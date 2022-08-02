https://ukraina.ru/20220802/1037073612.html

"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту

"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту - 02.08.2022 Украина.ру

"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту

Украина планирует наступление на херсонском направлении, поэтому они перерезают пути снабжения для войск России и ударяют по мостам, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-02T06:00

2022-08-02T06:00

2022-08-02T06:00

мост

новости

всу

украина

херсон

россия

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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По его мнению, Украина, заявляя о своем наступлении на Херсон, отрезает себе пути информационного маневра, но, возможно, так киевский режим отвлекает внимание России на этом направлении, а сами планируют ударить в другом месте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036942012.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мост, новости, всу, украина, херсон, россия