ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах - 04.08.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах
ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах - 04.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах
В четверг 4 августа украинские войска обстреляли Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна, где планировалось прощание к полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, передает РИА Новости
2022-08-04T11:30
2022-08-04T11:30
новости
донецк
театр
обстрел
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По информации корреспондента агентства, по меньшей мере два снаряда попали в здание театра. Удары были нанесены по центру столицы, сработала система ПВО."Церемония прощания не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища. В результате атаки как минимум одна девушка погибла", - сообщает РИА Новости.По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Ольга Качура, позывной Корса, была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Она погибла накануне в Горловке, о чем сообщил мэр города Иван Приходько. Качу являлась почетным гражданином Горловке, а глава ДНР Денис Пушилин присвоил его звание Героя ДНР посменртно.
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новости, донецк, театр, обстрел

ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах

11:30 04.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкНародный артист РФ В. Машков встретился с донецкими актерами
Народный артист РФ В. Машков встретился с донецкими актерами - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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В четверг 4 августа украинские войска обстреляли Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна, где планировалось прощание к полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, передает РИА Новости
По информации корреспондента агентства, по меньшей мере два снаряда попали в здание театра. Удары были нанесены по центру столицы, сработала система ПВО.
"Церемония прощания не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища. В результате атаки как минимум одна девушка погибла", - сообщает РИА Новости.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Ольга Качура, позывной Корса, была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Она погибла накануне в Горловке, о чем сообщил мэр города Иван Приходько. Качу являлась почетным гражданином Горловке, а глава ДНР Денис Пушилин присвоил его звание Героя ДНР посменртно.
Шеврон ВСУ военнослужащий Украина
27 февраля, 08:23
Герой ДНР призвал украинских военных расходиться по домамКомандир ополченцев, герой Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба призвал украинских военных сложить оружие и расходиться по домам, передает 27 февраля РИА Новости
 
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