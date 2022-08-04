https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html

Хроника событий на Украине на утро 4 августа

Хроника событий на Украине на утро 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 4 августа

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T09:37

2022-08-04T09:37

2022-08-04T10:25

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Украину уличили в нарушении международного права. В Бердянске поймали диверсантаПравозащитная организация Amnesty International в своём докладе уличила Украину в нарушении международного права.«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.Согласно докладу, украинские силы «причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.Так, в документе указано, что в 22 из 29 школ, которые посетили их специалисты, ВСУ размещали свой личный состав или технику. В Одессе же украинские военные и вовсе устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей, а здание университета в Артёмовске (укр. Бахмуте) они превратили в свою военную базу, подытожили правозащитники.Ранее в Минобороны России неоднократно сообщали о размещении позиций ВСУ в школах. Так, в июле начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военнослужащие Вооружённых сил Украины заняли позиции на территории двух школ в Днепре. По его словам, там были оборудованы артиллерийские позиции.Аналогичной тактики ВСУ придерживались в других городах.«В Одессе на территории школы № 100 (ул. Варненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты», — сообщал Мизинцев.Позже, уже в ночь на 4 августа, Мизинцев рассказал об использовании ВСУ медицинских учреждений в качестве прикрытия.«В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве "живого щита"», — отметил Мизинцев.Кроме того, в населённом пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы дислоцируются боевики националистического батальона «Айдар», при этом больных, независимо от состояния их здоровья, выгнали из лечебного учреждения.«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено. В Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась», — рассказал Мизинцев.Кроме того, в Артёмовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты.«Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», — подчеркнул Мизинцев.Доклад Amnesty International подтверждает то, о чём периодически заявляет Минобороны РФ.Задержание диверсантаСотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под автомобиль главы военно-гражданской администрации города Александра Сауленко, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.В ходе допроса задержанный, Виталий Расторгуев, признался, что совершить теракт его подговорил куратор Службы безопасности Украины.«Он (куратор. — Ред.) обещал мне помощь, вывезти на подконтрольную территорию моих родителей, жену. Ну и там финансовая ситуация у меня возникла в одном банке. Большой кредит», — сообщил Расторгуев.В соответствии с планом он заложил 2 кг тротила под машину Сауленко и должен был проследить за тем, чтобы потенциальные жертвы оказались на месте. Однако на действия Расторгуева обратили внимание местные жители.Ранее, 11 июля, сообщалось, что украинская сторона совершила попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.«Сегодня ночью террористы Зеленского совершили попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы со стороны ЗеРейха. На месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия. Боевики Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель — сделать жизнь мирного населения невыносимой. Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобождённых территориях, понесут неотвратимое наказание», — сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Позже он сообщил, что подозреваемый в подготовке теракта был ликвидирован.«В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского», — отметил Рогов.Украинские спецслужбы готовили теракты и в других регионах. Так, 24 июня стало известно о гибели главы управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, подорвали.«Подорвали машину, подробности о пострадавших выясняются. Это был теракт», — сначала сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Херсонской области.Позже смерть Савлученко подтвердил замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко», — заявил Стремоусов.За несколько дней до этого в Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулёва. Он получил лёгкие осколочные ранения и контузию.

https://ukraina.ru/20220803/1037270004.html

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https://ukraina.ru/20220803/1037231702.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив