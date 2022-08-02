https://ukraina.ru/20220802/1037073612.html
"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту
"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту - 02.08.2022 Украина.ру
"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту
Украина планирует наступление на херсонском направлении, поэтому они перерезают пути снабжения для войск России и ударяют по мостам, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:00
2022-08-02T06:00
2022-08-02T06:00
мост
новости
всу
украина
херсон
россия
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По его мнению, Украина, заявляя о своем наступлении на Херсон, отрезает себе пути информационного маневра, но, возможно, так киевский режим отвлекает внимание России на этом направлении, а сами планируют ударить в другом месте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036942012.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мост, новости, всу, украина, херсон, россия
"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту
Украина планирует наступление на херсонском направлении, поэтому они перерезают пути снабжения для войск России и ударяют по мостам, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Почему мост – понятно. Получилось так, что наша группировка на правобережье Днепра в Херсонской области, есть вопросы логистики. То есть, связывается она всего двумя мостовыми переходами. Это плотина в Новой Каховке и Антоновский мост в Херсоне. Естественно, так как Украина рассчитывает на наступление на юге, в Херсонской области, то, конечно, надо перерезать пути снабжения российской группировки.
Василий Прозоров
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины
По его мнению, Украина, заявляя о своем наступлении на Херсон, отрезает себе пути информационного маневра, но, возможно, так киевский режим отвлекает внимание России на этом направлении, а сами планируют ударить в другом месте.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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