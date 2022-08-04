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Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ

Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру

Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ

В среду, 3 августа, на трассе Горловка-Ясиноватая под обстрелом украинских националистов погибла единственная в ДНР женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона (позывной "Корса") Ольга Качура. Об этом сообщил мэр Головки Иван Приходько

2022-08-04T07:19

2022-08-04T07:19

2022-08-04T07:19

днр

обстрелы

всу

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Качура состояла в ополчении с 2014 года, стояла истоков создания Народной милиции ДНР.Соболезнования по поводу ее гибели выразил и глава ДНР. Денис Пушилин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя Донецкой Народной Республики.

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днр, обстрелы, всу