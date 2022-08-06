У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины - 06.08.2022 Украина.ру
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У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины
У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины - 06.08.2022 Украина.ру
У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины
Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы и создали некую организацию, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T06:30
2022-08-06T06:30
новости
украина
зерно
казахстан
россия
сша
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Австралийское издание National Review ранее сообщили, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектар.По его словам, продать украинскую землю — это последний ценный актив, который остался на Украине.Для представителей украинской власти получить свои комиссионные с продажи земли, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно, добавил политик.По его мнению, "у нас из украинского останутся только красивые украинские девушки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html
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Новости
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новости, украина, зерно, казахстан, россия, сша

У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины

06:30 06.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы и создали некую организацию, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Австралийское издание National Review ранее сообщили, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектар.
Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы, создали некую организацию, некий зерновой ОПЕК, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства… Я хочу напомнить, что продать пахотные земли — эта идея началась еще с Януковича. Был создан, создавался зерновой банк, который должен был аккумулировать в себе сельхозземли Украины.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, продать украинскую землю — это последний ценный актив, который остался на Украине.
Для представителей украинской власти получить свои комиссионные с продажи земли, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно, добавил политик.
По его мнению, "у нас из украинского останутся только красивые украинские девушки".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 09:40Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 5 августаВ Херсоне обезвредили диверсионную группу с Украины. Из украинских портов вышли три судна с зерном
 
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Заголовок открываемого материала
06:30У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки – Царев о землях Украины
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