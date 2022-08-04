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ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах

ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах - 04.08.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах

В четверг 4 августа украинские войска обстреляли Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна, где планировалось прощание к полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, передает РИА Новости

2022-08-04T11:30

2022-08-04T11:30

2022-08-04T11:30

новости

донецк

театр

обстрел

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По информации корреспондента агентства, по меньшей мере два снаряда попали в здание театра. Удары были нанесены по центру столицы, сработала система ПВО."Церемония прощания не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища. В результате атаки как минимум одна девушка погибла", - сообщает РИА Новости.По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Ольга Качура, позывной Корса, была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Она погибла накануне в Горловке, о чем сообщил мэр города Иван Приходько. Качу являлась почетным гражданином Горловке, а глава ДНР Денис Пушилин присвоил его звание Героя ДНР посменртно.

https://ukraina.ru/20220227/1033386572.html

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новости, донецк, театр, обстрел