https://ukraina.ru/20220805/1037332288.html
Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул - 05.08.2022 Украина.ру
Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
Три судна с украинским зерном и продовольствием вышли из портов Украины. Сухогрузы проследуют в румынский порт Сулин, а затем на досмотр в Стамбул. Об этом сообщили журналисты турецкого информагентства Anadolu, ссылаясь на главу Минобороны Турции Хулуси Амкара
2022-08-05T12:22
2022-08-05T12:22
2022-08-05T12:22
новости
болгария
судно
зерно
украина
порт
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102393/41/1023934197_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_d3801f59234fef218dd972a5217cb938.jpg
Также в Стамбул прибудет порожнее судно. Его досмотрят и отправят на Украину за зерном.Первым порт "Черноморск" в 7 утра 5 августа покинуло болгарское судно Rojen компании "Пароходство Болгарского морского флота", уточняют болгарские СМИ. Судно пройдет через согласованный морской коридор. Вслед за ним вышли сухогрузы Polarnet и Navistar.Судно Navistar, перевозящее 33 тысячи тонн зерна, вышло из порта "Одесса" под флагом Панамы, и направляется в Ирландию. Rojen идет под флагом Мальты с 13 тысячами тонн зерна в Великобританию. Polarnet доставит под турецким флагом 12 тысяч тонн зерна в порт "Карасу" (Турция).Напомним, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трех украинских портов - Черноморск, Одесса и Южный - для вывоза заблокированного зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) открыли Совместный координационный центр для досмотра грузов.Первое судно покинуло порт "Одесса" 1 августа. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне доставит в ливанский порт "Триполи" 26,5 тысяч тонн зерна.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102393/41/1023934197_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c53c662e11a53fb223ddc5a04114bb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, судно, зерно, украина, порт, турция
Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
Три судна с украинским зерном и продовольствием вышли из портов Украины. Сухогрузы проследуют в румынский порт Сулин, а затем на досмотр в Стамбул. Об этом сообщили журналисты турецкого информагентства Anadolu, ссылаясь на главу Минобороны Турции Хулуси Амкара
Также в Стамбул прибудет порожнее судно. Его досмотрят и отправят на Украину за зерном.
Первым порт "Черноморск" в 7 утра 5 августа покинуло болгарское судно Rojen компании "Пароходство Болгарского морского флота", уточняют болгарские СМИ. Судно пройдет через согласованный морской коридор. Вслед за ним вышли сухогрузы Polarnet и Navistar.
Судно Navistar, перевозящее 33 тысячи тонн зерна, вышло из порта "Одесса" под флагом Панамы, и направляется в Ирландию. Rojen идет под флагом Мальты с 13 тысячами тонн зерна в Великобританию. Polarnet доставит под турецким флагом 12 тысяч тонн зерна в порт "Карасу" (Турция).
Напомним, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение об открытии трех украинских портов - Черноморск, Одесса и Южный - для вывоза заблокированного зерна. 27 июля в Стамбуле (Турция) открыли Совместный координационный центр для досмотра грузов.
Первое судно покинуло порт "Одесса" 1 августа. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне доставит в ливанский порт "Триполи" 26,5 тысяч тонн зерна.