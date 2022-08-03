Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать - 03.08.2022 Украина.ру
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Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать - 03.08.2022 Украина.ру
Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T12:52
2022-08-03T13:59
эксклюзив
гривна
рубль
валюта
нацбанк
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В июле 2022 года Нацбанк Украины опустил гривну сразу на 25%. Уже в начале августа украинская валюта продолжила падение.Бороться с валютной паникой в НБУ решили с помощью сокрытия информации о реальном курсе. НБУ запретил обменникам и финансовым компаниям публиковать ценники валют на уличных табло и афишах. В некоторых пунктах обмена на это нововведение отреагировали с юмором, написав в графе с информацией о цене покупки валюты слово «дорого».Кроме того, в НБУ обвинили обменники в спекуляциях на валютном рынке и ужесточили технические требования к помещениям и кассам обменников. Владельцев обменных пунктов обязали уже с 3 августа предоставлять информацию о помещениях и вести обязательное видеонаблюдение. Владельцы же, в свою очередь, угрожают уйти в тень. «На самом деле большой "прессинг" и борьба с обменниками может загнать часть рынка в тень. Обменник не исчезнет, ​​но о нем не узнает ни НБУ, ни налоговая. И такие случаи есть. Просто уйдут в тень», — говорит представитель сети пунктов обмена Moneyx24.Курс покупки доллара в украинских обменных пунктах в конце июля превысил 42 гривны.При этом, как сообщает агентство Reuters, курс доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.На Украине весь критический импорт привязан к доллару. Соответственно, девальвация гривны влечет за собой удорожание практически всех товаров, при неизменности гривневых доходов украинцев. Проще говоря, за пару недель украинцы стали примерно на 25% беднее. Повышение курса доллара означает урезанные зарплаты бюджетников.Одна из основных причин девальвации — огромная эмиссия гривны. Нацбанк последние полгода массово печатал ничем не обеспеченные банкноты. Курс доллара к гривне толкает вверх также общая тревожная атмосфера в финансовом секторе и тяжелое состояние дел в украинской экономике.Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 2 августа заявил, что в сокращении реальных зарплат и росте цен якобы нет ничего катастрофического. По его словам, грядущая зима будет непростой, а ситуация может еще более ухудшиться, если продолжится острая фаза боевых действий. В 2022 году прогнозируется сокращение ВВП на треть, цены к концу года вырастут на 31%, на фоне инфляции реальная заработная плата сократится на 26,9%, безработица составит 28,9%. «С другой стороны, нужно понимать, что никакой катастрофы нет», — считает Гетманцев. Возможно, для Гетманцева лично в этом нет катастрофы, но для большей части украинцев — это означает невозможность купить основные продукты питания.Параллельно и международное агентство S&amp;P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC (преддефолтный). Снижение рейтинга связано с решением Кабмина Украины просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам на 24 месяца. Такая реструктуризация, по оценке S&amp;P, равнозначна дефолту. Также продолжает сказываться на настроениях дефолт НАК «Нафтогаза» и угроза дефолта других крупных госкомпаний.Американское издание The Financial Times сетует, что украинская экономика валится из-за недостатка помощи от западных партнеров. С момента начала российской СВО Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд, то есть около 30%.Украинские эксперты возлагают надежды на то, что курс гривны удержит начавшийся экспорт зерна. Сейчас для НБУ принципиально удержать курс в пределах около 40 гривен за доллар, чтобы не усугублять инфляционные процессы и перекосы в экономике. По крайней мере до того времени, пока не поступят ожидаемые $10 млрд от аграриев. На какое-то время это должно сдержать курс на нынешнем уровне. Затем в министерстве финансов надеются на получение траншей по новой программе МВФ, получения части средств от европейских стран, а также финансовой помощи от США в счет ленд-лиза, который должен заработать только осенью этого года. Но пока западные партнеры финансируют Киев сугубо для поддержания жизнедеятельности.На днях заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква пожаловался, что Германия блокирует предоставление Украине 8 миллиардов долларов макрофинансовой помощи от ЕС, а такие новости толкают гривну еще ниже. Таким образом, уже осенью гривна может опуститься до уровня 50 за доллар или ниже. У миллионов украинцев реальная зарплата или пенсия сократиться до уровня $100 в месяц, а цены на импортные товары (а их уже большинство) существенно превысят европейские цены.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, гривна, рубль, валюта, нацбанк

Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать

12:52 03.08.2022 (обновлено: 13:59 03.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк украина магазин гривна рубль продажа товар
 украина магазин гривна рубль продажа товар - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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В июле 2022 года Нацбанк Украины опустил гривну сразу на 25%. Уже в начале августа украинская валюта продолжила падение.
Бороться с валютной паникой в НБУ решили с помощью сокрытия информации о реальном курсе. НБУ запретил обменникам и финансовым компаниям публиковать ценники валют на уличных табло и афишах.
В некоторых пунктах обмена на это нововведение отреагировали с юмором, написав в графе с информацией о цене покупки валюты слово «дорого».
Кроме того, в НБУ обвинили обменники в спекуляциях на валютном рынке и ужесточили технические требования к помещениям и кассам обменников. Владельцев обменных пунктов обязали уже с 3 августа предоставлять информацию о помещениях и вести обязательное видеонаблюдение.
Владельцы же, в свою очередь, угрожают уйти в тень.
«На самом деле большой "прессинг" и борьба с обменниками может загнать часть рынка в тень. Обменник не исчезнет, ​​но о нем не узнает ни НБУ, ни налоговая. И такие случаи есть. Просто уйдут в тень», — говорит представитель сети пунктов обмена Moneyx24.
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Курс покупки доллара в украинских обменных пунктах в конце июля превысил 42 гривны.
При этом, как сообщает агентство Reuters, курс доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.
На Украине весь критический импорт привязан к доллару. Соответственно, девальвация гривны влечет за собой удорожание практически всех товаров, при неизменности гривневых доходов украинцев.
Проще говоря, за пару недель украинцы стали примерно на 25% беднее. Повышение курса доллара означает урезанные зарплаты бюджетников.
Одна из основных причин девальвации — огромная эмиссия гривны. Нацбанк последние полгода массово печатал ничем не обеспеченные банкноты. Курс доллара к гривне толкает вверх также общая тревожная атмосфера в финансовом секторе и тяжелое состояние дел в украинской экономике.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 2 августа заявил, что в сокращении реальных зарплат и росте цен якобы нет ничего катастрофического.
По его словам, грядущая зима будет непростой, а ситуация может еще более ухудшиться, если продолжится острая фаза боевых действий. В 2022 году прогнозируется сокращение ВВП на треть, цены к концу года вырастут на 31%, на фоне инфляции реальная заработная плата сократится на 26,9%, безработица составит 28,9%.
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«С другой стороны, нужно понимать, что никакой катастрофы нет», — считает Гетманцев.
Возможно, для Гетманцева лично в этом нет катастрофы, но для большей части украинцев — это означает невозможность купить основные продукты питания.
Параллельно и международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC (преддефолтный). Снижение рейтинга связано с решением Кабмина Украины просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам на 24 месяца.
Такая реструктуризация, по оценке S&P, равнозначна дефолту. Также продолжает сказываться на настроениях дефолт НАК «Нафтогаза» и угроза дефолта других крупных госкомпаний.
Американское издание The Financial Times сетует, что украинская экономика валится из-за недостатка помощи от западных партнеров. С момента начала российской СВО Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд, то есть около 30%.
Украинские эксперты возлагают надежды на то, что курс гривны удержит начавшийся экспорт зерна. Сейчас для НБУ принципиально удержать курс в пределах около 40 гривен за доллар, чтобы не усугублять инфляционные процессы и перекосы в экономике. По крайней мере до того времени, пока не поступят ожидаемые $10 млрд от аграриев.
На какое-то время это должно сдержать курс на нынешнем уровне. Затем в министерстве финансов надеются на получение траншей по новой программе МВФ, получения части средств от европейских стран, а также финансовой помощи от США в счет ленд-лиза, который должен заработать только осенью этого года.
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На днях заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква пожаловался, что Германия блокирует предоставление Украине 8 миллиардов долларов макрофинансовой помощи от ЕС, а такие новости толкают гривну еще ниже. Таким образом, уже осенью гривна может опуститься до уровня 50 за доллар или ниже.
У миллионов украинцев реальная зарплата или пенсия сократиться до уровня $100 в месяц, а цены на импортные товары (а их уже большинство) существенно превысят европейские цены.
 
ЭксклюзивГривнарубльвалютаНацбанк
 
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