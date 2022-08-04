https://ukraina.ru/20220804/1037291823.html
Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса
Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса - 04.08.2022 Украина.ру
Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса
Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T13:45
2022-08-04T13:45
2022-08-04T13:45
новости
всу
донбасс
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Специалист отметил, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери.Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления под Херсоном. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону, рассуждает он.Не исключено, что такая же ситуация может возникнуть в районе Авдеевки при тактическом успехе, который может перерасти в оперативный. Может быть прорвана линия обороны. Это не надо сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс
Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса
Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Специалист отметил, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери.
Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления под Херсоном. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону, рассуждает он.
"А на месте могут быть разные варианты развития событий. Вспомним, как складывались действия вокруг Лисичанске. Все ожидали достаточно сложной позиционной контрбатарейной борьбы вдоль линии Северского Донца, но успешный прорыв в районе Горского/Золотого решил судьбу города без крупного сражения. Украинские войска уходили из этого кармана под угрозой окружения", - указал Анпилогов.
Не исключено, что такая же ситуация может возникнуть в районе Авдеевки при тактическом успехе, который может перерасти в оперативный. Может быть прорвана линия обороны. Это не надо сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.