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"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и Косово
"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и Косово - 01.08.2022 Украина.ру
"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и Косово
На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал в тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров
2022-08-01T10:48
2022-08-01T10:48
2022-08-01T10:49
новости
сербия
косово
кадыров
конфликт
сша
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Известно, что власти самопровозглашенной республики Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц."Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", - написал глава Чечни.Он добавил, что пока балканцы будут между собой воевать, "Запад будет стоять сзади и подавать патроны". Кадыров подчеркнул, что в мире есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей, но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами.
https://ukraina.ru/20220801/1037062402.html
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Украина.ру
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новости, сербия, косово, кадыров, конфликт, сша
"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и Косово
10:48 01.08.2022 (обновлено: 10:49 01.08.2022)
На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал в тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров