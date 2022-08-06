https://ukraina.ru/20220806/1037339287.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 06.08.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Конфликт губернатора Львовщины с налоговой и скачки цен на недвижимость

2022-08-06T08:55

2022-08-06T08:55

2022-08-06T08:55

эксклюзив

западная украина

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Губернатор Львовщины обвинил местных налоговиков в "ручном" возмещении НДС – и попал в положение унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла: среди получателей денег оказалась и фирма его отца.Противостояние губернатора и налоговой во Львовской области: кто победит?Продолжается публичный обмен выпадами между главой Львовской областной военной администрации (ОВА) Максимом Козицким и Главным управлением Государственной налоговой службы (ГНС) во Львовской области. Всё началось с того, что в минувший уикенд губернатор обвинил налоговиков в непрозрачной деятельности, в частности – в "ручном" возмещении налога на добавленную стоимость (НДС).В своём официальном Телеграм-канале Козицкий поместил пост под пафосным заголовком "Кому война, а кому – время для схематозов и махинаций". В нём шла речь о том, что с 1 января 2022 года во Львовской области 135 субъектам предпринимательской деятельности возместили более 1,5 миллионов гривен (около 40 тысяч долларов) НДС каждому, а общая сумма возмещенного НДС для этих предприятий составляет более 1 млрд. 165 млн. грн."Среди этих 135 предприятий – 13 не имеют ни одного работника, но им возместили 129 миллионов гривен. При этом сумма налогов, которые они уплатили в бюджеты всех уровней, – 20 млн. грн. Одно из предприятий получило возмещение из государственного бюджета в размере 40 млн грн, зато уплатило налогов 26 тыс. грн. Также 30 предприятий, работающих меньше года, получили возмещение НДС на сумму свыше 242 млн грн. Зато уплатили всего 7,3 млн грн налогов. Более того, из этих 30 предприятий на 16 не работает ни один или только один человек, на 9 предприятиях работает от 2 до 5 человек" – пожаловался губернатор."Такие данные представляют собой тревожный сигнал и порождают больше вопросов, чем ответов. Если Главное управление ГНС Львовщины не может дать на них ответов, будем обращаться с соответствующим запросом в ГНС Украины и Министерство финансов Украины. Такие вещи недопустимы в военное время" – пафосно завершил Максим Козицкий.Всё бы хорошо, но среди предприятий, которые, по мнению чиновника, незаконно получили возмещение НДС в полном объёме, оказалось и ООО "Энергоинвест", входящее в группу компаний… Зиновия Козицкого, отца губернатора. Сотрудников в "Энергоинвесте" всего двое (что и неудивительно для управляющей компании), сумма уплаченных ООО налогов – 12 тысяч гривен, а вот сумма возмещения НДС – 12,31 млн грн. При этом обвинения в фиктивной деятельности в отношении компании беспочвенны – как, впрочем, и относительно подавляющего большинства других предприятий, которым львовские налоговики возместили НДС.Для людей, хоть немного связанных с бизнесом, очевидно, что в посте Максима Козицкого речь шла о банальной манипуляции, и с каждым случаем вероятных злоупотреблений нужно разбираться отдельно. Если были нарушения – следует обращаться в правоохранительные органы и требовать возбуждения уголовного производства, а вину должен устанавливать суд.Впрочем, картина становится понятнее, если знать подковёрную составляющую заявления губернатора. Дело в том, что уже не первый месяц в кулуарах областных властей ходят слухи о лоббировании главой Львовской ОВА на должность главы ГНС в области нынешнего заместителя руководителя ведомства – Игоря Лазорко. Об этом со ссылкой на профессиональные источники в налоговых и таможенных органах на минувшей неделе написал ряд СМИ, в том числе весьма рейтинговый портал "Обозреватель".В ответ губернатор (или его отец – тут данные моих источников расходятся) разместили во львовском издании "Діло" материал о том, что нынешний главный налоговик Львовской области Андрей Щербак фигурировал в деле о взятках в ходе глобальной "чистки" в Государственной фискальной службе (ГФС). В 2015 году, когда Щербак отвечал за раскрытие экономических преступлений в Главном оперативном управлении ГФС, его непосредственный подчинённый Виталий Хмеленко вместе с прокурором получили 100 тысяч долларов взятки на двоих. Деньги брали за закрытие дела в отношении компании "Атлант-М", официального дилера Volkswagen на Украине.Уже в начале расследования этой скандальной истории было ясно, что задержанный майор налоговой полиции Хмеленко мог выступать только в роли посредника при получении взятки, поскольку не имел полномочий "закрывать" дела, которые вела прокуратура. Но разоблачить всех причастных к вероятной коррупционной схеме тогда так и не удалось. Дело до сих пор в суде, а вот Андей Щербак с 10 февраля 2022 года исполняет обязанности начальника Главного управления ГНС во Львовской области.