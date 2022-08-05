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Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ

Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру

Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ

Мобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков

2022-08-05T05:15

2022-08-05T05:15

2022-08-05T05:15

спецоперация

всу

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союз добровольцев донбасса

мобилизация

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Он уточнил, что в настоящее время мобилизованные составляют основную массу противостоящих его отряду военных ВСУ. О запугивании мобилизованных становится известно, в частности, из показаний пленных.По этой причине мобилизованные бойцы ВСУ "реально стоят до последнего" и сдаются только в безвыходной ситуации, рассказал Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, пленные, новости, союз добровольцев донбасса, мобилизация