В августе двадцать второго. Бабушка приехала - 03.08.2022 Украина.ру
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В августе двадцать второго. Бабушка приехала
В августе двадцать второго. Бабушка приехала - 03.08.2022 Украина.ру
В августе двадцать второго. Бабушка приехала
С восторгом наблюдаю за шалостями судьбы. Она не только "играет человеком", но и целыми странами и континентами. Помню с каким придыханием ждал фразы "бабушка... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T14:23
2022-08-03T14:23
эксклюзив
тайвань
нэнси пелоси
дмитрий выдрин
китай
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С восторгом наблюдаю за шалостями судьбы. Она не только "играет человеком", но и целыми странами и континентами. Помню с каким придыханием ждал фразы "бабушка приехала", читая блестящий роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". Ведь эти кодовые слова означали полную победу героев, торжество добра над злом. И она, таки "приехала"!По иронии судьбы и в нашей реальности "бабушка приехала". На Тайвань. Только, может половинный срок сакральной цифры приезда повлиял, но полной победы никто не ощутил. Зато все с упоением поиграли своими "половинками".Главный фигурант - Нэнси Пелоси записала победу, естественно, на свой счет. Считает, что ее отчаянный шаг оценят избиратели и она опять возглавит Конгресс. За тридцать пять лет депутатства, мадам настолько сжилась с Капитолием, что готова ради "кресла" на любые риски. Хотя, по секрету доложу, что выбора у нее особого и не было. Как учил меня в далеком прошлом наш преподаватель тактики - майор Рогатюк "лучше умереть под знаменем, чем под забором". А это почти тот случай.Записал себе "очко" и весь американский истеблишмент в целом. Они, мол, доказали в очередной раз всему миру, что стратегия покера на раз бьет шахматные правила. Типа, ударили по репутации тупоумного "панды" лихим ковбойским блефом и выиграли - напомнили миру, кто хозяин в лавке.Россия, конечно, ожидала большей духовитости от Китая, но кое-какие дивиденды записала на свой счет. У министра Лаврова появились новые аргументы для упреков в адрес Штатов по поводу их авантюризма и беспардонности. Ну и не лишней была психологическая передышка, когда мировое информационное поле временно переместилось с украинских степей на просторы Южно-Китайского моря.Кстати, украинская элитка, которая считает, что на кое чем вертит не только весь западный мир, но и само "колесо сансары", тоже провернуло его с отметки "зрада", на риску "перемоги". Ее, конечно, сначала расстроило отвлечение внимание западных кураторов от их "судьбоносных" проблем. На "глобусе Украины" нет места какому-то далекому острову, если он не "Змеиный". Но потом они осознали, что Пелоси - это усовершенствованная модель M142 Himars. Только не на колесном, а на ходульном ходу. Зато летит на любое расстояние и попадает прямо в цель. Теперь затребуют, наверное, эту модификацию "точного оружия".Вроде бы пострадавший Китай и тот воспрянул. Есть повод продемонстрировать "мышцы" - боевые учения, грозные декларации. Да, панда, но очень мускулистый. И осторожный.Даже у "зачморенной" в конец Европы тоже временно отлегло. Второй санкционный фронт пока отменяется. Да, хозяин стар, но он пока суперстар…Короче, как обычно при не четком, не окончательном, а половинчатом успехе, его записали в свой актив почти все и не причастные и, даже, не посвященные. Двадцать второй год, это вам не сорок четвертый.Но обидно, понимаешь, что в тени оказался единственный реальный бенефициант всей этой истории. Тот, кто больше других имел право громко воскликнуть "бабушка приехала". Это …солнечный Узбекистан.Дело в том, что 15-16 сентября в Самарканде состоится саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Первоначально планировалось посвятить его в основном вопросам межрегиональной торговли. Сейчас, с большой вероятностью, можно утверждать, что " тайваньский инцидент" станет заглавной темой.Один из идеологов этой организации Вячеслав Трубников в свое время сформулировал, что главной ее задачей будет разработка "адекватных ответов мировым вызовам". Причем, акцент будет делаться на " политическое, социально-экономическое и гуманитарное измерение".Китай - хороший учитель. Но он и прилежный ученик. (Иногда, правда, слишком прилежный.) Поэтому, я лично, так спокойно наблюдал за ситуацией. В Поднебесной не купаются в фонтанах бывшие десантники и не рвут на груди тельняшки их действующие братья. Фантастические парады, четкий строй, чеканный шаг… Древняя цивилизация, где харизму заменяет терпение, а порыву предпочитают порядок.Это в неистовой России война - продолжение политики другими средствами, а в Китае продолжение, как в традиционной опере, вызревает исподволь - незаметно и вкрадчиво. В социалке, экономике и прочем "гуманитарном измерении".Все это созреет именно к саммиту ШОС. Когда-то, вскрытие могилы великого Тамерлана в Самарканде мистически привело к началу мировой войны. Сейчас в Самарканде предстоит виртуальное "вскрытие" мирового гегемона. Всеобщей войны не будет, но процесс радикального переустройства мира наверняка будет запущен.Вспомним, что ШОС создавался как организация борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. Это открывает для его организаторов колоссальные возможности. Можно, например, "бабушку" обвинить во всех этих грехах и даже объявить во всемирный розыск. Хотя, мелковато. Скорее, лучше начать создание "нового мира", где "бабушки" мирно воспитывают внучат, а не ставят планету под угрозу уничтожения. Где, не политики навязывают свою эгоистичную волю народу, а народ диктует им свои насущные требования. Где, ненависть является пороком, а не инструментом власти…Короче, Самарканд может вполне стать на это время столицей Нового мира. А узбеки - не только знатными хлопкоробами, но и его творцам. Уверен, что после выходки "бабушки", начнется очередной этап расширения организации - " бабушкин призыв". Спасибо Пелоси. Чтобы не увидеть ее неуклюжий спуск с трапа самолета у себя дома, многие мировые лидеры уже готовы поднять флаг этого союза.От узбекского руководства, его компетентности, деликатности, чувства времени сегодня зависит намного больше, чем они сами подозревают. Хотя, в мавзолее Гур Эмир в Самарканде находится фамильная усыпальница Тамерлана. Если, что, знаменитый воин им подскажет.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20220803/1037232630.html
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эксклюзив, тайвань, нэнси пелоси, дмитрий выдрин, китай

