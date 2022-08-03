"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами - 03.08.2022 Украина.ру
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"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами
"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами - 03.08.2022 Украина.ру
"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами
США не могут быть партнёрами Китая, потому что внутреннее производство в Пекине дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-03T05:45
2022-08-03T05:45
сша
китай
партнеры
новости
экономика
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В телефонном разговоре с американским президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай выступает решительно против сепаратизма и "независимости Тайваня", а любого также вмешательства внешних сил.В ответ Джо Байден сказал, что Штаты придерживаются принципа "одного Китая".По его мнению, отношения США и Китая будут состоять в том, что китайцы будут экспортировать дешевые товары в Штаты, потому что это единственный способ поддержать уровень жизни населения в Америке.Но единственный способ спасти американскую экономику – это закрывать доступ китайских товаров на внутренний рынок и восстановить внутреннее производство, заключил экономист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html
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сша, китай, партнеры, новости, экономика

"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами

05:45 03.08.2022
 
© Открытые источникиСША и Китай, флаги
США и Китай, флаги
© Открытые источники
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США не могут быть партнёрами Китая, потому что внутреннее производство в Пекине дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
В телефонном разговоре с американским президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай выступает решительно против сепаратизма и "независимости Тайваня", а любого также вмешательства внешних сил.
В ответ Джо Байден сказал, что Штаты придерживаются принципа "одного Китая".
Дело в том, что в США ситуация не самая легкая, и от них не очень зависит. Они не могут быть партнерами КНР по банальной причине - внутреннее производство в Китае дешевле чем в Соединенных Штатах Америки. По этой причине, если исходить из логики "мы печатаем деньги, а они нам на эти деньги поставляют товары", то в этом случае США спрашивают, а что они будут поставлять?
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
По его мнению, отношения США и Китая будут состоять в том, что китайцы будут экспортировать дешевые товары в Штаты, потому что это единственный способ поддержать уровень жизни населения в Америке.
Но единственный способ спасти американскую экономику – это закрывать доступ китайских товаров на внутренний рынок и восстановить внутреннее производство, заключил экономист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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