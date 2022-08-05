Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань - 05.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань
Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань - 05.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань
Задумка США и визита Нэнси Пелоси на Тайвань была в том, чтобы вывести Китай на максимально жесткую реакцию и обвинить их в агрессии, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-05T08:00
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тайвань
нэнси пелоси
новости
китай
сша
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.По его мнению, главная задача Пекина сейчас — сделать блокаду Тайваня, что сейчас, в рамках военных учений Пекина и произошло.Китай психологически готов на активные действия и "просто смотрит, будет ли хоть какой-то знак со стороны США, готовы ли они идти на переговоры или смягчать свою позицию", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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тайвань, нэнси пелоси, новости, китай, сша

Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань

08:00 05.08.2022 (обновлено: 08:05 05.08.2022)
 
© AP / Taiwan Presidential Office via AP
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP / Taiwan Presidential Office via AP
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Задумка США и визита Нэнси Пелоси на Тайвань была в том, чтобы вывести Китай на максимально жесткую реакцию и обвинить их в агрессии, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.
Китай понимал, что от него ожидают максимально жесткой реакции, чтобы сразу обвинить их в агрессии, в этом была задумка всего визита Пелоси. Причем агрессия должна была произойти "в прямом эфире", то есть как только Пелоси улетает, Пекин начинает атаку на Тайвань.
Алексей Маслов интервью
Алексей Маслов
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
По его мнению, главная задача Пекина сейчас — сделать блокаду Тайваня, что сейчас, в рамках военных учений Пекина и произошло.
Китай психологически готов на активные действия и "просто смотрит, будет ли хоть какой-то знак со стороны США, готовы ли они идти на переговоры или смягчать свою позицию", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:23
"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
 
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