андрей и Петр Волковы — живут с матерью в Ярославле и с прочими родичами не общаются. Старший — Андрей — офицер ярославского управления ФСБ и, как и дед, баловавшийся в юности стихосложением, тоже — по совместительству и душевной тяге — поэт. Известно, что в 2004 году он даже издал сборник стихотворений "Значит, это кому-нибудь нужно?" и в одном из стихов написал:Средь бездны мрака и обломков грезПод тусклым светом заспанных светилСлепил Бог шар из радости и слез,Назвал Землей и в космос запустил…Как известно, уже после смерти генсека Андропова на его столе среди прочих бумаг был обнаружен лист со следующими строками:На век мы бренны в этом мире под луной.Жизнь — только миг, небытие — навеки.Кружится во вселенной шар земнойЖивут и умирают человеки...Внук Андрей, как видим, мыслит похоже. Он рассказал, что бабушка, первая жена генсека Нина Енгалычева, любила неверного мужа до конца дней. И когда в 1984 году по радио заиграли скрипки, бабушка вдруг сказала маме:- Юрка умер".- Да что ты, с чего ты взяла? — спросила дочь.— Я это чувствую...В свое время Андрей Волков поступил на филологический факультет местного университета и к 1000-летию Ярославля даже написал слова для гимна города, а его жена Лидия сочинила к нему музыку. У них есть сын, названный в честь прадеда Юрием. Мальчик тоже получился музыкальным и певучим…А вот внучка генсека-кагэбиста, дочь сына от первого брака Владимира, — тоже Евгения и тоже музыкант и музыковед. Она перебралась из Тирасполя в Москву и даже весьма своеобразно прикоснулась к политике — одно время работала помощником депутата Госдумы от ЛДПР скандального Алексея Митрофанова.Вообще-то, этот брошенный старший сын Андропова от первого брака Владимир — тяжкий крест и даже смертный грех генсека, который он скрывал и, скорее всего, не хотел помнить. А вот сын хотел… летать и даже в 32 года собирался поступить в летное училище. Но еще раньше он "залетел" … по малолетке в тюрьму, потому что пил запойно. В 1975 году, 35 лет от роду, он, как было сказано, от почечной недостаточности умер в больнице, куда попал при таинственных обстоятельствах и в бессознательном уже состоянии.Долго ходили и сих пор окончательно не опровергнуты слухи, что в его смерти замешана даже не политика, а подковерная борьба кремлевских бульдогов все того же "дорогого Леонида Ильича". Мол, глава МВД СССР Николай Щелоков, друг днепропетровской юности Брежнева и его выдвиженец, не давал Андропову забыть о ТАКОМ сыне, специально пользовался его алкогольной слабостью, втягивал в сомнительные компании и таким образом хотел ослабить позиции главы КГБ аморалкой. Андропов отвечал той же монетой, выискивая интересные моменты в жизни Галины Брежневой и чад других членов Политбюро.На похороны сына Андропов не ездил. Зато потом вызвал невестку Марию, вдову Владимира, в Москву и долго расспрашивал ее о сыне. Помог ей материально. Она до сих пор живет с правнучкой и правнуком в Тирасполе и очень тепло отзывается о свекре…Был дважды женат и имел пятерых детей – двух сыновей и трех дочерей -- предпоследний генсек и последний "гонщик на лафете" Константин Черненко. От первого брака у него осталась дочь Лидия, пенсионерка, которая живет в Москве и дружит с его второй семьей. Кстати, по некоторым данным, вторая жена генсека Анна Дмитриевна, 1913 года рождения, до самой смерти в 2010 году являлась единственной и самой пожилой "первой леди" — вдовой советских правителей. По словам художника Никаса Сафронова, она получала пенсию в 4000 рублей и даже подрабатывала консьержкой…Сын Альберт (умерший в 2009 году) сначала пошел по партийной линии. Но в провинции — был секретарем Томского горкома КПСС по идеологии, потом — ректором Новосибирской партшколы, замдекана юрфакультета Томского госуниверситета, расположенного в Новосибирске. Стал философом, неплохим и уважаемым преподавателем, который, как и диссидентствующий академик Андрей Сахаров, полюбил теорию конвергенции — соединения и перетекания противоположностей из социализма в капитализм и наоборот. "Ему был чужд догматизм, его всегда выделяла активная жизненная позиция и верность идеалам социальной справедливости. Альберт Константинович Черненко до последнего дня своей яркой и насыщенной событиями жизни был в строю, читал лекции, работал с аспирантами, готовил семинары для молодых юристов Коммунистической партии", — написали на своем Интернет-сайте местные коммунисты после смерти ученого.У Альберта остались два сына — Владимир и Дмитрий, а также дочь Илона, внуки генсека. К компартии они уже прохладны. Дмитрий Альбертович — начинал кандидатом экономических наук, доцентом Сибирской академии государственной службы. Владимир Альбертович — директором местного филиала "Ренессанс Онлайн", как сказано в аннотации, "динамично развивающейся инновационной брокерской компании, клиентами которой являются институциональные инвесторы, российские и зарубежные юридические и физические лица".Сын от второго брака, пенсионер Владимир Константинович умер в 2006 году в возрасте 55 лет от острой сердечной недостаточности. За четыре года до этого, прикрываясь его именем и выдавая главаря за "сына генсека", мошенники получили на Западе многомиллионные кредиты под рассказы о так называемом "золоте партии" (740 тонн золота и 460 тонн серебра) и обещания им расплатиться. У него остался внук Костя, названный в честь деда. Окончил он Рязанское воздушно-десантное училище. Есть дочь Олеся. Они тоже, надо понимать, не бедствуют из-за упадка социализма.Дочь генсека от второго брака Елена Константиновна тоже подарила отцу внука Дмитрия. Сама она — получила историческое образование, работала в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма, а затем — в Институте современной истории России. Кандидат философских наук, с чисто марксистских позиций изучающая социальную детерминированность биологии человека. Во как! Но теперь ее попустило. В настоящее время она на пенсии.Ее сестра Вера была дипломатом и работала в советском посольстве в.., правильно, Вашингтоне. Медом там для них, что ли, намазано, ей-Богу: бороться с империализмом боролись, но жить и работать норовили в стане "врага". До этого окончила Московский государственный институт культуры по специальности "библиотекарь-библиограф", а после работала методистом в Доме политпросвещения при МГК КПСС, в институте культуры преподавателем кафедры художественной литературы. И США для нее в прошлом.О Константине Черненко парижская газета "Русская мысль" в марте 1984 года написала, что его "самой примечательной чертой является отсутствие всякой примечательности". Но он еще как-то пытался спасти советскую империю, помирив, в частности, враждующие кланы. Приостановил громкие дела ("узбекское" хлопковое), снял с крючка по "бриллиантовому делу" Галину Брежневу, восстановил в КПСС 94-летнего Вячеслава Молотова и лично вручил ему партбилет. Однако, с другой стороны, некоторые громкие дела были продолжены и привели к расстрелу директора Елисеевского магазина Юрия Соколова и к самоубийству испугавшегося окончательных разоблачений Николая Щелокова…А вот последний и ныне здравствующий генсек ЦК КПСС, ставший первым и последним президентом СССР Михаил Горбачев черненковскими комплексами по спасения страны уже не страдал. И о главном итоге своей жизни — развале руководимой страны — лет десять назад наконец-то сказал прямо: "Это вопрос решенный. Развалил…". Зачем? Ответить на этот вопрос Горбачев вряд ли сможет и сам. Да и кому это сейчас нужно…Сам же он, Нобелевский лауреат мира 1990 года (авансом дали за будущий развал СССР — Авт.), в капитализм на развалинах так и не построенного "социализма с человеческим лицом" вписался преотлично. Начал с рекламы сети пиццерий Pizza Hut, а заканчивает чтением ну очень хорошо оплачиваемых лекций по всему миру от имени своего "Горбачев-фонда" (Международный общественный фонд социально-экономических и политологических исследований).