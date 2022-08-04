https://ukraina.ru/20220804/1037310801.html

Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа

Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T16:00

2022-08-04T16:00

2022-08-04T16:32

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украинские военные продолжают нести потери. Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел Вооружёнными силами Украины ДонецкаДнём 4 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражён временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — сообщил Конашенков.В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики, подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ.В рамках контрбатарейной борьбы было подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка Донецкой Народной Республики.«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Андреевка, Дружное Донецкой Народной Республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Дружное Донецкой Народной Республики, Солнечное и Музыковка Херсонской области», — сообщил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.Обстрел ДонецкаПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел Донецка, сообщила пресс-служба Следкома.«Председатель СК России поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела здания драмтеатра в Донецке», — отмечалось в сообщении.Ранее во время прощания с Героем ДНР и Героем России Ольгой Качурой, известной под позывным «Корса», украинские военные нанесли удары по драмтеатру, где проходила траурная церемония.«По предварительным данным 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — сообщило позже представительство ДНР в СЦККСогласно сообщению СМИ, среди погибших был ребёнок.«Житель Донецка увидел свою погибшую семью — из-за зверских обстрелов ВСУ из гаубиц со стороны населенного пункта Первомайское умерли его жена и внучка. Он нашел свою семью буквально разложенную по кускам на бульваре Пушкина. Мужчина не может сдержать эмоции — крики, горе, ад», — сообщил Telegram-канал Readovka.Канал выложил видео с места событий.Видео 18+«Нет у меня документов! Это внучка моя, а вот — жена моя… Прилетел снаряд», — говорил мужчина.Примечательно, что в некоторых украинских сообществах информация о погибших вызвала веселье.«Ребенок гулял с бабушкой, разорвало на куски. Дедушка их опознал. Трупы на улицах. В отечественных пабликах стебутся и смеются. Интересно, харьковские админы некоторых из этих пабликов совсем не понимают, что когда-то этот смех над трупами им могут вспомнить? Просто гипотетически», — прокомментировал это медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом от обстрела ВСУ погибли случайные прохожие.«В Киеве давно поняли, что Донбасс никогда их территорией уже не будет. Отсюда тактика: превратить жизнь местного населения в кошмар. Небывалые обстрелы гражданских объектов в центре Донецка — яркое тому подтверждение. Сегодня досталось "Донбасс Паласу". Шикарную гостиницу, где в свое время селились мировые знаменитости, любимое детище Рината Ахметова все эти годы, каким-то чудом, миновали попадания украинских снарядов. Каким — второй вопрос. Даже "Донбасс Арене" перепало, а отель стоял цел и невредим. Теперь его лаундж-бар с белым роялем лежит в руинах. Рядом с гостиницей погибли случайные прохожие, скорее всего, никогда в "Донбасс Паласе" и не бывавшие», — рассказал уроженец Донецка журналист Руслан Мармазов.Многие усмотрели в этом месть погибшей «Корсе».«Мёртвым мстят, твари», — отметила главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.Российский журналист Дмитрий Стешин опубликовал видео обстрела, которое снял его подписчик.«Видео прилета по "Донбасс Паласу", это самый центр Донецка. Им было мало того, что они убили "Корсу", они ее "проводили" с укропским скотством, обстреляв театр, где прощались...», — прокомментировал видео Стешин.Он призвал читателей вдуматься в происходящее.«Вдумайтесь в этот хтонический ужас: убили "Корсу" и мстили ей даже мертвой. Второй раз убить "Корсу" не могли, убили просто девушку-прохожую. По центру Донецка опять долбят, я как-то проскочил между струек дождя», - отметил Стешин.При этом официальные представители украинских властей в присущей им манере отрицали ответственность Украины за произошедшее. Так, уроженец Львова, чьи родственники, по сообщениям СМИ, находятся в Великобритании — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возложил ответственность за произошедшее на Россию. При этом Подоляк ещё и потребовал у Запада новое артиллерийское вооружение.Так, Подоляк настоял на передаче Украине западной дальнобойной артиллерии, РЗСО и снарядов ATACMS к РСЗО HIMARS , M270 и MARS-II, «чтобы уничтожить российскую логистику».Тем временем Украина нанесла новый удар по Донецку.«Украинские боевики снова выпустили по Донецку ракету РСЗО БМ-27 "Ураган", начинённую ПФМ-1. "Лепестки" рассыпались на дорогах Кировского района», — сообщил российский журналист Евгений Поддубный.Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую ратифицировала Украина. Ранее Украина уже запускала по Донецку снаряды, начинённые этими противопехотными минами.

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https://ukraina.ru/20220803/1037262127.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники