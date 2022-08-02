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Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику

Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику - 02.08.2022 Украина.ру

Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику

Проведение специальной военной операции никак не повлияет на избирательный процесс в Российской Федерации, заявил сенатор Андрей Климов 2 августа

2022-08-02T14:11

2022-08-02T14:11

2022-08-02T14:11

новости

андрей климов

выборы

сво

россия

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В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сенатор подчеркнул, что никаких чрезвычайных мер центральным избирательным комитетом (ЦИК) приниматься не будет.Одновременно с этим политик отметил возможность попыток со стороны прозападных СМИ и соцсетей, в том числе иноагентов, оказать воздействие на избирательный процесс.Региональные выборы пройдут в ряде субъектов Российской Федерации 11 сентября, в Единый День Голосования. В этот день будут избраны 15 глав регионов, депутаты шести региональных законодательных собраний, члены советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления.

https://ukraina.ru/20220630/1034265837.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей климов, выборы, сво, россия