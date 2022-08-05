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Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул

Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул - 05.08.2022 Украина.ру

Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул

Три судна с украинским зерном и продовольствием вышли из портов Украины. Сухогрузы проследуют в румынский порт Сулин, а затем на досмотр в Стамбул. Об этом сообщили журналисты турецкого информагентства Anadolu, ссылаясь на главу Минобороны Турции Хулуси Амкара

2022-08-05T12:22

2022-08-05T12:22

2022-08-05T12:22

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болгария

судно

зерно

украина

порт

турция

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Также в Стамбул прибудет порожнее судно. Его досмотрят и отправят на Украину за зерном.Первым порт "Черноморск" в 7 утра 5 августа покинуло болгарское судно Rojen компании "Пароходство Болгарского морского флота", уточняют болгарские СМИ. Судно пройдет через согласованный морской коридор. Вслед за ним вышли сухогрузы Polarnet и Navistar.Судно Navistar, перевозящее 33 тысячи тонн зерна, вышло из порта "Одесса" под флагом Панамы, и направляется в Ирландию. Rojen идет под флагом Мальты с 13 тысячами тонн зерна в Великобританию. Polarnet доставит под турецким флагом 12 тысяч тонн зерна в порт "Карасу" (Турция).Напомним, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трех украинских портов - Черноморск, Одесса и Южный - для вывоза заблокированного зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) открыли Совместный координационный центр для досмотра грузов.Первое судно покинуло порт "Одесса" 1 августа. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне доставит в ливанский порт "Триполи" 26,5 тысяч тонн зерна.

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новости, болгария, судно, зерно, украина, порт, турция