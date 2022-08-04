ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области

Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, причем дело дошло даже до тех образцов техники, которых еще нет даже у немецких вооруженных сил. Об этом лидер Германии сказал на днях в беседе с канадской газетой Globe and Mail