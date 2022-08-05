https://ukraina.ru/20220805/1037320022.html

Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань

Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань - 05.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань

Задумка США и визита Нэнси Пелоси на Тайвань была в том, чтобы вывести Китай на максимально жесткую реакцию и обвинить их в агрессии, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру

2022-08-05T08:00

2022-08-05T08:00

2022-08-05T08:05

тайвань

нэнси пелоси

новости

китай

сша

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.По его мнению, главная задача Пекина сейчас — сделать блокаду Тайваня, что сейчас, в рамках военных учений Пекина и произошло.Китай психологически готов на активные действия и "просто смотрит, будет ли хоть какой-то знак со стороны США, готовы ли они идти на переговоры или смягчать свою позицию", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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тайвань, нэнси пелоси, новости, китай, сша