В августе двадцать второго. Бабушка приехала

14:23 03.08.2022
 
Выдрин коллаж
Выдрин коллаж
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Дмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин
политический технолог
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С восторгом наблюдаю за шалостями судьбы. Она не только "играет человеком", но и целыми странами и континентами. Помню с каким придыханием ждал фразы "бабушка приехала", читая блестящий роман Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". Ведь эти кодовые слова означали полную победу героев, торжество добра над злом. И она, таки "приехала"!
По иронии судьбы и в нашей реальности "бабушка приехала". На Тайвань. Только, может половинный срок сакральной цифры приезда повлиял, но полной победы никто не ощутил. Зато все с упоением поиграли своими "половинками".
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Главный фигурант - Нэнси Пелоси записала победу, естественно, на свой счет. Считает, что ее отчаянный шаг оценят избиратели и она опять возглавит Конгресс. За тридцать пять лет депутатства, мадам настолько сжилась с Капитолием, что готова ради "кресла" на любые риски. Хотя, по секрету доложу, что выбора у нее особого и не было. Как учил меня в далеком прошлом наш преподаватель тактики - майор Рогатюк "лучше умереть под знаменем, чем под забором". А это почти тот случай.
Записал себе "очко" и весь американский истеблишмент в целом. Они, мол, доказали в очередной раз всему миру, что стратегия покера на раз бьет шахматные правила. Типа, ударили по репутации тупоумного "панды" лихим ковбойским блефом и выиграли - напомнили миру, кто хозяин в лавке.
Россия, конечно, ожидала большей духовитости от Китая, но кое-какие дивиденды записала на свой счет. У министра Лаврова появились новые аргументы для упреков в адрес Штатов по поводу их авантюризма и беспардонности. Ну и не лишней была психологическая передышка, когда мировое информационное поле временно переместилось с украинских степей на просторы Южно-Китайского моря.
Кстати, украинская элитка, которая считает, что на кое чем вертит не только весь западный мир, но и само "колесо сансары", тоже провернуло его с отметки "зрада", на риску "перемоги". Ее, конечно, сначала расстроило отвлечение внимание западных кураторов от их "судьбоносных" проблем. На "глобусе Украины" нет места какому-то далекому острову, если он не "Змеиный". Но потом они осознали, что Пелоси - это усовершенствованная модель M142 Himars. Только не на колесном, а на ходульном ходу. Зато летит на любое расстояние и попадает прямо в цель. Теперь затребуют, наверное, эту модификацию "точного оружия".
Вроде бы пострадавший Китай и тот воспрянул. Есть повод продемонстрировать "мышцы" - боевые учения, грозные декларации. Да, панда, но очень мускулистый. И осторожный.
Даже у "зачморенной" в конец Европы тоже временно отлегло. Второй санкционный фронт пока отменяется. Да, хозяин стар, но он пока суперстар…
Короче, как обычно при не четком, не окончательном, а половинчатом успехе, его записали в свой актив почти все и не причастные и, даже, не посвященные. Двадцать второй год, это вам не сорок четвертый.
Зеленский НАТО
10:04
В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к ЗеленскомуТрехкратный лауреат Пулитцеровской премии, колумнист New York Times Томас Фридман на днях написал новую статью, в которой раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
Но обидно, понимаешь, что в тени оказался единственный реальный бенефициант всей этой истории. Тот, кто больше других имел право громко воскликнуть "бабушка приехала". Это …солнечный Узбекистан.
Дело в том, что 15-16 сентября в Самарканде состоится саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Первоначально планировалось посвятить его в основном вопросам межрегиональной торговли. Сейчас, с большой вероятностью, можно утверждать, что " тайваньский инцидент" станет заглавной темой.
Один из идеологов этой организации Вячеслав Трубников в свое время сформулировал, что главной ее задачей будет разработка "адекватных ответов мировым вызовам". Причем, акцент будет делаться на " политическое, социально-экономическое и гуманитарное измерение".
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
07:38
"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на ТайваньКитайское издание South China Morning Post 3 августа написало, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с островом
Китай - хороший учитель. Но он и прилежный ученик. (Иногда, правда, слишком прилежный.) Поэтому, я лично, так спокойно наблюдал за ситуацией. В Поднебесной не купаются в фонтанах бывшие десантники и не рвут на груди тельняшки их действующие братья. Фантастические парады, четкий строй, чеканный шаг… Древняя цивилизация, где харизму заменяет терпение, а порыву предпочитают порядок.
Это в неистовой России война - продолжение политики другими средствами, а в Китае продолжение, как в традиционной опере, вызревает исподволь - незаметно и вкрадчиво. В социалке, экономике и прочем "гуманитарном измерении".
Все это созреет именно к саммиту ШОС. Когда-то, вскрытие могилы великого Тамерлана в Самарканде мистически привело к началу мировой войны. Сейчас в Самарканде предстоит виртуальное "вскрытие" мирового гегемона. Всеобщей войны не будет, но процесс радикального переустройства мира наверняка будет запущен.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
07:25
Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации ТайваняСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь. Такую информацию сообщили тайваньские СМИ, которые ведут трансляцию встречи
Вспомним, что ШОС создавался как организация борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. Это открывает для его организаторов колоссальные возможности. Можно, например, "бабушку" обвинить во всех этих грехах и даже объявить во всемирный розыск. Хотя, мелковато.
Скорее, лучше начать создание "нового мира", где "бабушки" мирно воспитывают внучат, а не ставят планету под угрозу уничтожения. Где, не политики навязывают свою эгоистичную волю народу, а народ диктует им свои насущные требования. Где, ненависть является пороком, а не инструментом власти…
Короче, Самарканд может вполне стать на это время столицей Нового мира. А узбеки - не только знатными хлопкоробами, но и его творцам. Уверен, что после выходки "бабушки", начнется очередной этап расширения организации - " бабушкин призыв". Спасибо Пелоси. Чтобы не увидеть ее неуклюжий спуск с трапа самолета у себя дома, многие мировые лидеры уже готовы поднять флаг этого союза.
От узбекского руководства, его компетентности, деликатности, чувства времени сегодня зависит намного больше, чем они сами подозревают. Хотя, в мавзолее Гур Эмир в Самарканде находится фамильная усыпальница Тамерлана. Если, что, знаменитый воин им подскажет.
 
ЭксклюзивТайваньНэнси ПелосиДмитрий ВыдринКитай
 
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