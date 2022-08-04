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Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса

Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса - 04.08.2022 Украина.ру

Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса

Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T13:45

2022-08-04T13:45

2022-08-04T13:45

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Специалист отметил, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери.Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления под Херсоном. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону, рассуждает он.Не исключено, что такая же ситуация может возникнуть в районе Авдеевки при тактическом успехе, который может перерасти в оперативный. Может быть прорвана линия обороны. Это не надо сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс