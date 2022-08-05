https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html

Хроника событий на Украине на 12:00 5 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 5 августа

Украинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс. ВСУ ударили по роддому в Донецке. Между украинскими мэрами и центральной властью наметился конфликт

2022-08-05T12:38

2022-08-05T12:38

2022-08-05T13:30

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 67 ударов по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм, миномёты 120 мм, на горловском — артиллерию 152 и 122 мм, выпустив 434 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловка, Александровка, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено 38 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Ленинском, Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Луганском, Гольмовском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование.«В течение 4 августа ими очищенно более 9 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Епифановка и Боровеньки», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Удар по роддомуВСУ обстреляли роддом в Куйбышевском районе Донецка, сообщило издание Readovka.По его данным, ВСУ атаковали роддом со своих позиций в Нетайлово. Как сообщил военкор издания Readovka Ростислав Шорохов, тяжёлые ранения получили минимум три человека: двое в машине и одна женщина в травматологии — их госпитализировали.«ВСУ не остановило даже то, что роддом полностью функционирует — в палатах находятся роженицы и уже появившиеся на свет младенцы», — указывалось в сообщении издания.В самом здании роддома повреждена крыша, выбиты окна. Кроме того, роддом остался без стен — из-за удара в них огромные дыры.«Мы не поняли ничего: ахнуло, охнуло, загорелось, разбилось — все на пол попадали, лежали так, больные в палатах. Потом начали больных отводить в убежище. Все в таком состоянии… мы до сих пор в себя прийти не можем. Девятый год нас терроризируют. Мы что не люди? Или что? Не такие как они? Что они с нами делают? Когда это кончится?» — заявила одна из сотрудниц роддома.Как сообщило издание, вторая ракета упала во дворе — сейчас на территории родильного отделения большая воронка от прилёта, рядом поврежденная осколками машина и следы крови на асфальте.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об обстреле ВСУ роддома. Фото последствий обстрела также опубликовал Штаб теробороны ДНР в своём Telegram-канале.Противоречия с мэрамиАмериканское издание The Washington Post сообщило о возрождении старых политических разногласий на Украине.При этом в начале СВО, как отмечало издание, произошла «замечательная подвижка в стране, страдающей от политических распрей с 1991 года» — политики неофициально отложили разногласия, и «сформировали единый фронт».«Но теперь, когда война продолжается, и миллиарды долларов международной помощи поступают, между центральным правительством и местными лидерами начинают возникать трещины и довоенная напряженность», — сообщило издание.При этом, по его информации, правительство Зеленского пытается «сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников».Американцы также указывают наибольших противников Зеленского на местах, это мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Ровно Александр Третьяк.«Автократические тенденции начинают развиваться на Украине во время войны. Они пытаются доминировать на политическом поле, однако мы не противники», — заявил в комментарии изданию мэр Днепра Борис Филатов.Ранее Филатов уже критиковал украинскую власть. Так, он заявлял, что зол на президента Украины Владимира Зеленского из-за лишения гражданства главы штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — заявил Филатов в интервью изданию Politico.Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация на Украине «не дает права узурпировать власть».Также Филатов жёстко раскритиковал украинскую власть за случай с Корбаном. При этом, как отмечают украинские СМИ, Филатов пытается формировать коалицию против власти.«Наш источник сообщает, что мэр Днепра Филатов, просил мэра Львова Садового поддержать Корбана и выступить против лишения его украинского паспорта. Садовой отказался. Хотя ранее он выступал против таких действий и поддерживал Саакашвили, которого Порошенко лишил украинского гражданства по политическим мотивам, как сейчас Зеленский поступил с Корбаном. В этот раз мэр Львова решил "отмолчаться", так как он давно работает на Банковую и выполняет все указание функционеров», — сообщил вечером 29 июля популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Однако пока Зеленскому удаётся удержать власть в своих руках. Он увеличил контроль над силовыми структурами и проводит зачистку власти от нелояльных чиновников.

https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html

https://ukraina.ru/20220804/1037320236.html

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https://ukraina.ru/20220804/1037283698.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив