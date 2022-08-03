https://ukraina.ru/20220803/1037235773.html
Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать - 03.08.2022 Украина.ру
Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T12:52
2022-08-03T12:52
2022-08-03T13:59
эксклюзив
гривна
рубль
валюта
нацбанк
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В июле 2022 года Нацбанк Украины опустил гривну сразу на 25%. Уже в начале августа украинская валюта продолжила падение.Бороться с валютной паникой в НБУ решили с помощью сокрытия информации о реальном курсе. НБУ запретил обменникам и финансовым компаниям публиковать ценники валют на уличных табло и афишах. В некоторых пунктах обмена на это нововведение отреагировали с юмором, написав в графе с информацией о цене покупки валюты слово «дорого».Кроме того, в НБУ обвинили обменники в спекуляциях на валютном рынке и ужесточили технические требования к помещениям и кассам обменников. Владельцев обменных пунктов обязали уже с 3 августа предоставлять информацию о помещениях и вести обязательное видеонаблюдение. Владельцы же, в свою очередь, угрожают уйти в тень. «На самом деле большой "прессинг" и борьба с обменниками может загнать часть рынка в тень. Обменник не исчезнет, но о нем не узнает ни НБУ, ни налоговая. И такие случаи есть. Просто уйдут в тень», — говорит представитель сети пунктов обмена Moneyx24.Курс покупки доллара в украинских обменных пунктах в конце июля превысил 42 гривны.При этом, как сообщает агентство Reuters, курс доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.На Украине весь критический импорт привязан к доллару. Соответственно, девальвация гривны влечет за собой удорожание практически всех товаров, при неизменности гривневых доходов украинцев. Проще говоря, за пару недель украинцы стали примерно на 25% беднее. Повышение курса доллара означает урезанные зарплаты бюджетников.Одна из основных причин девальвации — огромная эмиссия гривны. Нацбанк последние полгода массово печатал ничем не обеспеченные банкноты. Курс доллара к гривне толкает вверх также общая тревожная атмосфера в финансовом секторе и тяжелое состояние дел в украинской экономике.Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 2 августа заявил, что в сокращении реальных зарплат и росте цен якобы нет ничего катастрофического. По его словам, грядущая зима будет непростой, а ситуация может еще более ухудшиться, если продолжится острая фаза боевых действий. В 2022 году прогнозируется сокращение ВВП на треть, цены к концу года вырастут на 31%, на фоне инфляции реальная заработная плата сократится на 26,9%, безработица составит 28,9%. «С другой стороны, нужно понимать, что никакой катастрофы нет», — считает Гетманцев. Возможно, для Гетманцева лично в этом нет катастрофы, но для большей части украинцев — это означает невозможность купить основные продукты питания.Параллельно и международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC (преддефолтный). Снижение рейтинга связано с решением Кабмина Украины просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам на 24 месяца. Такая реструктуризация, по оценке S&P, равнозначна дефолту. Также продолжает сказываться на настроениях дефолт НАК «Нафтогаза» и угроза дефолта других крупных госкомпаний.Американское издание The Financial Times сетует, что украинская экономика валится из-за недостатка помощи от западных партнеров. С момента начала российской СВО Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд, то есть около 30%.Украинские эксперты возлагают надежды на то, что курс гривны удержит начавшийся экспорт зерна. Сейчас для НБУ принципиально удержать курс в пределах около 40 гривен за доллар, чтобы не усугублять инфляционные процессы и перекосы в экономике. По крайней мере до того времени, пока не поступят ожидаемые $10 млрд от аграриев. На какое-то время это должно сдержать курс на нынешнем уровне. Затем в министерстве финансов надеются на получение траншей по новой программе МВФ, получения части средств от европейских стран, а также финансовой помощи от США в счет ленд-лиза, который должен заработать только осенью этого года. Но пока западные партнеры финансируют Киев сугубо для поддержания жизнедеятельности.На днях заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква пожаловался, что Германия блокирует предоставление Украине 8 миллиардов долларов макрофинансовой помощи от ЕС, а такие новости толкают гривну еще ниже. Таким образом, уже осенью гривна может опуститься до уровня 50 за доллар или ниже. У миллионов украинцев реальная зарплата или пенсия сократиться до уровня $100 в месяц, а цены на импортные товары (а их уже большинство) существенно превысят европейские цены.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html
https://ukraina.ru/20220731/1037025712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, гривна, рубль, валюта, нацбанк
В июле 2022 года Нацбанк Украины опустил гривну сразу на 25%. Уже в начале августа украинская валюта продолжила падение.
