https://ukraina.ru/20220803/1037235773.html

Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать

Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать - 03.08.2022 Украина.ру

Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать

Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T12:52

2022-08-03T12:52

2022-08-03T13:59

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В июле 2022 года Нацбанк Украины опустил гривну сразу на 25%. Уже в начале августа украинская валюта продолжила падение.Бороться с валютной паникой в НБУ решили с помощью сокрытия информации о реальном курсе. НБУ запретил обменникам и финансовым компаниям публиковать ценники валют на уличных табло и афишах. В некоторых пунктах обмена на это нововведение отреагировали с юмором, написав в графе с информацией о цене покупки валюты слово «дорого».Кроме того, в НБУ обвинили обменники в спекуляциях на валютном рынке и ужесточили технические требования к помещениям и кассам обменников. Владельцев обменных пунктов обязали уже с 3 августа предоставлять информацию о помещениях и вести обязательное видеонаблюдение. Владельцы же, в свою очередь, угрожают уйти в тень. «На самом деле большой "прессинг" и борьба с обменниками может загнать часть рынка в тень. Обменник не исчезнет, ​​но о нем не узнает ни НБУ, ни налоговая. И такие случаи есть. Просто уйдут в тень», — говорит представитель сети пунктов обмена Moneyx24.Курс покупки доллара в украинских обменных пунктах в конце июля превысил 42 гривны.При этом, как сообщает агентство Reuters, курс доллар США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии.На Украине весь критический импорт привязан к доллару. Соответственно, девальвация гривны влечет за собой удорожание практически всех товаров, при неизменности гривневых доходов украинцев. Проще говоря, за пару недель украинцы стали примерно на 25% беднее. Повышение курса доллара означает урезанные зарплаты бюджетников.Одна из основных причин девальвации — огромная эмиссия гривны. Нацбанк последние полгода массово печатал ничем не обеспеченные банкноты. Курс доллара к гривне толкает вверх также общая тревожная атмосфера в финансовом секторе и тяжелое состояние дел в украинской экономике.Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 2 августа заявил, что в сокращении реальных зарплат и росте цен якобы нет ничего катастрофического. По его словам, грядущая зима будет непростой, а ситуация может еще более ухудшиться, если продолжится острая фаза боевых действий. В 2022 году прогнозируется сокращение ВВП на треть, цены к концу года вырастут на 31%, на фоне инфляции реальная заработная плата сократится на 26,9%, безработица составит 28,9%. «С другой стороны, нужно понимать, что никакой катастрофы нет», — считает Гетманцев. Возможно, для Гетманцева лично в этом нет катастрофы, но для большей части украинцев — это означает невозможность купить основные продукты питания.Параллельно и международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC (преддефолтный). Снижение рейтинга связано с решением Кабмина Украины просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам на 24 месяца. Такая реструктуризация, по оценке S&P, равнозначна дефолту. Также продолжает сказываться на настроениях дефолт НАК «Нафтогаза» и угроза дефолта других крупных госкомпаний.Американское издание The Financial Times сетует, что украинская экономика валится из-за недостатка помощи от западных партнеров. С момента начала российской СВО Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд, то есть около 30%.Украинские эксперты возлагают надежды на то, что курс гривны удержит начавшийся экспорт зерна. Сейчас для НБУ принципиально удержать курс в пределах около 40 гривен за доллар, чтобы не усугублять инфляционные процессы и перекосы в экономике. По крайней мере до того времени, пока не поступят ожидаемые $10 млрд от аграриев. На какое-то время это должно сдержать курс на нынешнем уровне. Затем в министерстве финансов надеются на получение траншей по новой программе МВФ, получения части средств от европейских стран, а также финансовой помощи от США в счет ленд-лиза, который должен заработать только осенью этого года. Но пока западные партнеры финансируют Киев сугубо для поддержания жизнедеятельности.На днях заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква пожаловался, что Германия блокирует предоставление Украине 8 миллиардов долларов макрофинансовой помощи от ЕС, а такие новости толкают гривну еще ниже. Таким образом, уже осенью гривна может опуститься до уровня 50 за доллар или ниже. У миллионов украинцев реальная зарплата или пенсия сократиться до уровня $100 в месяц, а цены на импортные товары (а их уже большинство) существенно превысят европейские цены.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html

https://ukraina.ru/20220731/1037025712.html

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2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, гривна, рубль, валюта, нацбанк