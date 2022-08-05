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Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
Мобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-05T05:15
2022-08-05T05:15
2022-08-05T05:15
спецоперация
всу
пленные
новости
союз добровольцев донбасса
мобилизация
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Он уточнил, что в настоящее время мобилизованные составляют основную массу противостоящих его отряду военных ВСУ. О запугивании мобилизованных становится известно, в частности, из показаний пленных.По этой причине мобилизованные бойцы ВСУ "реально стоят до последнего" и сдаются только в безвыходной ситуации, рассказал Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, пленные, новости, союз добровольцев донбасса, мобилизация
Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
Мобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Он уточнил, что в настоящее время мобилизованные составляют основную массу противостоящих его отряду военных ВСУ. О запугивании мобилизованных становится известно, в частности, из показаний пленных.
Украинская пропаганда такова, что мобилизованные и рады бы сдаться к нам в плен, но боятся, что их там кастрируют, и вообще сделают с ними что-то плохое. Таких случаев запугивания было очень много.
Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса
По этой причине мобилизованные бойцы ВСУ "реально стоят до последнего" и сдаются только в безвыходной ситуации, рассказал Фомченков.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.