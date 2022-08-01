"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ - 01.08.2022 Украина.ру
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"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ
"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ - 01.08.2022 Украина.ру
"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ
Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за "отсутствия фактической возможности их исполнения". Об этом 1 августа сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов правозащитной организации Московской Хельсинкской группы
2022-08-01T10:12
2022-08-01T10:12
новости
украинцы
депортация
рф
суд
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По информации издания, сейчас только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан находится 113 украинцев. Их собирались выдворить из России, в основном за нарушения миграционного законодательства.Также не менее 245 человек не смогли покинуть столичные следственные изоляторы, есть "застрявшие" граждане Украины и в других регионах России. Этих людей не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины.
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новости, украинцы, депортация, рф, суд

"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ

10:12 01.08.2022
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за "отсутствия фактической возможности их исполнения". Об этом 1 августа сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов правозащитной организации Московской Хельсинкской группы
По информации издания, сейчас только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан находится 113 украинцев. Их собирались выдворить из России, в основном за нарушения миграционного законодательства.
Также не менее 245 человек не смогли покинуть столичные следственные изоляторы, есть "застрявшие" граждане Украины и в других регионах России. Этих людей не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины.
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