https://ukraina.ru/20220803/1037146051.html

"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами

"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами - 03.08.2022 Украина.ру

"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами

США не могут быть партнёрами Китая, потому что внутреннее производство в Пекине дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

2022-08-03T05:45

2022-08-03T05:45

2022-08-03T05:45

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В телефонном разговоре с американским президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай выступает решительно против сепаратизма и "независимости Тайваня", а любого также вмешательства внешних сил.В ответ Джо Байден сказал, что Штаты придерживаются принципа "одного Китая".По его мнению, отношения США и Китая будут состоять в том, что китайцы будут экспортировать дешевые товары в Штаты, потому что это единственный способ поддержать уровень жизни населения в Америке.Но единственный способ спасти американскую экономику – это закрывать доступ китайских товаров на внутренний рынок и восстановить внутреннее производство, заключил экономист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, китай, партнеры, новости, экономика