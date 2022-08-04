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Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии
Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии - 04.08.2022 Украина.ру
Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии
По данным на начало августа, у ВСУ оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации. Плюс, идет постоянная подпитка западными вооружениями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T13:15
2022-08-04T13:15
2022-08-04T13:28
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артиллерия
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Ранее в сводке Минобороны сообщалось, что в ходе контрбатарейной борьбы союзные войска подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30.В целом артиллерийская группировка ВСУ ослаблена. Она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточена основная артиллерийская группировка советского стандарта. Есть трудности со 122 калибром и с минами. Но мы не можем сказать, что все подавлено и ликвидировано, констатировал Анпилогов.Там, где еще есть орудия, украинская артиллерия оказывает серьезное сопротивление. Постоянно ведется контрбатарейная борьба, которая продлится еще значительно долго, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артиллерия
Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии
13:15 04.08.2022 (обновлено: 13:28 04.08.2022)
По данным на начало августа, у ВСУ оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации. Плюс, идет постоянная подпитка западными вооружениями. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее в сводке Минобороны сообщалось, что в ходе контрбатарейной борьбы союзные войска подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30.
"Да, там не совпадают калибры (нас 152 мм, а западный – 155), что создает сложности в логистике и со снабжением отдельных частей, но их постоянно подпитывают артиллерией. Можно вспомнить французских "Цезарей", польских "Крабов", германских PzH 2000, американские M-777", - указал специалист.
В целом артиллерийская группировка ВСУ ослаблена. Она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточена основная артиллерийская группировка советского стандарта. Есть трудности со 122 калибром и с минами. Но мы не можем сказать, что все подавлено и ликвидировано, констатировал Анпилогов.
Там, где еще есть орудия, украинская артиллерия оказывает серьезное сопротивление. Постоянно ведется контрбатарейная борьба, которая продлится еще значительно долго, заключил собеседник издания.