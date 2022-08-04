Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске. Об этом в среду, 3 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - рассказал генерал.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных людей, которых до сих пор называет своими гражданами, в частности, прилеты происходят по школам и больницам.
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