Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику - 02.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику
Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику - 02.08.2022 Украина.ру
Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику
Проведение специальной военной операции никак не повлияет на избирательный процесс в Российской Федерации, заявил сенатор Андрей Климов 2 августа
2022-08-02T14:11
2022-08-02T14:11
новости
андрей климов
выборы
сво
россия
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В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сенатор подчеркнул, что никаких чрезвычайных мер центральным избирательным комитетом (ЦИК) приниматься не будет.Одновременно с этим политик отметил возможность попыток со стороны прозападных СМИ и соцсетей, в том числе иноагентов, оказать воздействие на избирательный процесс.Региональные выборы пройдут в ряде субъектов Российской Федерации 11 сентября, в Единый День Голосования. В этот день будут избраны 15 глав регионов, депутаты шести региональных законодательных собраний, члены советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления.
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новости, андрей климов, выборы, сво, россия

Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику

14:11 02.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах России
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Проведение специальной военной операции никак не повлияет на избирательный процесс в Российской Федерации, заявил сенатор Андрей Климов 2 августа
В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" сенатор подчеркнул, что никаких чрезвычайных мер центральным избирательным комитетом (ЦИК) приниматься не будет.
Я согласен с ЦИК, никакой чрезвычайщины нет и не может быть. На территории России все идет по графику.
Андрей Климов,
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России
Одновременно с этим политик отметил возможность попыток со стороны прозападных СМИ и соцсетей, в том числе иноагентов, оказать воздействие на избирательный процесс.
Региональные выборы пройдут в ряде субъектов Российской Федерации 11 сентября, в Единый День Голосования. В этот день будут избраны 15 глав регионов, депутаты шести региональных законодательных собраний, члены советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления.
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 11:30
Сенатор рассказал о страхе США из-за российской спецоперацииСША боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять своё влияние на всем Черном море. Об этом 30 июня написал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram
 
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