https://ukraina.ru/20220806/1037350371.html
У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины
У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины - 06.08.2022 Украина.ру
У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины
Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы и создали некую организацию, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T06:30
2022-08-06T06:30
2022-08-06T06:30
новости
украина
зерно
казахстан
россия
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Австралийское издание National Review ранее сообщили, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектар.По его словам, продать украинскую землю — это последний ценный актив, который остался на Украине.Для представителей украинской власти получить свои комиссионные с продажи земли, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно, добавил политик.По его мнению, "у нас из украинского останутся только красивые украинские девушки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зерно, казахстан, россия, сша
У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины
Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы и создали некую организацию, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Австралийское издание National Review ранее сообщили, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектар.
Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы, создали некую организацию, некий зерновой ОПЕК, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства… Я хочу напомнить, что продать пахотные земли — эта идея началась еще с Януковича. Был создан, создавался зерновой банк, который должен был аккумулировать в себе сельхозземли Украины.
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, продать украинскую землю — это последний ценный актив, который остался на Украине.
Для представителей украинской власти получить свои комиссионные с продажи земли, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно, добавил политик.
По его мнению, "у нас из украинского останутся только красивые украинские девушки".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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