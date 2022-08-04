https://ukraina.ru/20220804/1037290257.html

Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии

Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии - 04.08.2022 Украина.ру

Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии

По данным на начало августа, у ВСУ оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации. Плюс, идет постоянная подпитка западными вооружениями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T13:15

2022-08-04T13:15

2022-08-04T13:28

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Ранее в сводке Минобороны сообщалось, что в ходе контрбатарейной борьбы союзные войска подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30.В целом артиллерийская группировка ВСУ ослаблена. Она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточена основная артиллерийская группировка советского стандарта. Есть трудности со 122 калибром и с минами. Но мы не можем сказать, что все подавлено и ликвидировано, констатировал Анпилогов.Там, где еще есть орудия, украинская артиллерия оказывает серьезное сопротивление. Постоянно ведется контрбатарейная борьба, которая продлится еще значительно долго, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, артиллерия