Бороться с валютной паникой в НБУ решили с помощью сокрытия информации о реальном курсе. НБУ запретил обменникам и финансовым компаниям публиковать ценники валют на уличных табло и афишах.
В некоторых пунктах обмена на это нововведение отреагировали с юмором, написав в графе с информацией о цене покупки валюты слово «дорого».
Кроме того, в НБУ обвинили обменники в спекуляциях на валютном рынке и ужесточили технические требования к помещениям и кассам обменников. Владельцев обменных пунктов обязали уже с 3 августа предоставлять информацию о помещениях и вести обязательное видеонаблюдение.
Владельцы же, в свою очередь, угрожают уйти в тень.
«На самом деле большой "прессинг" и борьба с обменниками может загнать часть рынка в тень. Обменник не исчезнет, но о нем не узнает ни НБУ, ни налоговая. И такие случаи есть. Просто уйдут в тень», — говорит представитель сети пунктов обмена Moneyx24.
Курс покупки доллара в украинских обменных пунктах в конце июля превысил 42 гривны.
При этом, как сообщает агентство Reuters, курс доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.
На Украине весь критический импорт привязан к доллару. Соответственно, девальвация гривны влечет за собой удорожание практически всех товаров, при неизменности гривневых доходов украинцев.
Проще говоря, за пару недель украинцы стали примерно на 25% беднее. Повышение курса доллара означает урезанные зарплаты бюджетников.
Одна из основных причин девальвации — огромная эмиссия гривны. Нацбанк последние полгода массово печатал ничем не обеспеченные банкноты. Курс доллара к гривне толкает вверх также общая тревожная атмосфера в финансовом секторе и тяжелое состояние дел в украинской экономике.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 2 августа заявил, что в сокращении реальных зарплат и росте цен якобы нет ничего катастрофического.
По его словам, грядущая зима будет непростой, а ситуация может еще более ухудшиться, если продолжится острая фаза боевых действий. В 2022 году прогнозируется сокращение ВВП на треть, цены к концу года вырастут на 31%, на фоне инфляции реальная заработная плата сократится на 26,9%, безработица составит 28,9%.
«С другой стороны, нужно понимать, что никакой катастрофы нет», — считает Гетманцев.
Возможно, для Гетманцева лично в этом нет катастрофы, но для большей части украинцев — это означает невозможность купить основные продукты питания.
Параллельно и международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC (преддефолтный). Снижение рейтинга связано с решением Кабмина Украины просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам на 24 месяца.
Такая реструктуризация, по оценке S&P, равнозначна дефолту. Также продолжает сказываться на настроениях дефолт НАК «Нафтогаза» и угроза дефолта других крупных госкомпаний.
Американское издание The Financial Times сетует, что украинская экономика валится из-за недостатка помощи от западных партнеров. С момента начала российской СВО Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд, то есть около 30%.
Украинские эксперты возлагают надежды на то, что курс гривны удержит начавшийся экспорт зерна. Сейчас для НБУ принципиально удержать курс в пределах около 40 гривен за доллар, чтобы не усугублять инфляционные процессы и перекосы в экономике. По крайней мере до того времени, пока не поступят ожидаемые $10 млрд от аграриев.
На какое-то время это должно сдержать курс на нынешнем уровне. Затем в министерстве финансов надеются на получение траншей по новой программе МВФ, получения части средств от европейских стран, а также финансовой помощи от США в счет ленд-лиза, который должен заработать только осенью этого года.
Но пока западные партнеры финансируют Киев сугубо для поддержания жизнедеятельности.
На днях заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква пожаловался, что Германия блокирует предоставление Украине 8 миллиардов долларов макрофинансовой помощи от ЕС, а такие новости толкают гривну еще ниже. Таким образом, уже осенью гривна может опуститься до уровня 50 за доллар или ниже.
У миллионов украинцев реальная зарплата или пенсия сократиться до уровня $100 в месяц, а цены на импортные товары (а их уже большинство) существенно превысят европейские цены.