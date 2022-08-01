https://ukraina.ru/20220801/1037063171.html

"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ

"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ - 01.08.2022 Украина.ру

"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ

Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за "отсутствия фактической возможности их исполнения". Об этом 1 августа сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов правозащитной организации Московской Хельсинкской группы

2022-08-01T10:12

2022-08-01T10:12

2022-08-01T10:12

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украинцы

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рф

суд

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По информации издания, сейчас только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан находится 113 украинцев. Их собирались выдворить из России, в основном за нарушения миграционного законодательства.Также не менее 245 человек не смогли покинуть столичные следственные изоляторы, есть "застрявшие" граждане Украины и в других регионах России. Этих людей не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины.

https://ukraina.ru/20220801/1037062402.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинцы, депортация, рф, суд