ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
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ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
Высокоточными ракетами большой дальности с воздуха российские военные уничтожили во Львовской области базу с оружием, которое поступило из Польши. Об этом в среду, 3 августа сообщило Министерство обороны РФ
2022-08-04T08:11
2022-08-04T08:11
новости
оружие
вооружение
склады
львов
польша
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Запад продолжает поставлять Украине вооружение, несмотря на предупреждение Москвы о том, что любая точка его скопления станет для РФ мишенью.Отдельные государства, например, Германия, передают Киеву даже то оружие, которое еще не поступило в их национальные армии. Однако российские военные уничтожают эти поставки.
https://ukraina.ru/20220802/1037089039.html
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новости, оружие, вооружение, склады, львов, польша

ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области

08:11 04.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Высокоточными ракетами большой дальности с воздуха российские военные уничтожили во Львовской области базу с оружием, которое поступило из Польши. Об этом в среду, 3 августа сообщило Министерство обороны РФ

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — сообщили в военном ведомстве.

Запад продолжает поставлять Украине вооружение, несмотря на предупреждение Москвы о том, что любая точка его скопления станет для РФ мишенью.
Отдельные государства, например, Германия, передают Киеву даже то оружие, которое еще не поступило в их национальные армии. Однако российские военные уничтожают эти поставки.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 08:38
Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем своюКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, причем дело дошло даже до тех образцов техники, которых еще нет даже у немецких вооруженных сил. Об этом лидер Германии сказал на днях в беседе с канадской газетой Globe and Mail
 
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