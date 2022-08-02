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Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику
Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику - 02.08.2022 Украина.ру
Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику
Проведение специальной военной операции никак не повлияет на избирательный процесс в Российской Федерации, заявил сенатор Андрей Климов 2 августа
2022-08-02T14:11
2022-08-02T14:11
2022-08-02T14:11
новости
андрей климов
выборы
сво
россия
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В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сенатор подчеркнул, что никаких чрезвычайных мер центральным избирательным комитетом (ЦИК) приниматься не будет.Одновременно с этим политик отметил возможность попыток со стороны прозападных СМИ и соцсетей, в том числе иноагентов, оказать воздействие на избирательный процесс.Региональные выборы пройдут в ряде субъектов Российской Федерации 11 сентября, в Единый День Голосования. В этот день будут избраны 15 глав регионов, депутаты шести региональных законодательных собраний, члены советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей климов, выборы, сво, россия
Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику
Проведение специальной военной операции никак не повлияет на избирательный процесс в Российской Федерации, заявил сенатор Андрей Климов 2 августа
В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сенатор подчеркнул, что никаких чрезвычайных мер центральным избирательным комитетом (ЦИК) приниматься не будет.
Я согласен с ЦИК, никакой чрезвычайщины нет и не может быть. На территории России все идет по графику.
Андрей Климов,
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России
Одновременно с этим политик отметил возможность попыток со стороны прозападных СМИ и соцсетей, в том числе иноагентов, оказать воздействие на избирательный процесс.
Региональные выборы пройдут в ряде субъектов Российской Федерации 11 сентября, в Единый День Голосования. В этот день будут избраны 15 глав регионов, депутаты шести региональных законодательных собраний, члены советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления.