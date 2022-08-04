https://ukraina.ru/20220804/1037273066.html

Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку

Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку

Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку

Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске. Об этом в среду, 3 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости

2022-08-04T07:43

2022-08-04T07:43

2022-08-04T07:43

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Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных людей, которых до сих пор называет своими гражданами, в частности, прилеты происходят по школам и больницам.

https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, краматорск, националисты