Благодаря Фонду "Мишка Меченый", как называют его недоброжелатели, не принявшие подаренную им "свободу", сказочно богат. Там же, в Фонде, вице-президентом работает и его единственная дочь, 52-летняя Ирина Вирганская (по первому мужу, ее бросившему по пьянке и по настоянию тестя-трезвенника) которая искала-искала себя на врачебном поприще, да и решила не париться понапрасну. Хлопотно это, знаете ли, жить на зарплату врача в современной России. У нее две дочери — Ксения и Анастасия, внучки последнего генсека. Сначала вели жизнь светских львиц, хотя, конечно, и не так светились, как некоторые другие отпрыски деятелей дикого капитализма.Второй раз Ирина вышла замуж в возрасте 49 лет за бизнесмена Андрея Трухачева. Дочери к тому времени уже выросли, и женщине хотелось простого человеческого счастья. Несколько лет назад пара уехала в Германию и открыла в Берлине бизнес по продаже вина и сувенирной атрибутики. Ирина — также президент "Клуба Раисы Максимовны Горбачевой", умершей в 1999 году единственной и навсегда трогательно любимой жены Михаила Сергеевича.Внучка Горбачева Ксения с юных лет увлекалась балетом и даже дебютировала в качестве балерины. Но из-за проблем со здоровьем о карьере пришлось забыть. По образованию — международная журналистка, окончившая МГИМО. Вышла замуж за своего бывшего подчиненного и бывшего концертного директора Авраама Руссо Дмитрия Пырченкова. В октябре 2008 года одарила деда правнучкой Александрой. И также от греха и российской действительности подальше рожала ее в Баварии.До этого Ксения в 2003 году уже раз "сходила" замуж за Кирилла Солода, сына бизнесмена. Но что-то там не срослось из-за измен мужа, а сама Ксения, по московским слухам, даже какое-то время "забывалась" не в библиотеке за чтением классиков марксизма-ленинизма, а в объятиях известного композитора и продюсера. Затем Ксения перебралась на ПМЖ к матери в Германию. Первый брак с Кириллом Солодом оказался неудачным. Второй раз женщина вышла замуж за Дмитрия Пырченкова, с которым познакомилась еще во время работы в центре Виктора Дробыша у которого Ксения работала. После переезда в Германию и второй брак тоже распался. И сейчас Ксения Вирганская вместе с матерью и отчимом занимается винным бизнесом.Вторая внучка Анастасия, на 7 лет младше сестры и родилась в 1987 году. Тоже выпускница МГИМО, в 23 года вышла замуж за 24-летнего москвича Дмитрия Зангиева, специалиста по пиару в одной из столичных компаний, выпускника Восточного университета при РАН и аспирантуры РАГС при президенте РФ. Пока скандалов тут не слышно. Вслед за старшими эта семья тоже решила перебраться за рубеж. Сейчас Настя на редких фото выглядит как обычная жена и мать, ведет довольно закрытый непубличный образ жизни. Воспитывает сына Никиту и периодически посещает в России какие-то крупные знаковые мероприятия.О коммунизме эта семья тоже не думает. А сам дед Михаил говорит, что высшее его счастье — сделать страну процветающей, чтобы в ней его внучкам жилось достойно. Россияне не очень доверяют Горбачеву и к руководству страной после 1991 года не подпускают, памятуя СССР. И, собственно, кажется правильно делают. Недавно, 24 июля 2022 года, когда прошел пятый месяц спецвоенной операции (СВО) России в Украине 91-летний Горбачев, по словам бывшего редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, сказал, что крайне разочарован действиями российского президента и искренне считает, что Владимир Путин "разрушил его наследие", позволявшее "развиваться свободам". Хотя почему-то ни его единственная дочь, ни внучки остаться жить в России и наслаждаться результатами деяний своего отца и деда не захотели. Вот и скажете после этого, что бог шельму не метит…

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мнения, ссср