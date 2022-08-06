https://ukraina.ru/20220806/1037333379.html

Эксперт Маслов рассказал, какие последствия ждут Тайвань от конфликта Китая и США

Эксперт Маслов рассказал, какие последствия ждут Тайвань от конфликта Китая и США - 06.08.2022 Украина.ру

Эксперт Маслов рассказал, какие последствия ждут Тайвань от конфликта Китая и США

Тайвань раскололся, потому что понимает, что их некоторые компании уберут с китайского рынка и их счета будут арестованы в Китае, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру

2022-08-06T05:45

2022-08-06T05:45

2022-08-06T05:45

тайвань

китай

сша

новости

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня."Тайвань раскололся, потому что понимает, что их компании некоторые уберут с китайского рынка, а он очень выгодный. Плюс могут быть арестованы их счета в Китае, что очень плохо.По его мнению, Тайвань понял, что вокруг него разворачивается большая борьба, а сами они не играют никакой роли в схватке Китая и США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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тайвань, китай, сша, новости