https://ukraina.ru/20220803/1037225675.html

Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня

Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня

Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь. Такую информацию сообщили тайваньские СМИ, которые ведут трансляцию встречи

2022-08-03T07:25

2022-08-03T07:25

2022-08-03T07:27

новости

нэнси пелоси

визит

тайвань

кнр

пекин

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Пелоси встретилась с Цай Инвэнь около 10.30 по местному времени (5.30 по Москве) несмотря на предупреждения со стороны Пекина о крайне жестких ответных мерах. И это первый визит американского политика такого ранга на этот остров с 1997 года.Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива. Эксперты считают, что для этого будет расширен контроль КНР над опознавательными зонами ПВО в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также вокруг острова будут размещены силы ВМФ на постоянной основе.

https://ukraina.ru/20220803/1037214130.html

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новости, нэнси пелоси, визит, тайвань, кнр, пекин