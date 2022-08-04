https://ukraina.ru/20220804/1037284057.html

"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам

"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам - 04.08.2022 Украина.ру

"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам

Первое судно с зерном из Одессы прибыло в Турцию без особых проблем. Однако это не означает, что проблем не будет и в дальнейшем. Причиной их будут украинские... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T12:39

2022-08-04T12:39

2022-08-04T13:24

чем воюют на украине

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эксклюзив

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Первое судно с зерном из Одессы прибыло в Турцию без особых проблем. Однако это не означает, что проблем не будет и в дальнейшем. Причиной их будут украинские минные заграждения, на которых уже подорвались три судна и несколько человек.По официальному заявлению МО РФ, «в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Чёрного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Чёрном море — 370 и в Азовском — 50». Минные поля выставлялись, чтобы предотвратить возможную высадку российских морских десантов.ЯМ-1 (она же «изделие 730») была принята на вооружение в 1943 году. Это якорная гальваноударная мина массой 172 кг, из которых 20 кг составляет взрывчатое вещество (тротил). Глубина установки — до 50 м. В рабочем положении мина находится на глубине 0,5—2 м. Мина предназначена для поражения мелкосидящих целей — главным образом, десантных средств противника. Взрывается она в случае удара корпуса цели о взрыватель. Иногда упоминается и ЯРМ образца 1954 года — совсем небольшая (3 кг взрывчатки) мина, которая устанавливается в реках, озёрах и лиманах, на глубине до 10 м. Непосредственной угрозы для судоходства она не представляет.Специализированный минный заградитель на Украине один — это бывшее судно размагничивания «Балта», построенное в Польше в 1987 году. Судно размагничивания — вспомогательная единица флота, предназначенная для снижения собственных магнитных полей боевых кораблей (с тем, чтобы на них не реагировали магнитные мины). В октябре 2021 года «Балта» чуть не утонула возле острова Змеиный, а после ремонта была переквалифицирована в минный заградитель. Обратим внимание, что произошло это незадолго до начала СВО. До того, мингазов в ВМСУ не было и наличие судна размагничивания, которому нечего было размагничивать (профильное оборудование не работало и было частично демонтировано), никого не смущало.Следует отметить, что возможности самой Украины для разминирования прибрежной полосы очень незначительные, — в составе ВМСУ есть только один рейдовый тральщик «Геническ» постройки 1985 года, не имеющий современного минно-трального оборудования (впрочем, наличного для борьбы с устаревшими ударными минами, не имеющими противотральной защиты, его вполне достаточно). Насколько можно понять, он если и используется, то очень ограничено: по сообщениям украинских СМИ, сапёры расстреливают оторвавшиеся мины из стрелкового оружия с берега. Однако после заключения «зернового соглашения» турецкие тральщики в территориальные воды Украины не заходили (хотя такая возможность обсуждалась).Минные поля, насколько можно понять, расставлялись по схеме, но проблема состояла в том, что мины малого углубления, хранившиеся в ненадлежащих условиях, срывались с якорей во время штормов. Считается, что сорвано было около десятка мин.Уже 26 марта Турция была вынуждена прекратить движение через проливы из-за обнаружения в водах Босфора плавающей мины. 28 марта ещё одна мина была обнаружена на берегу около города Инеада, недалеко от границы с Болгарией. 28 марта ещё одна мина была обнаружена в территориальных водах Болгарии. Эта ситуация нормальная: в Чёрном море течения идут против часовой стрелки в сторону Босфора, потому российскому побережью мины не угрожают.После этого, сообщения об обнаружении дрейфующих мин прекратились, зато пошли другие сообщения: 11 июня, 3 и 15 июля от взрывов в воде в Одесской области погибли три человека; 29 июля в Коблево Николаевской области, в результате взрыва морской мины погибли двое полицейских, находившихся на отдыхе.28 июля в дунайском гирле Быстрое подорвалось малое гидрографическое судно «Шляхович», которое промеряло глубины. 31 июля там же подорвался и затонул лоцманский катер «Орлик», а 2 августа налетел на мину направленный для его подъёма плавучий кран.Правда, по утверждению командования «Юг» ВСУ, во всех случаях повреждение получено при детонации «неизвестного взрывного устройства». Тут действительно есть вопросы — вероятность срыва мины в устьях Дуная невелика, а если они и срываются, то быстро выходят в море. Скорее всего, эти суда попали на минное поле, которое было выставлено ошибочно и командование ВМСУ не запретило район для движения судов.Между Украиной и Россией продолжается дискуссия относительно происхождения минных заграждений.18 марта капитан морского порта Сочи Вячеслав Румянцев сообщил, что ВМСУ установили якорные мины на подходах к своим портам: Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, но из-за погодных условий, а именно начала шторма, они оторвались.В ответ главный редактор украинского издания BlackSeaNews Андрей Клименко заявил: «РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага». 29 марта МИД Украины сообщил, что мины были захвачены вооруженными силами России в 2014 году, сейчас же их у ВМСУ нет. 30 марта заявление Клименко повторил Владимир Зеленский, но 31 марта его опровергло МО РФ, сообщившее, что такие мины в России были утилизированы ещё в 2016 году (т.е. после присоединения Крыма). Сам факт минирования МО РФ отрицает.Проблема заключается в том, что мина ЯМ-1 — не свободноплавающая, а якорная и, более того, предназначена для установки на мелководье. Никакого минирования морских путей ими осуществлять невозможно. Ко всему прочему, ориентированы они на малотоннажные цели — катера, лихтеры и т. п. Для крупных судов они непосредственной опасности не представляют — могут причинить повреждения и даже серьёзные (если будут затронуты винтомоторная и/или рулевая группы), но к гибели судна взрыв такой мины может привести только при исключительно неблагоприятном стечении обстоятельств.Удивительно, но выставленные ВМСУ мины представляют угрозу прежде всего для самой Украины. Угроза же сорванных мин касается не столько судов с зерном, сколько для прибрежного (каботажного) плавания в водах Украины, Румынии, Болгарии, Турции, при исключительных обстоятельствах — Грузии.

https://ukraina.ru/20220803/1037246668.html

https://ukraina.ru/20220513/1033954269.html

https://ukraina.ru/20220401/1033671568.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

мины, украина, россия, турция, судоходство, черное море, сво, эксклюзив