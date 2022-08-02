https://ukraina.ru/20220802/1037066615.html
Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У"
Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У" - 02.08.2022 Украина.ру
Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У"
Киевский режим не сможет ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У", потому что если бы это оружие ВСУ разместили на линии боевого соприкосновения, то ВС РФ сразу бы уничтожили пусковые установки, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-02T04:00
2022-08-02T04:00
2022-08-02T04:00
севастополь
крым
новости
himars
точка-у
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Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.По его словам, против украинских РСЗО у России ПВО развернуто, но против маленьких БПЛА, которые делаются из композитных материалов не действуют комплексы РЭБ, потому что там нечему действовать.Единственное спасение от БПЛА –это профилактическая работа, чем ФСБ и занимается, добавил эксперт.По его мнению, также нужно делать бесполетную зону, запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве в прифронтовой зонеПолный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, крым, новости, himars, точка-у
Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У"
Киевский режим не сможет ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У", потому что если бы это оружие ВСУ разместили на линии боевого соприкосновения, то ВС РФ сразу бы уничтожили пусковые установки, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.
В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Если бы они разместили их (HIMARS или "Точку-У") на линии боевого соприкосновения, то это закончилось бы весьма плачевно. Ракеты мы, может, и не перехватили бы, но сразу бы уничтожили пусковые установки. Поэтому они бьют издалека чтобы быть вне пределов наших станций контрбатарейной борьбы. Так что добить до Севастополя HIMARS`ами или "Точкой-У" невозможно.
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, против украинских РСЗО у России ПВО развернуто, но против маленьких БПЛА, которые делаются из композитных материалов не действуют комплексы РЭБ, потому что там нечему действовать.
Единственное спасение от БПЛА –это профилактическая работа, чем ФСБ и занимается, добавил эксперт.
По его мнению, также нужно делать бесполетную зону, запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве в прифронтовой зоне
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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