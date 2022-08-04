Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
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Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске. Об этом в среду, 3 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости
2022-08-04T07:43
2022-08-04T07:43
новости
днр
краматорск
националисты
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Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных людей, которых до сих пор называет своими гражданами, в частности, прилеты происходят по школам и больницам.
https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html
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новости, днр, краматорск, националисты

Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку

07:43 04.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске. Об этом в среду, 3 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости

"В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - рассказал генерал.

Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных людей, которых до сих пор называет своими гражданами, в частности, прилеты происходят по школам и больницам.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 07:42
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяцДо конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
 
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