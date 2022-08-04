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ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах
ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах - 04.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах
В четверг 4 августа украинские войска обстреляли Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна, где планировалось прощание к полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, передает РИА Новости
2022-08-04T11:30
2022-08-04T11:30
2022-08-04T11:30
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донецк
театр
обстрел
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По информации корреспондента агентства, по меньшей мере два снаряда попали в здание театра. Удары были нанесены по центру столицы, сработала система ПВО."Церемония прощания не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища. В результате атаки как минимум одна девушка погибла", - сообщает РИА Новости.По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Ольга Качура, позывной Корса, была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Она погибла накануне в Горловке, о чем сообщил мэр города Иван Приходько. Качу являлась почетным гражданином Горловке, а глава ДНР Денис Пушилин присвоил его звание Героя ДНР посменртно.
https://ukraina.ru/20220227/1033386572.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, театр, обстрел
ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах
В четверг 4 августа украинские войска обстреляли Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна, где планировалось прощание к полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, передает РИА Новости
По информации корреспондента агентства, по меньшей мере два снаряда попали в здание театра. Удары были нанесены по центру столицы, сработала система ПВО.
"Церемония прощания не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища. В результате атаки как минимум одна девушка погибла", - сообщает РИА Новости.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Ольга Качура, позывной Корса, была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. Она погибла накануне в Горловке, о чем сообщил мэр города Иван Приходько. Качу являлась почетным гражданином Горловке, а глава ДНР Денис Пушилин присвоил его звание Героя ДНР посменртно.