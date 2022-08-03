"Демонстрация недовольства": в КНР сказали, как ответят на визит Пелоси
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"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
"Демонстрация недовольства": в КНР сказали, как ответят на визит Пелоси
"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
Китайское издание South China Morning Post 3 августа написало, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с островом
2022-08-03T07:38
2022-08-03T07:41
новости
нэнси пелоси
визит
тайвань
кнр
ответ
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Журналисты отметили, что до сих пор обе стороны – КНР и Тайвань – соблюдали эти нормы, но теперь, с большой долей вероятности, все больше китайских военных самолетов будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве "демонстрации силы и недовольства".Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива. Эксперты считают, что для этого будет расширен контроль КНР над опознавательными зонами ПВО в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также вокруг острова будут размещены силы ВМФ на постоянной основе.Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.
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новости, нэнси пелоси, визит, тайвань, кнр, ответ

"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань

07:38 03.08.2022 (обновлено: 07:41 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Китайское издание South China Morning Post 3 августа написало, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с островом
Журналисты отметили, что до сих пор обе стороны – КНР и Тайвань – соблюдали эти нормы, но теперь, с большой долей вероятности, все больше китайских военных самолетов будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве "демонстрации силы и недовольства".
Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.
К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.
КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.
Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива. Эксперты считают, что для этого будет расширен контроль КНР над опознавательными зонами ПВО в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также вокруг острова будут размещены силы ВМФ на постоянной основе.
Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.
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