https://ukraina.ru/20220806/1037350371.html

У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины

У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины - 06.08.2022 Украина.ру

У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины

Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы и создали некую организацию, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-08-06T06:30

2022-08-06T06:30

2022-08-06T06:30

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Австралийское издание National Review ранее сообщили, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектар.По его словам, продать украинскую землю — это последний ценный актив, который остался на Украине.Для представителей украинской власти получить свои комиссионные с продажи земли, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно, добавил политик.По его мнению, "у нас из украинского останутся только красивые украинские девушки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерно, казахстан, россия, сша