Местные комментаторы уверены, что медиа-противостояние губернатора и налоговика продолжится, и ставят на киевского назначенца (при этом Щербак ещё и уроженец Донецкой области, о чём не преминули упомянуть медиа, близкие к Козицким). В пользу такого прогноза развития событий говорит и тот факт, что в результате конфликта губернатора Буковины Сергея Осачука с присланными в Черновицкую область из Херсона силовиками должности лишился именно губернатор.На Львовщине и Закарпатье резко дорожает жилая недвижимостьЕсли тенденция роста цен на новостройки во Львове сохранится, то скоро квартиры в столице Галичины будут дороже, чем в Киеве. Такой вывод можно сделать из аналитического обзора рынка недвижимости, обнародованного 2 августа компанией ЛУН. Согласно нему, средняя цена квадратного метра новостройки в столице составила 44 500 гривен, что на 5200 грн дороже прошлого месяца, при этом во Львове за метр у застройщика в среднем просят 42 500 гривен, и это на 7100 грн больше, чем месяц назад.По областям Украины дороже всего обойдутся новостройки на Закарпатье – 36 800 грн/кв. м (на 8000 дороже, чем месяц назад), а дешевле всего – тоже на Западе страны, в Хмельницкой области: 19 000 грн/кв. м, без изменений относительно прошлого месяца. В остальных областях Западной Украины средние цены на новые квартиры следующие: Черновицкая – 29 800 грн/кв. м (+5800 грн за месяц), Ровенская – 25 500 (+4500), Волынская – 23 000 (без изменений за месяц), Тернопольская – 21 000 (+1200), Ивано-Франковская – 19 500 (+1500). При этом аналитики ЛУН отмечают, что на Западной Украине возобновилось строительство более чем на 90% объектов, которые были заморожены в конце февраля, то есть со временем квартиры могут и подешеветь.Несколько иная ситуация на рынке аренды жилья в регионе. Внутренние переселенцы поддерживают высокий уровень заинтересованности в аренде квартир в отдаленных от боевых действий областях. Тут рекорды также ставят области Западной Украины: по сравнению с осенью 2021 года спрос вырос на 455% в Закарпатской, на 334% – в Тернопольской, и на 99% – в Хмельницкой. Однако в Черновицкой области зафиксирован рост заинтересованности в аренде квартир лишь на 30%, а в остальной части региона и вовсе отмечен спад спроса.Так, заинтересованность в аренде жилья в июле 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года снизилась в Волынской области на 55%, в Ивано-Франковской – на 38%, Львовской – на 13%, и в Ровенской – на 9%. При этом в большинстве областей региона цена аренды в долларах осталась почти без изменений. Выросла стоимость аренды жилья только на Волыни и Прикрапатье – на 9% и 17% соответственно, а ощутимо снизилась – лишь на Закарпатье (на 18%). Последнее связано с выездом части переселенцев из области в другие регионы Украины или за границу, то есть спрос сбалансировался с предложением.Если же говорить о жилье для внутренне перемещённых лиц, которые не могут позволить себе арендовать, а тем более купить квартиру, то самая критическая ситуация в регионе в этом плане сложилась во Львовской области. Как сообщили 2 августа в пресс-службе Львовской ОВА, в области только официально зарегистрировано более 245 тысяч переселенцев, из которых 75 тысяч – дети.Директор департамента экономической политики Львовской ОВА Вадим Табакера сказал, что больше всего переселенцев проживает в крупных городах области – Львове, Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде. Большинство из них нашли комфортные условия проживания, в том числе и в частном секторе. В то же время на конец июля более 9 тысяч переселенцев до сих пор проживают в учебных заведениях, которые не приспособлены к этому."Значительная часть вынужденных переселенцев находится в заведениях, которые не рассчитаны на длительное проживание и должны возобновить с нового учебного года свою работу. Учитывая активность проведения боевых действий на территории государства, существует вероятность того, что значительное количество эвакуированных лиц останутся в области на длительный период", – отметил чиновник.В связи с этим власти Львовской области наработали три направления решения проблемы: формируют базу жилья под выкуп, выделяют земельные участки и готовят проекты строительства новых жилых объектов (как правило, временных), а также готовят реновацию и перепрофилирование учреждений социальной сферы под нужды переселенцев.Однако учитывая темпы размещения переселенцев даже в так называемых модульных городках (фактически – приспособленных для жилья контейнерах), вряд ли во Львовской области успеют освободить все школы к 1 сентября. Хотя на Львовщине сооружено больше всего модульных городков по сравнению с другими областями Украины – целых пять, из которых четыре в областном центре – однако поселить там удалось всего одну тысячу человек. Что делать с девятью тысячами переселенцев, ныне живущих в школах, власти, похоже, просто не знают.

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина