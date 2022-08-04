Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
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Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ
Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ
В среду, 3 августа, на трассе Горловка-Ясиноватая под обстрелом украинских националистов погибла единственная в ДНР женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона (позывной "Корса") Ольга Качура. Об этом сообщил мэр Головки Иван Приходько
2022-08-04T07:19
2022-08-04T07:19
днр
обстрелы
всу
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Качура состояла в ополчении с 2014 года, стояла истоков создания Народной милиции ДНР.Соболезнования по поводу ее гибели выразил и глава ДНР. Денис Пушилин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя Донецкой Народной Республики.
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днр, обстрелы, всу

Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ

07:19 04.08.2022
 
© Личный архивОльга Качура, "Корса"
Ольга Качура, Корса
© Личный архив
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В среду, 3 августа, на трассе Горловка-Ясиноватая под обстрелом украинских националистов погибла единственная в ДНР женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона (позывной "Корса") Ольга Качура. Об этом сообщил мэр Головки Иван Приходько

"От лица всех горловчан я выражаю искренние соболезнования семье Ольги Сергеевны, всем, кто ее знал и любил. Это невосполнимая утрата для всех нас!" — сказал Приходько.

Качура состояла в ополчении с 2014 года, стояла истоков создания Народной милиции ДНР.
Соболезнования по поводу ее гибели выразил и глава ДНР. Денис Пушилин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя Донецкой Народной Республики.
 
ДНРобстрелыВСУ
 
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