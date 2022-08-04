Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
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Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул Тайбэй. Параллельно с этим бортом с американской военной базы на Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика. Об этом 3 августа сообщила американская газета The Washington Post
2022-08-04T07:32
2022-08-04T07:32
новости
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
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Журналисты издания заключили, что настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться уже после отлета американской чиновницы, ведь в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.Известно, что в четверг, 4 августа, Пекин вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг Тайваня. Многие эксперты оценили происходящее как предвестие полной блокады острова.Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива.Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.
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новости, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай

Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина

07:32 04.08.2022
 
© AP / Taiwan Presidential Office via AP
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP / Taiwan Presidential Office via AP
Читать в
Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул Тайбэй. Параллельно с этим бортом с американской военной базы на Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика. Об этом 3 августа сообщила американская газета The Washington Post
Журналисты издания заключили, что настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться уже после отлета американской чиновницы, ведь в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.
Известно, что в четверг, 4 августа, Пекин вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг Тайваня. Многие эксперты оценили происходящее как предвестие полной блокады острова.
Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.
К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.
КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.
Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива.
Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.
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