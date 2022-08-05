https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html

Хроника событий на Украине на утро 5 августа

Хроника событий на Украине на утро 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 5 августа

В Херсоне обезвредили диверсионную группу с Украины. Из украинских портов вышли три судна с зерном

2022-08-05T09:40

2022-08-05T09:40

2022-08-05T10:11

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Российские силовики обезвредили в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов из украинской территориальной обороны, её члены, включая двух командиров, задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — сказал собеседник агентства.Всего выявили 16 членов группы. Были установлены их паспортные данные, места проживания. В частности, установили места проживания командира взвода и командира отделения. Во время обысков были изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.«Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов, — в одном из турагентств», — уточнил источник.По его словам, после начала спецоперации перед теробороной ставилась задача не пустить на городские объекты российских военных.«После входа Вооружённых сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников», — отметил представитель российских силовиков.Как сообщил командир украинского взвода лейтенант Денис Яковенко, группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону, которая размещалась в зданиях школ. При обучении, по его словам, «основными направлениями были разведывательная и диверсионная подготовка, каким образом выводится из строя техника, куда надо закладывать заряды, чтобы вывести из строя технику, дороги, мосты, чтобы это было наверняка».После входа российских вооруженных сил в Херсон вышестоящий командир дал команду разойтись по домам и ждать дальнейших указаний, отметил Яковенко. После этого члены группы связывались через мессенджер Signal, где выполняли задания по выявлению мест дислокации российских военных.«С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным — командиром отделения с позывным "Малой" — и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в территориальную оборону. Также в конце апреля — начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов», — рассказал командир взвода Яковенко.Его подчиненный Виталий Кукушкин сообщил, что его взводный дал команду всем залечь на дно и никаких действий не предпринимать.«Чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами РФ, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать… Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону», — отметил он.При этом, по словам Кукушкина, практически никто из тех, кому он предлагал, не соглашался.Ранее в Херсоне обнаружили несколько диверсионных украинских групп, в том числе наводчиков ракетно-артиллерийских ударов. В течение июля российские силовики выявили и одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также были обнаружены несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК «Игла».Новые судаО том, что в пятницу, 5 августа, из украинских портов выйдут суда с зерном, ещё вечером 4 августа сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.«В результате напряженной работы Координационного центра завтра (5 августа. — Ред.) в рамках отгрузки зерна из портов Украины планируется отправиться 3 судна. Кроме того, после проверки ожидается движение на Украину пустого судна из Стамбула», — заявил Акар.Акар также сообщил, что пустое судно, как ожидается, направится на Украину после осмотра в Стамбуле.Ранее украинские СМИ сообщали, что десять судов в портах «Одесса» и «Черноморск» уже загружены зерном и готовы к отправке.Как заявил позже украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, что суда отправятся в пятницу в промежуток с 5 до 8 часов утра. Два судна выйдут из порта «Черноморск», а одно — из Одесского. После этого будет сформирован караван, который вместе с управляющим судном отправится в порты назначения.На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно находится 57 тысяч тонн кукурузы с Украины. При этом зерно предназначено не для Африки, о грозящем голоде которой часто заявляет ООН и Украина, а Великобритании, Ирландии и Турции.Позже СМИ сообщили о выходе указанных судов из украинских портов.«Сегодняшним караваном полноценно запускаем "зерновую инициативу" в порту "Черноморск". Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц», — заявил министр Кубраков по выходу судов.Он назвал цель Украины.«Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель — полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку. Наша цель — 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов "Одесса" , "Черноморск" и "Южный"», — указал министр.В его министерстве подчеркнули, что украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые готовы заходить в эти порты.Начало работы с ними позволит запустить работу портов как на выход, так и на заход под загрузку, заявили в украинском Мининфраструктуры.

https://ukraina.ru/20220804/1037320236.html

https://ukraina.ru/20220804/1037310801.html

https://ukraina.ru/20220804/1037283698.html

https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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