Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
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Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
Мобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-05T05:15
2022-08-05T05:15
спецоперация
всу
пленные
новости
союз добровольцев донбасса
мобилизация
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Он уточнил, что в настоящее время мобилизованные составляют основную массу противостоящих его отряду военных ВСУ. О запугивании мобилизованных становится известно, в частности, из показаний пленных.По этой причине мобилизованные бойцы ВСУ "реально стоят до последнего" и сдаются только в безвыходной ситуации, рассказал Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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всу, пленные, новости, союз добровольцев донбасса, мобилизация

Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ

05:15 05.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Мобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Он уточнил, что в настоящее время мобилизованные составляют основную массу противостоящих его отряду военных ВСУ. О запугивании мобилизованных становится известно, в частности, из показаний пленных.

Украинская пропаганда такова, что мобилизованные и рады бы сдаться к нам в плен, но боятся, что их там кастрируют, и вообще сделают с ними что-то плохое. Таких случаев запугивания было очень много.

Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса
По этой причине мобилизованные бойцы ВСУ "реально стоят до последнего" и сдаются только в безвыходной ситуации, рассказал Фомченков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияВСУПленныеНовостиСоюз добровольцев Донбассамобилизация
 
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