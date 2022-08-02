https://ukraina.ru/20220802/1037066615.html

Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У"

Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У" - 02.08.2022 Украина.ру

Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У"

Киевский режим не сможет ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У", потому что если бы это оружие ВСУ разместили на линии боевого соприкосновения, то ВС РФ сразу бы уничтожили пусковые установки, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-02T04:00

2022-08-02T04:00

2022-08-02T04:00

севастополь

крым

новости

himars

точка-у

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036686388_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_e3894508be3b23f0c3f6dfd603133405.jpg

Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.По его словам, против украинских РСЗО у России ПВО развернуто, но против маленьких БПЛА, которые делаются из композитных материалов не действуют комплексы РЭБ, потому что там нечему действовать.Единственное спасение от БПЛА –это профилактическая работа, чем ФСБ и занимается, добавил эксперт.По его мнению, также нужно делать бесполетную зону, запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве в прифронтовой зонеПолный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

севастополь, крым, новости, himars, точка-у